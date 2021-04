„P*čus Zeman“ Hřebejk: Za 6 let 8 seriálů ČT. Film za 120 milionů. A teď půjdete do kolen, řekli nám

reklama

Filmový režisér Jan Hřebejk je poslední dobou známý tím, že s chutí komentuje i politické dění v zemi a pro ostřejší slovo nejde daleko. Nyní to zcela potvrdil při kritice prezidenta Miloše Zemana po jeho nedělním projevu k vývoji ve vrbětické kauze a zapojení ruských agentů do exploze muničních skladů.

Hřebejk v té souvislosti zavzpomínal na podle svých slov jediné přímé setkání s Milošem Zemanem v době, kdy ještě nebyl prezidentem. Konalo se v Národním divadle. Režisér slavných Pelíšků, ale i celé řady dalších filmů a televizních seriálů tentokrát v komentáři zašel dál než kdy dřív.

„Se Zemanem jsem se potkal jen jednou, na diskusi v ND u Tomáše Sedláčka na téma ‚Humor v politice‘. Smrděl chlastem, říkal dementní blbosti a strhl Kláru Samkovou k soutěži, kdo je větší rasista. Smradlavej, nechutnej a prolhanej píčus, o kterýho bych si neopřel kolo. Pojďme dál,“ napsal Jan Hřebejk na svém twitterovém účtu.

Příspěvek vyvolal na sociálních sítích mimořádný ohlas a zdaleka nešlo pouze o kladné reakce. Zvláště přímo na Twitteru se v komentářích objevila celá řada značně kritických vyjádření na adresu samotného Hřebejka.

„Žádám, aby Hřebejk nedostával na své filmy peníze z daní České republiky,“ reagoval uživatel Stanislav Hejhal. Následovala narážka na režisérovu spolupráci s veřejnoprávní televizí. „Žádám ČT, aby přestala dotovat a vysílat Hřebejka,“ ozval se občan Viktor Kučera. Podobných příspěvků se objevilo víc.

Redakce oslovila několik členů Rady České televize s otázkami, zda v Hřebejkově vyjádření spatřují něco špatného a za další zda je na pořadu dne zabývat se například právě jeho spoluprací s veřejnoprávní televizí a profitem, který mu z tohoto titulu plyne z rozpočtu ČT, tedy z kapes občanů našeho státu.

„Podle mne je to přinejmenším neslušné a nevhodné. Takto by se určitě neměl vyjadřovat, nejenom k prezidentovi, ale k žádnému člověku,“ uvedl radní Jiří Kratochvíl.

Jeho kolega Zdeněk Šarapatka měl podle očekávání názor jednoznačný, proti Kratochvílovi pak zcela opačný. „Za prvé: Jan Hřebejk popisuje setkání v Interpelacích Tomáše Sedláčka z dubna 2011, kdy Zeman nebyl zdaleka prezidentem. Takže manipulace s fakty jako obvykle, že. Za druhé: Podle dobové reportáže v Aktuálně.cz Tomáš Sedláček pozval patnáct minut před představením Miloše Zemana, který už ale popíjel víno, ‚na panáka‘. Že mohl ‚smrdět chlastem‘ a v té souvislosti říkat ‚blbosti‘, se tedy nevylučuje. A za třetí: že by si občan Jan Hřebejk neopřel kolo o hlavu státu, která veřejně mluví o ‚kundách‘, docela chápu. Naopak nechápu vaši konstrukci motat do toho Českou televizi, která s privátním tweetem pana Hřebejka nemá lautr nic společného,“ má jasno Šarapatka.

„Nezaregistroval jsem to, pana Hřebejka nesleduji, takže se k tomu nebudu vyjadřovat,“ vyjádřil se další člen Rady ČT, Luboš Xaver Veselý.

Pokud jde o spolupráci Jana Hřebejka s Českou televizí, podívali jsme se blíže na jeho tvorbu. Režisér s veřejnoprávním médiem spolupracuje dlouhodobě a v posledních letech lze říci, že poměrně úzce. Svědčí o tom množství projektů, které pro ČT realizoval.

Jen za posledních zhruba šest let je Hřebejk coby režisér podepsán pod sedmi již vysílanými seriály či minisériemi. Osmý seriál s názvem „Pozadí událostí“ podle serveru Mediaguru.cz právě natáčí. Mělo by se jednat o příběh zasazený do současné doby a měnící se společnosti s tím, že pojednávat bude o vztazích mezi muži a ženami v době probíhající kampaně MeToo.

Honoráře, které za práci na osmi seriálech za poslední roky od ČT známý režisér získal, k veřejnému dohledání nejsou. Jiná situace je u Hřebejkových filmů, kde Česká televize figurovala jako koproducent. V těchto případech je povinnost zveřejňovat smlouvy ve veřejném registru na internetu a vše dohledat podle firem, které filmy vyráběly. Má to ale podstatný háček. Důležité detaily, které by veřejnosti mohly osvětlit podrobnosti o tom, komu finálně plynuly jimi vydělané peníze, jsou ve smlouvách začerněny. Není výjimkou, že mnohdy je ve smlouvách černých míst více než těch odhalených.

Například v roce 2020 ČT koprodukovala Hřebejkův film Sestry. Vyráběla ho společnost InFilm Praha. V registru smluv je k dohledání smlouva mezi jmenovanou firmou a Českou televizí v daném období s částkou 8,5 milionu korun. Jména lidí včetně režiséra a název filmu jsou opět začerněny.

Sdílnější byl ve svém vyjádření důvěryhodný zdroj ParlamentníchListů.cz, který má blízko k České televizi. „Za celé ty roky jde o miliony, možná klidně desítky milionů, které Kavčí hory Hřebejkovi či společnostem, pro které točil filmy, vyplatily. Podrobnosti nemáte šanci zjistit, to se začerňuje, jak je tam běžnou praxí. Tohle Hřebejkovo vyjádření není jen za čarou, je za hranicí všeho možného a veřejně vám to nikdo neokomentuje. Kdo se bude snižovat na jeho úroveň? To, co řekl o prezidentovi, ať už si o něm myslíme cokoliv, je taková prasárna, že adekvátní reakcí není další vyjádření, ale vpálit mu pohlavek takový, že si hubu vymáchá v blátě. Ale možná i škoda rány,“ podělil se o své dojmy zdroj, který má o dění ve veřejnoprávní televizi přehled.

„Doporučil bych něco jiného. Odpovědné orgány by se mohly začít zajímat o celkový objem peněz, které za ty roky z ČT, fondu kinematografie a resortu kultury vyždímal. To by asi lidi dostalo do kolen. Přitom si řekněme na rovinu, že asi jediné jeho filmy, které měly nějaký úspěch, byly Pelíšky a Pupendo. To je všechno. Ale to jsou filmy staré dvacet a více let. Od té doby jde prakticky o tzv. artové filmy, což přeloženo znamená, že se na to nikdo nedívá, v kině to jsou zpravidla propadáky, ale kapsy se z veřejných peněz slušně naplní,“ dodává zdroj redakce.

Sám režisér před časem pro server iDNES.cz svou tvůrčí činnost shrnul jednoduše. „Celý život jsem na volné noze. Nevím, čím jiným bych se živil,“ konstatoval. Šlo o vyjádření v rozhovoru, kde mimo jiné probíral filmovou trilogii Zahradnictví. Na oblíbeném filmovém portálu CSFD.cz měla trilogie hodnocení v průměru 55 procent. Stála přitom 120 milionů korun, což na české poměry není málo. „Ty peníze jsou závratné. Když se řekne sto dvacet milionů, tak se až stydím, že za ty peníze točím film (smích),“ sdělil k tomu serveru sám režisér.

Se Zemanem jsem se potkal jen jednou, na diskusi v ND u Tomáše Sedláčka na téma "Humor v politice" Smrděl chlastem, říkal dementní blbosti a strhnul Kláru Samkovou k soutěži, kdo je větší rasista.Smradlavej, nechutnej a prolhanej píčus, o kterýho bych si neopřel kolo.Pojďme dál?? — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) April 25, 2021

