„Pochcípáme.“ Cizinci prskají, cizinci jezdí. Kraj „h*ven a bordelu“, kde místní jen zaplakali

Občasné jarní sluníčko ještě více ukazuje na neuvěřitelný nepořádek v příkopech – od petek po plechovky, samozřejmě toaletní papír (kde jinde by mohli řidiči vykonávat nutkanou potřebu, když se záchytných parkovišť nedostává).

Neprojedou! Ale kdo?

Anketa Jste pro případné vládou nařízené uzavření průmyslu? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 222 lidí

„My se toho nezbavíme,“ říká řidič osobního auta před Rozvadovem, kde se poměrně logisticky náročně pohybuje mezi kamiony. Na nebezpečný slalom si místní starousedlík už tak nějak zvykl, ale „...na ten věčnej bordel ne. Hned po sametovce, a pak to šlo ráz na ráz – kurvy, šprcky, tampony, v tom jsme se brodili. O co je to teď lepší, když šlapete v hovnech a sračkách, kopete do prázdnejch plechovek od energeťáků, od nealko piva a nevím čeho ještě.“ Někdo si prý nechává vozit nějaké teplé jídlo, ale co udělá s plastem, ve kterém je zabaleno? Vyhodí z okna. „Vždyť je tady jen pár košů a řidiči přece nebudou chodit sem a tam, když si hlídaj svoje místo.“

„Pí*u ti řeknu,“ tlemí se na mne přes spuštěné okénko snědý řidič ze Slovenska. A ještě mne prstem vyfakuje, abych šel „dál od domu“. Nikdo se s vámi nebaví – někteří sledují za svým volantem sportovní přenosy a nevypnou mobil, ani když se posunují vpřed.

Kamiony. Foto: Václav Fiala

Babylon jako nastavené zrcadlo

Volnější je kromě dálnice snad jedině víkend. To ale pak vidíte zmar ještě donedávna životem kypícího Babylonu, při cestě z Domažlic na Folmavu. Tady to dříve žilo, plné parkoviště, hotel, kde se pomalu přepadávalo z okna, jak byl zaplněn do posledního místečka. Kněžky lásky tady poskytovaly své řemeslo napříč národnostmi, měnila se eura a předtím ještě marky, kupovaly se nekolkované cigarety. A dnes? Doba koronavirová udeřila a na parkovišti vidíte jen pár aut – a to se většinou přijeli Domažličtí podívat, jak se změnilo toto přímo mýtické místo v totální ospalou díru, kde dávají lišky dobrou noc a kde se už ani nekrade, protože není kdo.

Babylon na Domažlicku. Foto: Václav Fiala

„To koukáte, že,“ přitočí se žena ve středních letech. „Jo, já jsem tady pracovala a prachy tekly proudem.“ Raději se nebudu ptát, jakého povolání dotyčná osoba je, ale předpokládám podle vyzývavého kroku, že tak nejméně lazebnice. „A teď máme hovno,“ nebrala si servítky. „A lepší to jen tak nebude. Tyhle budovy se za chvíli rozpadnou, jako támhleta, ukazuje na posthororovou stavbu, kde vyzývavě visí plakát jakési realitky. „Pchá, to by mě museli ještě zaplatit, abych si to vzala. I místo je na tři prdy…“ prohlásila jadrně a když se nic dalšího nelenilo, odkráčela k omšelému bavoráku, který chrchlavě nastartoval a odplížil se za podivných zvuků v dál.

Psali jsme: Krumer (SPOZ): Špatně mířená opatření proti šíření coronaviru Protokolář Forejt měl mrtvici, leží v nemocnici Pomáhejte si, vyzvala policie. Češi poslechli. Ale Hamáček nebude rád Petr Hampl: Jak by se současná epidemie řešila za Husáka

S vejletem nepočítejte

Pokud si myslíte, že žůžo na výlet je Klenčí pod Čerchovem a na Výhledech, tak jste zcela vedle. Kdo by sem v zákazu také šel? Cizincům je to tu zcela ukradené a našinci právě shání nanoroušky. Zahraničním pracovníkům z montoven, kteří jsou jak králíci nasardinkovaní v nejrůznějších pronajatých domečcích, jsou nějaká panoramata zcela volná. Mnozí možná ani neví, kde vlastně jsou – nerozumí, neznají. V benzinkách už dávno nefrčí pánská ochrana, ale energeťáky a dezinfekční roztoky. Sem tam projede auto, ale to je spíše výjimkou. A tak o víkendech ještě slyšíte pískání kání a v týdnu už jen řev motorů, které obšťastňují svými emisemi stromy této části Chodska. Cestování se utnulo na nečekaně dlouho. Je tu další sezóna s hodně nejistou budoucností.

Prognóza jak od epidemiologa

„To zas budou dny, je předjaří, všechno v rozpuku, ptáci na tahu a člověk bude muset sedět doma na prdeli,“ konstatuje místní, dobře živený šedesátník, s typickým chodským „frňákem“. Jen mávne rukou: „Mohli to všechno zavřít v únoru, když bylo blbé počasí. Montovny a další fabriky, které nejsou podstatné pro chod státu a byl by klid. Co z montoven máme? Vždyť všechno patří cizákům, takže veškerý zisk jde pryč. Co tady zůstane, akorát odvody z mezd zaměstnanců. A co je tam sráčů přes agentury! To je prostě na blití!“ Jeho prognóza je ostrá jak břitva. „Máme po jaru. Do prázdnin se budeme mydlit v těch sračkách, protože pánové z průmyslu a obchodu budou chtít kešovat, takže se na rozdíl od celého světa u nás na Velikonoce otevře, aby se mohlo nakupovat a pak bude zas další vlna. A to zahraničí vás bez očkování nepustí a budou si dávat na Čechy setsakra velkej pozor, protože jsme teď za ušmudlánky a odpad Evropy.“ Že by bylo první dubnový týden hlášeno rozvolnění? „No jasná zpráva. Pokud tedy se ty naše pitomý celebritky nevrátěj ze Zanzibaru s jihoafrickou mutací. To už tu vychcípáme všichni a on se o to tady někdo jisto jistě postará. Místo, aby jim hned na letišti nasadili sledovací obojek a šupem je poslali do karantény, tak je ještě budou fotit, aby bylo něco na titulní strany bulváru.“

Na Domažlicku. Foto: Václav Fiala



Psali jsme: Frýdek-Místek: Koronavirus omezuje provoz některých odborů a oddělení magistrátu CENDIS: Nákup elektronických dálničních známek u neoficiálních prodejců se nevyplácí Černochová (ODS): Chceme, aby naše mateřské i základní školy byly bezpečné ,,ČT to zamlčela, chrání vás. Takže to řeknu já." Zeman potopil Hřiba

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.