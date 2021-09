„Přivedl jsem děti, ať to vidí.“ Poslanec na ulici varoval před pravicí, přišel pravicový volič

Vláda pravice? „Obyčejní lidé budou dostávat hrozně na kožich. A jít do vlády s Andrejem Babišem byla chyba,“ i to zaznělo z úst poslance za ČSSD Ondřeje Veselého. Zástupci sociální demokracie se potkali s lidmi v ulicích Písku, rozdávali růže i švestky. Ukázalo se, že řada voličů ještě není vůbec rozhodnutá. „ČSSD asi lepší než ANO,“ slyšeli jsme například. Padla i slova o očkování, „srandovních politických agitkách“, nebo elektroautomobilech jako „slepé uličce“.

„Růže jsou pro nás tradiční. Vždy pro nás bylo typické, že jsme ženy oslovovali růžičkou. A dávali jsme je samozřejmě i pánům, protože ti zase mají doma třeba manželku nebo přítelkyni. A s těmi švestkami je to jednoduché. Mně na zahradě právě dozrály, tak jsem je včera očesal a přinesl lidem. Jak jsem řekl, chtěli jsme dnešní akci pojmout i trochu ekologicky. Já se věnuji životnímu prostředí, ale v takové umírněné formě. Aby si lidé nemysleli, že jsem ekologický aktivista, to nejsem,“ smál se poslanec a dodal: „Ale je prostě jasné, že změna klimatu přichází a že se tomu musíme nějak postavit. A nemusí to být radikální kroky, každý může udělat něco málo. My jsme už během roku sázeli stromky v lese,“ vysvětlil.

800 tisíc elektroaut? To by stálo výkon čtyři a půl Temelína!

V souvislosti s ekologií se pak vyjádřil například k elektroautům a dalším „bruselským návrhům“.

„Ano, musíme ekonomiku transformovat tak, abychom neškodili klimatu, abychom tu změnu buď zpomalovali, nebo úplně zastavili. Ale na druhou stranu, všechna ta opatření musí probíhat tak, aby byla přirozená, aby lidi nepřišli o práci, o výdělky, aby kvůli tomu nezchudli. Třeba elektroauta já považuji za slepou uličku. To prostě nepůjde. Protože kdyby u nás bylo 800 tisíc elektroaut, jako byl plán, tak by to stálo výkon čtyři a půl Temelína, jen pro představu… Takže já jsem spíš zastáncem vodíkových aut,“ uvedl a dodal: „Ale znovu opakuji, když přijde nějaký návrh, vždycky by měl být doložený tím, jaká opatření se udělají, aby neproběhly sociální otřesy. A to mi v těch bruselských návrzích chybí. Jinak souhlasím s tím, že musíme proti změně klimatu bojovat. To bezpochyby.“

Biomatky, očkování a „srandovní politické agitky“

Lidé, které zástupci ČSSD v ulicích jihočeského města oslovili, červenou růži přijali většinou s úsměvem. Ohledně toho, koho budou volit ale alespoň ti, které jsme oslovili, zatím jasno nemají.

„My to teda promyslíme, zkoukneme to, kdo je nejhezčí,“ žertovala nad volebním letáčkem Vladislava Hadravová a pro ParlamentníListy.cz uvedla. „Ještě úplně nejsem rozhodnutá, koho budu volit. Ještě přemýšlím. ČSSD je asi lepší než ANO,“ uvedla a prozradila, že například rozhodování vlády během pandemie se jí moc nelíbilo. „Takové podivné příkazy a zákazy a stejně to nebylo k ničemu,“ dodala.

„Tuhle neprodám,“ smála se provozovatelka květinářství, když od zástupců ČSSD dostala růžičku.

„Ještě nevím, koho budu volit,“ pokrčila rameny Jana Marková s tím, že sociální demokraté ale mezi jejími favority určitě jsou.

„Ještě jsem to nepromyslela. V dnešní době vzhledem k tomu, co se děje celosvětově i u nás, tak se nedivím, že lidé váhají,“ zapřemýšlela paní Renata. Pandemii stát podle ní zvládl dobře. „Já jsem očkovaná a když bude potřeba třetí dávka, tak do toho jdu bez rozmýšlení. Ti, kteří se nenechali očkovat, je to samozřejmě jejich rozhodnutí. Ale kdyby opravdu viděli lidi, kteří zůstanou na jipkách a když nemáte v pořádku imunitní systém, tak to mi hlava opravdu nebere. Mně totiž hlava nebere ani to, jak je dneska in, že některé ty biomatky nenechají očkovat děti proti nemocem, které dříve byly opravdu vážné,“ vysvětlila.

Jak se dělá předvolební agitace se rozhodl dětem na konkrétním příkladu ukázat Tomáš z Písku.

„Mně to přijde srandovní. Protože pokud si politici myslí, že těmito akcemi dokážou někoho přesvědčit, tak považují ty voliče za naivní. Vzal jsem sem děti, abych jim to trochu vysvětlil,“ uvedl. Ani on sám prý ještě není rozhodnutý, koho bude volit. „Nejsem rozhodnutý proto, že mi tady chybí nějaká solidní pravicová strana s reálnou šancí se dostat do Sněmovny,“ objasnil.

Strach z vlády pravice? Obyčejní lidé začnou dostávat hrozně na kožich…

To, že jsou voliči zatím v mnoha případech ještě nerozhodní, potvrdil i poslanec Veselý. „Ano, mám pocit, že lidé ani tři týdny před volbami ještě tu politiku úplně zažitou nemají. Nejvíc s námi asi debatují starší lidé, ptají se a rovnou nás vyzývají, abychom zabránili tomu, aby nastoupila pravice. Někteří se ptají na bytové podmínky, protože to se teď řeší hodně, starší lidé se ptají na důchody, ptají se na pracovní podmínky,“ vysvětlil poslanec a upřesnil, čeho se podle něj někteří lidé v souvislosti s případnou vládou pravice obávají.

„Pokud přijde vláda pravice, tak nebude trvat dlouho a obyčejní lidé, kteří mají průměrné, nebo ještě nižší než průměrné příjmy, začnou dostávat hrozně na kožich. A pochopí, že bez levice trpí. Protože pravice je prostě vláda pro úspěšné a bohaté. To tak prostě je,“ vysvětlil poslanec s tím, že lidé se nejvíce obávají „zmrazování“ mezd, návratu poplatků do zdravotnictví nebo toho, že budou muset platit dětem vysokou školu, případně neúměrného zdražování veřejných služeb.

Měl jsem problém jít do vlády s Andrejem Babišem

Poslanec je přesvědčený, že se ČSSD do Sněmovny i přes nepříliš lichotivé předvolební preference, dostane. Pro ParlamentníListy.cz rozebral, co vlastně z jeho pohledu pro sociální demokracii znamenala vláda s ANO.

„Já jsem se nikdy netajil tím, že jsem do vlády s ANO nechtěl. Respektive, jinak, já jsem neměl problém primárně jít do vlády s hnutím ANO, ale měl jsem problém jít do vlády s Andrejem Babišem. To mi vadilo, vadí mi to dodnes. Podle mě to byla chyba,“ nebere si servítky Veselý a pokračuje. „A co nám vládnutí s ANO přineslo? Nám jako sociálním demokratům to přineslo, že se můžeme pochlubit výsledky své práce, ale hlavně to přineslo lidem této země. Věci jako zrušení karenční doby, zvýšení mateřské po řadě let, výrazný nárůst minimální mzdy, výrazný nárůst důchodů…, to jsou věci, které jsme lidem přinesli a je jich samozřejmě daleko víc,“ vypočítával poslanec a dodal:

„Ale tušil jsem, že když půjdeme do vlády s Andrejem Babišem, tak dál jako ČSSD budeme ztrácet, což se ukázalo. A teď se prostě budeme muset snažit udržet na politické scéně. Já jsem přesvědčený, že to zvládneme, i když to bude velmi těžké a opravdu budeme muset být velmi aktivní,“ zakončil.

