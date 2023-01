„Rozdělit Ukrajinu.“ „Poslat tam vojáky.“ Jeden a ten samý člověk. Od Pavla

Lobbing proti sankcím vůči Rusku, za zájmy Gazpromu a zbrojařů, připuštění o rozdělení „zbankrotované” Ukrajiny, nulové politické zkušenosti a riziko dodávek zbraní Ukrajině. Souhrn výroků dvou mužů, u kterých byste to asi nečekali. Hradního kandidáta Petra Pavla a jeho blízkého spolupracovníka exdiplomata Petra Koláře. Dříve se oba dva vyjadřovali podstatně jinak. Pavel dokonce odmítal, že by kdy kandidoval na prezidenta s tím, že tomu nerozumí a každý by se měl držet toho svého. ParlamentníListy.cz toho našly mnohem víc.

ParlamentníListy.cz nedávno upozornily na několik klíčových lidí, kteří se pohybují v okolí prezidentského kandidáta Petra Pavla. Šlo o exdiplomata a lobbistu americké firmy Petra Koláře, bojovníka proti dezinformacím Františka Vrabela a někdejšího šéfa neziskovky Evropské hodnoty Radka Hokovského.

Podívejme se nyní blíže na prvně zmiňovaného, Petra Koláře. V souvislosti s Pavlem sice Kolář nefiguruje oficiálně vůbec nikde, o to větší vliv ale dle informací z kuloárů na generála má. Důvodem, proč bývalý diplomat a dnešní lobbista není uveden ani jako člen Pavlova týmu, ani jako poradce a není zmiňován ani v souvislosti s možným budoucím angažmá v rámci prezidentské kanceláře, je podle informovaných zdrojů prostý. V případě generálova volebního neúspěchu si chce udržet teplé místo u elitní americké lobbistické společnosti Squire Patton Bogs, kde několik let pracuje.

Právě spojitost s mocným lobbistický gigantem z USA bývá v řadě diskusí na sociálních sítích zmiňována varovně vzhledem ke Kolářově vlivu na Petra Pavla. „Pan Kolář stojí za generálem od počátku jeho ,veřejného' angažmá potom, co se vrátil z NATO a začali jezdit po republice v rámci toho jejich údajně občanského projektu, který byl přípravou pro hradní kandidaturu. Je fascinující, že jejich vztah média v podstatně nerozebírají, přitom to může být zásadní. Kolář v rámci své práce pro tu americkou firmu lobbuje za zbrojní průmysl. Jak víme, vláda teď chystá nákupy z USA za astronomické částky. Doporučuji lidem, aby si prostudovali výroky pánů Koláře a Pavla na současná témata z minulosti. Oba dřív mluvili o Ukrajině úplně jinak. Z dnešního pohledu by je média označila za jasně proruské. Nakolik to souvisí s tím, že Kolářův zaměstnavatel dřív pracoval pro ruský Gazprom, těžko říct, ale opět je dobré si tu otázku klást,” popisuje naší redakci zkušený politický poradce velmi dobře znalý poměrů ve vysoké politice. Připomeňme, že před prvním kolem veřejně uvedla Danuše Nerudová, že tatáž americká společnost zaměstnávající Petra Koláře lobbovala i za zrušení protiruských sankcí.

„Dnes jsou Kolář s Pavlem protiruští, ale nikoho nezajímá, že to tak nebylo celou dobu. Oba dva před lety odmítali dodávky zbraní na Ukrajinu, připouštěli možnost rozdělení Ukrajiny a dnes patří mezi jestřáby. Že by na to mělo vliv Kolářovo americké angažmá? Ať je to jakkoli, voliči by měli vědět, jací lidé za jejich kandidátem Pavlem stojí a že tu existuje důvodné podezření, že dovedou měnit jeho názory podle toho, co se zrovna hodí jim nebo jejich chlebodárcům. Je naprosto legitimní o tom mluvit nahlas stejně jako je legitimní se ptát, zda bude skutečně Pavel hájit svobodu slova, když má v týmu lidi, kteří se roky živí tím, že dělají opak,” uzavírá náš zdroj z politických kuloárů.

Pavel: Dodávky zbraní v době konfliktu jen způsobí více mrtvých

Jak je to tedy s názory Petra Koláře a Petra Pavla na Ukrajinu? V současné době generál Pavel opakovaně mluví o nutnosti dodávek zbraní, aby Ukrajina válku nad Ruskem vyhrála. „Podpořme Ukrajinu, jak jen to jde. Humanitární pomocí, finanční podporou, zasíláním zbraní a také uvalením co nejpřísnějších sankcí na Rusko,“ řekl Pavel 26. února 2022 na CNN Prima News. O několik týdnů později dokonce na Twitteru psal o tom, že bychom měli na Ukrajinu poslat i vojáky NATO, což je výrok, který v nedělním prezidentském duelu na ČT dokonce popíral (více ZDE).

Jen několik let před tím se ale vyjadřoval úplně jinak. „Dodávky zbraní by v době trvání konfliktu přispěly jen k tomu, že na Ukrajině bude více a více mrtvých,” uvedl v březnu 2015 Pavel pro Aktuálně.cz, tedy po anexi Krymu a situaci, kdy se bojovalo na východě země. Původní článek ZDE.

Rozdělení Ukrajiny by nebyl fatální problém

Exdiplomat Kolář před rokem, v době kdy válka byla na spadnutí, veřejně vyzýval k tomu, abychom Ukrajině kromě zbraní poslali i vojáky, protože Rusko dle jeho slov rozumí pouze síle. „Mám za to, že bychom měli Ukrajincům dodávat nejen zbraně, ale i vojáky,” uvedl Kolář, viz ZDE.

Podobně jako jeho „svěřenec” Petr Pavel si to však Kolář dříve nemyslel. Počátkem roku 2014 dokonce jako jednu z variant řešení konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem navrhoval rozdělení Ukrajiny.

„A upřímně řečeno bych se ani nedivil, kdyby došlo k rozdělení země. Z mého pohledu bych to neviděl úplně jako fatální tragédii. V historii je mnoho příkladů, kdy rozdělení nakonec vedlo spíše k uklidnění situace,” řekl Kolář na ČT.

Pár týdnů před tím, koncem února 2014 navíc Kolář zpochybnil cestu Ukrajiny do Evropské unie, kterou nyní někteří státníci Kyjevu slibují a řekl, že část Ukrajiny vždy patřila Rusku.

„Ukrajina je součástí ruské historie. Rusku vždy patřila část Ukrajiny. I název Ukrajina vypovídá o tom, že jde o okrajové, nárazníkové území. Nejsem si vůbec jistý, že západní politici touží mít Ukrajinu ve sféře svého zájmu. Mám pocit, že v Bruselu jsou lidé, kteří z toho mají noční můru. Pokud se to stane, bude to totiž strašně drahé, nákladné a bude to příběh s otevřeným koncem. Nevím, jestli bychom měli západním politikům podsouvat, že chtějí EU rozšířit o Ukrajinu. Jedna věc je to, co se veřejně říká a druhá věc je realita, kde se počítají peníze a řeší se, co s tím. Jsou daná nějaká kritéria pro členství v EU a ta se kvůli Ukrajině nebudou měnit. Ukrajina je na pokraji bankrotu, země je ve strašném stavu,” řekl v rozhovoru na Českém rozhlasu Petr Kolář.

Závěrem se vraťme přímo k Petru Pavlovi, který se v současné době snaží odrážet argumenty Andreje Babiše o tom, že nemá politické zkušenosti a tvrdí, že pro výkon funkce hlavy státu potřebnou kvalifikaci má. Před několika lety říkal Pavel přesný opak a odmítl, že by se o hradní pozici chtěl kdy ucházet. I proto, že podle svých slov nerozumí politice.

„Kdybyste měl možnost podívat se na seznam mých dětských i pozdějších přání a na odpovědi na otázku, čím bys chtěl být, tak byste tam nikde nenašel slovo prezident. Já jsem nikdy takovou ambici neměl a nikdy jsem ani o něčem podobném neuvažoval. Jasně si uvědomuji, že jsem voják, že nemám žádné zkušenosti v politice a nemíním se ani touto cestou ubírat. Líbí se mi staré české přísloví ,ševče, drž se svého kopyta’. Tím mým je obrana a mezinárodní vztahy v oblasti bezpečnosti, ne politika. Budu se držet svého a věřím, že osobností vhodných pro prezidentskou kandidaturu má Česká republika více v jiných prostředích než v tom armádním,” řekl v roce 2016 Petr Pavel pro Neovlivni.cz.

