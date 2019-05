„Rozkrádání majetku v kultuře.“ Víme, co Zeman napsal Babišovi. Staněk prý musí zůstat a prošetřit umělce

Přežije ministr kultury Antonín Staněk ve funkci, nebo nepřežije? Na jeho brzký odchod to zatím nevypadá, protože prezident Miloš Zeman nepřijal demisi, kterou mu Staněk přinesl.

Sám šéf resortu kultury, který na sebe strhl zlobu části umělců za to, že odvolal ředitele pražské Národní galerie Jiřího Fajta, si nepřál ve funkci skončit. Jak sám zdůraznil, rezignační dopis sepsal na základě přání šéfa ČSSD Hamáčka.

Na stole však zůstává jeho argumentace ohledně odvolání Fajta, které vzbudilo takový rozruch. Staněk totiž upozornil na závažná zjištění, že v Národní galerii docházelo k nehospodárnostem, což ilustruje milionová autorská smlouva pro odvolaného ředitele Fajta.

Kromě toho ParlamentníListy.cz nedávno upozornily na další podivné výdaje, třeba na cestu do Indie za 300 tisíc korun, která připomíná spíše výlet za peníze daňových poplatníků. Fajt tehdy z Indie nepřivezl vůbec nic, žádnou smlouvu, žádnou dohodu, a avizovaná výstava se vůbec nekonala.

Jediné, co po indické cestě zbylo, je už zmíněných 300 tisíc za cestu a faktura na 1,5 milionu korun pro několik Indů. Za co měli Indové honoráře dostat, zůstává nejasné. Pochybení a nehospodárných počinů našlo ministerstvo v Národní galerii pod Fajtovým vedením mnohem víc.

Prezident Miloš Zeman, který sám má s Fajtem vyhrocené vztahy, v úterý navečer Antonína Staňka přijal. Po společné schůzce Hrad oznámil, že hlava státu ministrovu rezignaci nepřijala. Naplnil se tak scénář, o kterém se delší dobu spekulovalo.

Šéf resortu kultury podle informací ParlamentníchListů.cz přinesl prezidentovi na Hrad nejen svou demisi, kterou vzápětí Zeman odmítl, ale i závažné informace o značných ekonomických nesrovnalostech v celém resortu kultury.

Právě nález těchto nesrovnalostí měl být podle našich zjištění důvodem, proč si Miloš Zeman přeje, aby Antonín Staněk v ministerském křesle ještě nějaký čas setrval.

Podle zdroje blízkého Hradu tyto důvody prezident uvedl v dopise premiéru Babišovi, který mu byl včera odeslán. Předseda vlády, který je na summitu v Bruselu, se ovšem s dopisem dosud neseznámil. Prezidentská kancelář oficiálně uvedla, že znění dopisu zveřejňovat nebude.

Ministr Staněk byl před časem hostem TV PL:

Redakci ParlamentníchListů.cz se podařilo zjistit to podstatné, co prezidentův dopis premiérovi obsahuje. Podle zdrojů blízkých Hradu prezident Zeman doporučuje Andreji Babišovi s výměnou šéfa resortu kultury vyčkat do doby, než budou dořešena trestní oznámení, která Staněk podal.

„Prezident v dopise premiérovi jako další postup doporučuje počkat na výsledky vyšetření trestních oznámení, která Staněk podal na základě zjištění rozkrádání majetku ve svém resortu,“ dozvěděli jsme se.

Dopis premiérovi má podle našich zdrojů dvě části. „V té první informuje prezident Andreje Babiše o tom, že Staňkovu demisi nepřijal a ve druhé doporučuje právě to vyčkání na to, až budou prošetřena trestní oznámení,“ sděluje náš zdroj s tím, že dopis skutečně obsahuje závažnou formulaci „rozkrádání majetku“ v resortu kultury.

Premiér Andrej Babiš zatím z Bruselu reagoval, že se nejprve musí s obsahem dopisu seznámit, což učiní až po svém návratu ze zahraničí. Staňkovo odvolání prý Zemanovi navrhne, nicméně nejprve bude zkoumat přesný obsah koaliční smlouvy, jak má v takových případech postupovat. Kandidáta na současné Staňkovo místo, místopředsedu ČSSD Michala Šmardu, považuje premiér za podivnou volbu. Je tak pravděpodobné, že Antonín Staněk, který byl nucen nedobrovolně podávat demisi, bude moci v práci pokračovat.

autor: Radim Panenka