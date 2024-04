Jejda, pirátské špinavé prádlo. „Řežou se mezi sebou.“ V Praze problém až u soudu

reklama

Na pražském magistrátu se řeší delikátní problém. Pirátský politik a asistent radního Adama Zábranského, rovněž politika Pirátské strany, měl vyzradit důvěrné informace, které pomohou v soudním sporu s Prahou protistraně.

Jde o Petra Beneše, zastupitele na Praze 10. Beneš je zároveň životním partnerem náměstkyně pražského primátora Jany Komrskové. Dávno předtím, než začal pracovat ve dvojroli partnera a asistenta, se mnozí Piráti podivovali, jak náhodně Beneš vyhrál ve výběrovém řízení na asistenta Komrskové. Což po veřejném provalení ukončilo spolupráci obou v jedné kanceláři. Šalamounské řešení spočívalo v tom, že se Beneš přesunul jen o kousek dál, k radnímu Zábranskému.

O co přesně v současném sporu jde? Hlavní město Praha se soudí se společností Vinci Construction o milionové částky a pirátský asistent z magistrátu Beneš je viněn z toho, že protistraně vyzradil důležité informace související s taktikou města v tomto sporu. Beneš se dokonce účastnil jako asistent radního Zábranského schůzky, na které se probíraly podrobnosti postupu Prahy s advokátkou, která metropoli zastupuje, a informace o taktice měl ovšem předat advokátce protistrany.

Potvrzuje to neveřejný dokument adresovaný řediteli pražského magistrátu Martinu Kubelkovi, který ho o vyzrazení důležitých okolností Petrem Benešem informuje. Jeho autorem je ředitel odboru hospodaření s majetkem Jan Rak.

V tomto vnitřním sdělení, které má redakce PL k dispozici, je popsána koordinační schůzka ze 17. dubna, tedy minulé středy, se společností Vinci Construction CS a.s., kterou svolal pirátský radní Adam Zábranský a účastnil se jí i jeho asistent Petr Beneš.

„Po skončení schůzky poradce Ing. Petr Beneš telefonicky kontaktoval zástupce advokátní kanceláře s doplňujícími dotazy týkajícími se výše požadovaného bezdůvodného obohacení a možné protiargumentace ze strany hlavního města Prahy, která je zastávána v soudním řízení,“ stojí v dopisu.

Následně prý byli pracovníci magistrátu konfrontováni s detaily souvisejícími se soudním řízením včetně plánovaného postupu, a to ze strany advokátky, která soukromou společnost zastupuje.

„Z diskuse jsem pochopil, že tyto informace jim byly sděleny Ing. Petrem Benešem, poradcem radního Mgr. Adama Zábranského,“ uvádí v dopise ředitel Rak.

Ve finále svého sdělení pak popisuje, co všechno se mělo odehrát. „Fakticky tedy Petr Beneš: zneužil interně získané informace a informoval protistranu soudního sporu o taktice obrany hlavního města Prahy (HMP), čímž porušil nejen povinnost mlčenlivosti a etický kodex, ale zejména protistranu zvýhodnil a zároveň jednal v jednoznačném rozporu s oprávněnými zájmy HMP v uvedeném soudním řízení, neboť vyzrazením interních informací o taktice protistraně a interního názoru na celou věc vystavil HMP situaci, kdy by jeho pozice v soudním řízení mohla být oslabena,“ konstatuje dopis.

Zdroje redakce zevnitř pražského magistrátu potom naznačují, co mohlo pirátské politiky vést k tomu, že vyzradili protistraně citlivé informace, které ji u soudu mohou výrazně pomoci.

„Na magistrátu to vyvolalo pozdvižení, něco takového se snad ještě nestalo. Prahu to může obrovsky poškodit. Kolují tady zprávy, že k prozrazení informací došlo primárně kvůli vnitřnímu boji mezi pražskými Piráty. Jsou mezi nimi boje a fakticky dvě křídla, kdy na jedné straně stojí náměstek Zdeněk Hřib a na té druhé straně náměstkyně Jana Komrsková, která s Benešem žije. Řežou se mezi sebou ve straně a tohle by mohl být důvod, proč k tomu vyzrazení došlo. Říká to tady hodně lidí,“ konstatovalo několik zdrojů z pražského magistrátu.

Jméno pirátského asistenta Petra Beneše není pro čtenáře neznámé. Před zhruba měsícem o něm ParlamentníListy.cz psaly v souvislosti s drsným jednáním zastupitelstva, které se protáhlo přes celou noc do brzkých ranních hodin. Na zastupitelstvu tehdy došlo k několika incidentům při projednávání bodu volby nového místostarosty na uvolněné místo po Olze Koumarové, která před časem rezignovala.

Opoziční Piráti prý začali vystupovat s tím, že by na prázdné místo měla usednout opět žena, protože jinak bude Praha 10 poprvé v tomto století vedená pouze muži a v radě městské části neusedne žádná žena. Situace měla eskalovat, když se zastupitel za TOP 09 Viktor Lojík vydal k pirátské zastupitelce a náměstkyni pražského primátora Janě Komrskové a něco jí sdělil. Tím prý narušil její osobní zónu a pohnul jí s mikrofonem. Následně došlo k vzájemnému postrkování mezi Lojíkem a pirátem Petrem Benešem, partnerem Komrskové.

„S Lojíkem se začali hádat a ten dokonce řekl Benešovi, že mu, cituji doslova, smrdí z huby. Načež se mezi sebou začali opět postrkovat, nechybělo ani hrození pěstí. Komrsková pak Lojíka označila za prase, načež místostarosta Tomáš Pek prohlásil o pirátu Benešovi, že je hovado.“ Pirátský zastupitel Beneš byl námětem i další debaty zastupitelstva. Za zády kandidáta na místostarostu Čásenského totiž vyfotografoval obrazovku jeho mobilního telefonu, kdy zachytil, že budoucí místostarosta hraje hry. Na svém facebookovém profilu si poté stěžoval, že to vládnoucí koalice z Prahy 10 označila za porušení listovního tajemství.

