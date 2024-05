Toto Pavel Novotný nebude číst rád. Z ODS hřmí za kauzu Felix Slováček

reklama

Kontroverzní starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný z ODS čelí masivní vlně kritiky. Na sociální síti X se totiž opřel do hudebníka Felixe Slováčka a napsal, že mu zemře dcera.

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10039 lidí

Novotný na sociální síti reagoval na fotografii z předvolební kampaně uskupení STAČILO, které vede šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. Ta na snímku pózuje právě s Felixem Slováčkem a dalšími političkami.

„Felix byl vždycky debil,“ napsal k fotografii Pavel Novotný, který ji sdílel na svém profilu na síti X. Následně připsal ještě další větu, která vyvolala bouři. „Dávám mu pokoj asi rok a půl co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal,“ napsal politik ODS.

Následně se snažil v celé řadě dalších příspěvků hájit. „Vůbec nechápu, co jsem měl provést,“ zareagoval na kritiku. „Byl jsem vzbuzen sleděm, kterému také vadí pravda, co jsem napsal o Aničce. Smazal jsem, omlouvat se nebudu a jděte do prdele,“ pokračoval Novotný v jízdě na sociální síti. Na většinu rozhořčených komentářů reagoval řeporyjský starosta slovem „chcípni“.

Za několik hodin později změnil Pavel Novotný názor a nakonec se přece jen omluvil. I když původně tvrdil, že se omlouvat nehodlá. „Tak já se tedy omlouvám, za zcela nevhodný tweet týkající se rodiny Slováčkovy. A jděte na týden do prdele. Omlouvám se upřímně a nesmírně svého tweetu lituji,“ vzkázal Pavel Novotný.

Do bývalého bulvárního novináře a nyní politika ODS, který je svými kontroverzními výroky proslulý, se pustili prakticky všichni, kteří na jeho výstup na sociální síti reagovali.

„Za pana Novotného se stydím a stydím se i za ODS, dříve konzervativní stranu, že ho i jeho excesy toleruje. Panu Slováčkovi i jeho dceři se za naši stranu omlouvám,“ uvedl pro PL dlouholetý senátor ODS Jiří Oberfalzer.

Podle europoslance a dlouholetého vlivného člena ODS Jana Zahradila měla strana Pavla Novotného dávno vyloučit. „Mně už Novotný nestojí za komentář, dávno měl být z ODS s ostudou vykopnut. Je smutné, že vedení ODS jeho šílenosti dlouhodobě „vymlčuje” a neřeší. To se jim vrátí,“ řekl naší redakci Zahradil.

Člen pražské oblastní rady Alexander Bellu míní, že by vedení ODS mělo posoudit Novotného budoucnost ve straně. „Člověk by se takhle neměl vyjadřovat v běžném životě, natož v roli politika a starosty. To je nepřijatelné. Jaký bude postup strany, to je na výkonnou radu a vedení strany, zda jsou podle nich takové věci v pořádku a zda se to slučuje se stanovami a dobrým chováním v rámci naší strany,“ řekl nám Bellu.

Kontaktovali jsme i předsedu pražské ODS a poslance Marka Bendu. Ten zatím naše dotazy nechal bez reakce.

Podle zjištění redakce PL už pražské ODS došla s Pavlem Novotným trpělivost. „Už dlouho je jak osina v zadku a jeho nejnovější výstup překročil všechny meze. Co řekl, to je šílená prasárna, za to by si zasloužil veřejně naplivat do obličeje. Takové naprosto nelidské chování nepatří do společnosti a už vůbec ne ke starostovi, byť malé vesnice. Takto se žádný politik nikdy nesmí chovat,“ sdělil nám významný člen pražské ODS s tím, že takový pohled na Novotného není ve straně zdaleka ojedinělý.

Zajímalo nás, jestli dostal Novotný z vedení pražské ODS vynadáno. „Všichni na něho, s prominutím, serou. Pardon, ale jinak to říci nejde. Máme ho plné zuby, nezajímá nás. Dřív když něco vypustil, dostal za to kartáč a pak se omlouval, sypal si popel na hlavu. Dneska na něho nereagujeme a v podstatně s ním nekomunikujeme, což asi on špatně nese, ale je nám to jedno. V každém případě tímhle překročil veškeré hranice, i toho, co jsme mu tolerovali,“ dodává zdroj. Otázkou je, jak by se strana v hlavním městě zachovala, kdyby někdo navrhl Novotného vyloučení. To je nyní podle všeho jedna z možných variant.

Současný případ, kdy se Pavel Novotný vyjádřil ve stylem, že nenajde zastání prakticky u nikoho, není zdaleka první. Pražský politik ODS je pověstný tím, že provokuje a rád zachází za hranu. Opakovaně mu to přivodilo i problémy s policií a soudy. Byl odsouzen za nebezpečné pronásledování nebo hanobení národa a rasy. Novotný je v podmínce a soud varoval, že pokud se bude nadále dopouštět podobných činů, skončí ve vězení.

