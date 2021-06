„S*ru na ně. Brikety užíraj chleba.“ Cesta Moravou: Klidná, než začnete o politice. To není kavárna

PŘEDVOLEBNÍ REPUBLIKA Většina programů je tak obecných a nekonkrétních, že to opravdu ani nemá cenu číst. I když mě některý návrhy Pirátů děsí, asi je budu volit. Tak to jsme se třeba doslechli při etapě Českou Kanadou a částí jižní Moravy při dojezdu do Znojma. Některé starší ročníky nadávaly také na „brikety a saze“.

Anketa Má Robert Šlachta vaši důvěru? Má 59% Nemá 35% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 1454 lidí

„Asi Piráty. Volím je od tý doby, co se objevili,“ říká mladý ilustrátor Daniel Kyncl. Zrovna dával podchodu na vlakovém nádraží ve Veselí nad Lužnicí nový design. Na bílé zdi kreslil lokomotivu, obrazárnu, shluky lidí a různých postaviček anebo dravou rybu požírající menší a ještě menší. Tentokrát jsme jeli prozkoumat jižní Moravu u hranic s Rakouskem.

Piráti někdy děsí!

Předcházela tomu povinná předehra. Cykloservis v Praze 13 a platba v ceně dětského kola, ale teď má člověk pod zadkem místo staré herky „kulový blesk“. „Fakt nevím, neřeknu,“ odvětil tamní servisman na otázku ohledně volebních preferencí, čímž zbořil mou představu, že všichni, co se motají kolem cyklistiky, jsou Topolánkovým výrazivem „chlapi s gulami“. Podle některých studií ale může vést špatný výběr sedla k sexuální impotenci, takže beru zpět. Nicméně, už jsme vyjeli.

Parta sedmi chlápků v nejlepším věku, co se politicky shodne asi jen na třech premisách. Půjdeme k volbám, Babiše nevolit a radikály na obou stranách politického spektra taky ne. Hnedle naproti zmíněnému nádraží na dveřích lokálu U Jirky snímám protest. Na „áčtyřce“ tam stojí psáno: „Babiš = STB agent č. 25085“ a před ní pozvedáme škopek na zdar výletu.

U stánku nedaleko nádraží v Jindřichově Hradci rozčepýřený výčepák nejdřív doporučil hotel Hubert ve Slavonicích, který postavil a pak ho musel „kvůli té mrše po rozvodu prodat, aby se s ní vyrovnal“. Prý vždy volil ODS, ale předseda Petr Fiala je takový „mouchy, snězte si mě“, takže to nejspíš dá Pirátům. „I když některé jejich nápady mě dost děsí. Třeba promigrantská politika anebo zvýšení daně z nemovitosti,“ doplní a na rekaci, že to ve volebním programu – odmítají uprchlické kvóty a chtějí zvýšit zdanění komerčních nemovitostí – nemají, odvětí: „Většina programů je tak obecných a nekonkrétních, že to opravdu ani nemá cenu číst. Je to jen mrhání časem. A Piráti jsou anarchisti, takže si u nich právě tímhle nejsem jistý.“

Fotogalerie: - Převážně Českou Kanadou

S**u na ně, nikoho!

Ve Slavonicích si od člena pelotonu vyslechneme historiku, kterak chodil na základku s otravným Indem, kterak si pro něj vymyslel neotřelou nadávku „people eater“, což by se dalo přeložit jako požírač lidí anebo lidojed, a kterak se kvůli tomu poprali. „Já bych ty brikety a saze všechny vyprovodil. Nemakaj, jen užíraj chleba a dávky dostávaj větší, než mám důchod,“ vzbudilo to nadšení seniora od vedlejšího stolu. To nikdo nečekal. Ostatně ve městě sídlí i restaurace Divadla Sklep Besídka, kde mají jako ubytování nově prezidentský pokoj Ferdinanda Vaňka, jak se jmenovala postava z divadelní hry Audience a „krycí jméno“, pod nímž vyšlo za totáče v Rudém právu přání k narozeninám Václava Havla.

Menšími obcemi, kde ve sluneční výhni jen málokdo vystrčí nos z domu, a dále napříč přehradou po visuté lávce, tedy vranovském Golden Gate, do kopců. U potravin ve Štítarech posedávají dva místní opilci a lejou do sebe lahváče. Pro komunikaci s prvním by bylo potřeba asistence logopeda, druhý se rozčílí a předešle jednoduchý politologický náhled: „Já na ně s**u. Nic, nikdy, nikoho. Stejně je to úplně na hovno!“

Dále v Šumné se už „fotbaloví narkomani“ chystají očumovat bednu. Strhne se debata, jestli mají fotbalisté pokleknout na podporu hnutí Black Lives Matter či ne. Nejvyšší z party bikerů z Olomouce argumentuje: „Žádné vyvražďování indiánů, černý otroci, odebrané děti na převýchovu a tak dále. My jsme nikdy kolonie neměli, tak proč? Ať se klanějí Britové, Španělé, Portugalci, Belgičané, Němci a další.“ Místňák na to: „Žádný poklonkování. Naši sou vlastenci!“ Sympatický Luboš Dvořák, bývalý trenér atletiky ze Znojma, který se v důchodu baví vyřezáváním a celkem mu to jde, se tamtéž přiznal: „Vždycky jsem volil komunisty, ale teď, když se z nich stali nóbl páni, nemám koho.“

Psali jsme: Parašutista, co narušil fotbalové euro: Už ho chtěli odstřelit. Pak ale viděli Greenpeace a stáhli se Plný stadion v Budapešti. Český komentátor se u televize zděsil, šílený Orbán, to by jinde nešlo. A pak přišly záběry z Kodaně... Hele, pirát. Jestli budeš dělat propagandu, uvidíš. Zajeli jsme na České Slezsko a slyšeli věci... „Který k***t vládne, je jedno. Ty jsi Pražák, je to slyšet.“ Babiš, Piráti, Šlachta: Morava si řekla své

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.