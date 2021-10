„Šok. Teď dva roky pekla.“ Z Fialovy vlády uniklo, s čím se nechlubí

reklama

Koalice SPOLU a STAN s Piráty pokračují v jednání o společné vládě. Veřejně se snaží vystupovat jednotně a v naprosté souhře. Uvnitř vznikající pětikoalice ale situace tak růžová zdaleka není. U občanských demokratů podle našich zjištění panují výrazné obavy. Důvodů je hned několik.

Anketa Vydrží Fialova vláda až do řádných sněmovních voleb? Vydrží 1% Nevydrží 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3161 lidí

Začněme samotnými volbami. Přestože lídr koalice SPOLU Petr Fiala celé měsíce v médiích mluvil o tom, že jejich politické uskupení věří ve výhru a porážku hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, uvnitř koalice tomu prý mnoho lidí nevěřilo. Spíš se bralo jako očekávatelný výsledek druhé místo.

Rozhodnutí voličů během sobotního volebního večera a vítězství SPOLU bylo pro ně samotné hodně nečekané. Podle informací ParlamentníchListů.cz z vedení ODS byl předpoklad výsledků voleb úplně jiný. „Očekávalo se, že vyhraje ANO a do Sněmovny projdou i další strany a Babiš spíš zůstane premiérem. Výsledek byl hodně velkým překvapením, nečekalo se, že to vyjde tak hladce,“ uvádí zdroj PL.

Pokud jde o šéfa občanských demokratů Petra Fialu, v tuhle chvíli by zatím mohly zeslábnout hlasy, které před volbami volaly po jeho sesazení. Ani jeho největší kritici by prý v současné době neuspěli s likvidací předsedy, který vyhrál volby. „Tohle platí teď. Vláda ještě sestavená není, a pokud k tomu dojde, bude nový premiér pod drobnohledem, zda řídí kabinet dobře a nepřenechává příliš aktivity a pozornosti ostatním partnerům. V kampani to tak totiž dost bylo, pro značku ODS se moc nesnažil, byl až příliš smířlivý a dával zbytečně moc prostoru lidovcům a Topce,“ pokračuje zdroj v popisu povolební situace.

„Kdyby si uměl bouchnout do stolu, vyjednal by toho pro nás mnohem víc. Teď vystupuje dost opatrně, což je na jednu stranu dobře, ale nesmí si nechat všechno vzít ostatními. Vždycky bylo zvykem, že ODS byla brána jako silný hráč, který si klade jasné podmínky, což Fialovi moc nejde a trochu tuhle image kazí. Nelze mu ale upřít, že během celé kampaně neuhnul ze své strategie a ve finiši byl hodně energický,“ míní náš zdroj blízký vedení ODS.

Co se týče budoucích koaličních partnerů v podobě hnutí STAN a Pirátů, v obou případech panují ve vedení občanských demokratů silné obavy. „V případě STAN jde hlavně o to, že jsou nepředvídatelní, není tam žádná jistota konzistentního přístupu, Rakušan a spol. jsou hodně ambiciózní. Musíme s nimi jednat tvrdě, aby se neurvali ze řetězu. No a Piráti? To snad škoda opakovat. Nejenže mají vnitřní problémy, kdy nevědí, jestli do vlády jít nebo nejít, tak reálně hrozí, že coby členové vlády budou opozicí v koalici. Množství různých šíleností a předkládání naivních, nerealizovatelných nebo vyloženě škodlivých levicových návrhů provázelo celé jejich minulé volební období a těžko čekat, že se něco změní, když do Sněmovny prolezli jen čtyři,“ popisuje dále náš zdroj obavy ze strany koalice SPOLU.

Anketa Chcete Pekarovou Adamovou za předsedkyni Poslanecké sněmovny? Ano 4% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 39015 lidí

Chystaná vláda pětikoalice bude mít v některých oblastech dost tvrdé priority, které se nejspíš nesetkají s pozitivní odezvou značné části obyvatelstva. „Výkonná rada ODS navrhuje pro první dva roky vládnutí zvolit takovou strategii, že se provedou nejhorší a nejnepopulárnější úsporné kroky, reformy a škrty s nadějí, že když to vláda udělá co nejdřív, později na to lidi zapomenou a bude šance na znovuzvolení. Všichni si uvědomují, že je do rozpočtu potřeba dost sáhnout, šetřit a škrtat. Jako příklad lze zmínit slevy na jízdném, ty půjdou do prčic jako první,“ popisuje.

Šéf ODS a pravděpodobný budoucí premiér bude nepochybně čelit silnému dvojímu tlaku v případě jednání s EU. „Minimálně Piráti a Topka budou žádat větší ‚loajalitu‘ v Bruselu a volat po podřízení se těm zeleným návrhům, což naopak tvrdě odmítá naše konzervativní křídlo. Těžko hádat, jestli je Fiala schopen razantně říct, co je pro republiku a občany výhodné a za tím tvrdě jít. Uvidíme ale, třeba překvapí,“ dodává pro ParlamentníListy.cz zdroj blízký vedení ODS.

