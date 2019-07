„Šokující!“ Babiš ostře zaútočil na šéfa ODS Fialu. Na citlivém místě

Zrušit přímou volbu prezidenta, protože Miloš Zeman údajně porušuje Ústavu? Navrhuje to šéf ODS Petr Fiala. Návrh ovšem nemá šanci projít, ostře proti je krom jiných i premiér Andrej Babiš, který Fialova slova odmítl v obsáhlém vyjádření pro ParlamentníListy.cz.

Prezident Miloš Zeman podle předsedy občanských demokratů rozvrací náš ústavní systém, proto by se měla zrušit přímá volba a vrátit zpět parlamentní volba hlavy státu.

„Přímá volba prezidenta vedla pouze k tomu, že prezident má pocit, že porušování Ústavy je dovoleno, neboť získal přes polovinu hlasů voličů, a tedy má jakýsi silný mandát k čemukoli. To ale není pravda: Pravomoci prezidenta zůstaly stejné a stejně tak i jeho povinnosti včetně respektu k Ústavě a její tradici. Co se ale, bohužel, změnilo, je způsob zacházení s Ústavou a její interpretace prezidentem,“ míní Fiala.

Změnilo se podle jeho slov, jakým způsobem s Ústavou prezident zachází. „Co se ale, bohužel, změnilo, je způsob zacházení s Ústavou a její interpretace prezidentem. Je proto nutné tohoto nebezpečného protiparlamentního džina svévole vrátit zpět do láhve, je třeba vymyslet taková pravidla, aby každý musel dodržovat Ústavu a aby za její nedodržování mohl být přiměřeně sankcionován. A je třeba zahájit diskusi o návratu k naší dobré ústavní tradici, totiž volbě prezidenta Parlamentem České republiky,“ uvedl Fiala v textu, který publikoval server Forum24.cz.

ParlamentníListy.cz se zeptaly předsedy hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše, co na Fialova slova říká a zda by se parlamentní volba hlavy státu skutečně neměla vrátit. Podle Babiše by měl Fiala vrátit vysokoškolský diplom.

„Pan předseda Fiala by měl asi vrátit diplom. Slyšet tohle od profesora politologie je pro mě šokující. To chce opravdu zrušit volby s nejvyšší účastí jen proto, že se mu momentálně nelíbí, koho si lidi vybrali?“ uvádí Babiš.

Předseda vlády dále připomíná, jakým způsobem probíhaly poslední volby prezidenta Parlamentem. „To chce opravdu sebrat občanům jejich právo na výběr prezidenta a volá po tom, aby zase probíhaly nedůstojné tahanice a handly v Parlamentu? Já to nechápu. Tím spíš, že přímou volbu prezidenta přijala vláda Petra Nečase, kde pan Fiala také působil. Pro přijetí v roce 2012 hlasovali téměř všichni poslanci ODS, VV a TOP 09,“ pokračuje.

„Bohužel ODS často mění názory, jak se jim to zrovna hodí. Je to špatný návrh a hnutí ANO ho určitě nepodpoří. My naopak chceme přímou volbu i pro starosty,“ konstatuje premiér Babiš pro ParlamentníListy.cz.

Debata o tom, zda by měli prezidenta i nadále volit občané v přímé volbě, se nyní neobjevuje poprvé. Občas s návrhem opětovné parlamentní volby přicházejí politici v době, kdy kritizují prezidenta za některé jeho kroky či za údajnou nečinnost.

Teď jde o případ, kdy Miloš Zeman odmítá přijmout demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) a nahradit ho nominantem vedení sociální demokracie Michalem Šmardou. Staněk na základě tlaku vedení strany podal demisi v květnu, jen pár dnů předtím mu však vedení strany vyjádřilo důvěru a sdělilo, aby pokračoval ve své práci.

Prezident Miloš Zeman mluví o tom, že se Staňkovi (o čemž konkrétně psaly i ParlamentníListy.cz) podařilo vypátrat korupční a nehospodárné jednání v organizacích spadajících pod Ministerstvo kultury, a měl by tak mít možnost v pátrání pokračovat.

Podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka je země na prahu ústavní krize a reálně hrozí pád vládní koalice. Naopak premiér Babiš žádnou krizi nevidí a uvádí, že činí veškeré možné kroky k tomu, aby se s prezidentem domluvil. Další řešení sporu bude probíhat v pátek, kdy prezident přijme zároveň šéfa ČSSD Hamáčka a ministra kultury Staňka.

autor: Radim Panenka