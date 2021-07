„Tady máte milión. Ferrari. Za vakcínu,“ přijede Babiš. A lidi u vody? No, vládo, poslechni si

ParlamentníListy.cz se ptaly hlavně dosud neočkovaných, zda je něco donutí se očkovat. Zatím to ale moc nevypadá. „Je léto a situace je zatím dobrá. Straší sice mutací delta, ale zatím se zdá, že nezpůsobuje vážné průběhy nemoci. Naočkovat bych se šel, kdyby se na nás valila mutace s opravdu velkou smrtností. Což se zatím neděje,“ vysvětlil Petr trávící letní den u vody. Motivací pro něj nejsou ani tenisky, které člověk může vyhrát, když se nechá naočkovat v pražském obchodním centru. „To mi přijde jako vtip. Kdybych dostal za očkování ferrari, tak jdu okamžitě. Ale to je samozřejmě nesmysl. A že by za to někdo vyplácel nějaké vyšší finanční částky, je taky nereálné,“ doplnil. Jiný občan se svěřil, že se očkovat nenechá ani za milión, který by mu nabídl premiér Babiš. Není prý ani králík, ani morče.

reklama

Češi se neočkují v takovém množství, jak by se podle odborníků vakcinovat měli. Někteří z nich mluví o potřebě naočkovat 85 až 90 procent lidí, k čemuž má Česká republika hodně daleko.

Anketa Lídr které volební strany si zatím v kampani počíná nejzručněji? Babiš 19% Bartoš 1% Fiala 0% Okamura 52% Filip 1% Hamáček 4% Majerová-Zahradníková 5% Volný 15% Šlachta 3% hlasovalo: 936 lidí

Prezident České lékařské komory Milan Kubek nabádá k většímu tlaku na neočkované lidi. „To znamená důsledně vyžadovat testy a platná protiepidemická opatření. Mohu říci z vlastní zkušenosti z dovolené, kterou jsem minulý týden trávil v Čechách, že na venkově se v restauracích a obchodech nedodržuje prakticky nikde nic,“ konstatoval.

V souvislostí s tím se objevují nápady, že by v restauracích personál sám kontroloval své hosty, zda mají v pořádku „papíry“. Druhá motivace, která se zkouší, je lidem usnadnit očkování bez registrace, v obchodních centrech, a dokonce i s možností výhry. Zatím je tato možnost v Praze a jak uvádí MF Dnes – ve dvou pražských obchodních centrech na Chodově a na pražském Hlavním nádraží se stály na očkování fronty... a někteří prý se přišli naočkovat s vidinou výhry – jednou týdně iPhone, nebo každý den tenisky.

Jsou prázdniny a počasí začátkem týdne volalo po koupání. ParlamentníListy.cz se vydaly k vodním plochám a vyhledávaly zvláště neočkované lidi s otázkou, co by je přimělo k očkování a jak je to s testováním. U hranic s Polskem a Německem u Hrádku nad Nisou leží vyhledávaný zatopený lom Kristýna, kde je i kemp. Vyrazil sem i Petr K. „Je tu tepleji než o pár kilometrů dále v Liberci a v Jablonci, takže je teplejší i voda,“ konstatoval hlavní důvod své návštěvy areálu, kde se platí vstupné 40 korun, nicméně test se u vstupu nekontroluje.

„Chodím tak třikrát týdně na oběd, s kamarády někdy i na pivko, nebo na kafe. Na začátku jsem si udělal test, ale pak už ne. Cítím se zdráv. Za celou dobu, už je to několik týdnů – takže to jsou už desítky návštěv těchto zařízení – mě nikdo nekontroloval,“ uvedl s tím, že v MHD či v obchodem drtivá většina lidí respirátor má. Jednou mu ovšem zatrnulo. „Zrovna jsme si s několika známými dali sraz na obědě v hospodě, kde dobře vaří. Najednou se dovnitř nahrnulo snad deset policistů. Brzy jsem se ale uklidnil. Všichni zamířili na záchod, a protože ten je tam docela malý, čekali ve frontě před ním,“ směje se.

S očkováním zatím váhá. „Nejsem rozhodně odpůrce očkování, ale mám blok z injekcí, který pro mě není snadné překonat. Je léto a situace je zatím dobrá. Straší sice mutací delta, ale zatím se zdá, že nezpůsobuje vážné průběhy nemoci. Naočkovat bych se šel, kdyby se na nás valila mutace s opravdu velkou smrtností. Což se zatím neděje,“ vysvětlil s tím, že se svojí matkou ale byl dvakrát jako doprovod v očkovacím centru. „U ní považuji očkování za správné, patří věkově k nejohroženější skupině,“ řekl.

S nelibostí však přijal zprávu o tom, že Pfizer prohlásil, že dvě vakcíny za půl roku nebudou dostatečně účinné a bude potřeba další očkování. „Což pro mě – který v případě očkování musí překonávat sám sebe – ta představa, že bych tak musel činit každého půl roku, je dost demotivující,“ doplnil. A motivací rozhodně pro něj nejsou ani tenisky. „To mi přijde jako vtip. Kdybych dostal za očkování ferrari, tak jdu okamžitě. Ale to je samozřejmě nesmysl. A že by za to někdo vyplácel nějaké vyšší finanční částky je taky nereálné,“ je si vědom.

Vodní nádrž Kristýna u Hrádku nad Nisou. Foto: Oldřich Szaban

Je to všechno hlavně byznys

Jeho kamarád Jarda je na tom podobně; pouze ještě více vakcíně proti covidu nedůvěřuje. „Když vidím ty vedlejší účinky po očkování, tak si říkám co je to za dryják. Dvě moje známé měly tři dny trvající šílené bolesti hlavy a únavu. Plus sousedce naskočily puchýře na prsou a břiše,“ prozradil.

„Podle mě je to všechno hlavně byznys. Nejsem proti očkování jako takovému. Už jsem byl očkovaný, dokonce nedávno proti tetanu. Mám ale zkrátka pocit, že tohle je příležitost, kterou si na státech vymohly farmaceutické firmy. Státy jim jdou na ruku, protože penzijní fondy – státní i soukromé – drží akcie firem, které vyplácejí dividendy. Z dividend potom vyplácejí důchody. Tam je takový odporný střet zájmů, proto se státy takto snaží. Dostanou na jednu stranu dobré ceny od Pfizeru a oddalších – na druhou stranu drží jejich akcie a jsou jim vypláceny miliony dolarů v dividendách,“ okomentoval poměrně odborně. A že už dlouho se zajímá o akciové trhy a také že žil řadu let v zámoří. K očkování by ho donutily jen vážné rodinné důvody, rozhodně žádná finanční motivace.

Vodní nádrž u Hrádku nad Nisou. Foto: Oldřich Szaban

Bistro u vodní nádrže Kristýna. Foto: Oldřich Szaban

V Liberci kousek od centra leží místní přehrada. I tady bylo v úterý dost lidí opalujících se na louce a osvěžujících se koupelí ve vodě či popíjením nápojů ze zdejší restaurace. Odpoledne tudy procházel z práce Jiří Kolner. I on dává přednost fyzické kondici před očkováním. „Chodím zásadně pěšky, doma mám činky. Navíc pracuju manuálně jako kameník,“ prozradil.

A co očkování? „Mám s ním špatnou zkušenost. Před lety mě přemluvili, ať se nechám naočkovat proti chřipce. A poté jsem ji dostal takovou, jakou nikdy předtím ani náznakem. Tři měsíce jsem se z toho dostával, zalehly mi uši, byl jsem úplně vyřízený. A zajímavé je, že od té doby mám dvakrát do roka chřipku, předtím jsem jí měl jednou za pět let,“ vysvětlil, proč se do očkování nyní nehrne.

„I kdyby za mnou přišel Babiš a řekl by mi – ‚pane Kolnere, tady máte milión korun, necháte se naočkovat?‘, odmítnul bych. Nechal bych se naočkovat jedině tehdy, kdybych věděl, že je tato vakcína opravdu vyzkoušená. Je to experimentální, nechci být dobrovolně morčetem nebo pokusným králíkem,“ tvrdil. I on se dočetl o možnosti, za očkování získat tenisky. „Tak to mi dali brouka do hlavy. Ale musely by být jedině vietnamské,“ zavtipkoval.

Psali jsme: Kott (ANO): V lecčems se mýlíte, pane poslanče Holomčíku EU zdraží chudým topení. Ale dá jim peníze na zateplení domu „U Kábulu se bojuje za Prahu? Ne.“ Šándor natvrdo o Afghánistánu Poslanec Juchelka ujistil, že o zbytek rodičovského příspěvku rodiny nepřijdou

V mém okolí zemřelo na covid několik lidí, proto jsem s očkováním neváhal

Na Kristýně i na liberecké přehradě byli samozřejmě i lidé už naočkovaní. Například Jan Šik, který k vodě přijel na kole. „Je to každého věc, já se rozhodl pro očkování. V mém okolí zemřelo na covid několik lidí, a proto jsem s ním neváhal,“ vysvětlil. Podobně to viděl další cyklista Mikuláš Lipovský. „Neměl jsem po očkování žádné vedlejší účinky, jen mě trošku bolela ruka,“ uvedl. Hlavní motivací pro něj byla možnost cestování, zrovna se vrátil z Polska, které projel na kole. „Nemusím běhat po testech. Při návratu jsem nemusel vyplňovat žádný formulář ani jít do žádné karantény, když mám splněnou lhůtu po druhé vakcíně. Bylo to jako bych přijel z vedlejší vesnice,“ upozornil. Karanténu zažil v listopadu, kdy covid se středně těžkým průběhem měla jeho přítelkyně, on sám ho nedostal. „Ale musel jsem být v karanténě nejdříve, že jsem potkal někoho s covidem a pak stejnou dobu proto, že jsme měli covid doma. Takže mě to omezovalo. I to byl důvod, abych toto nemusel zažívat. I možnosti, které se očkovaným otevírají, že můžou jít na kulturní i sportovní akce,“ vysvětlil. K vedlejším účinkům očkování říká, že je mají i léky. „Jakýkoliv lék, který mi předepíše doktor, tak když doma otevřu příbalový leták, tak se tam dočtu, že jeden ze sta má příznaky na tohle, další zase na něco jiného. Vedlejší příznaky tedy nejsou jen u očkování, ale i běžných léků,“ konstatoval.

Očkovat se nechal i Tomáš Kubeček. „Chtěl jsem jet k moři do Chorvatska, ale kvůli práci zatím nemohu. Možná ještě pojedu, ale je těžké něco plánovat i kvůli stále se měnící situaci,“ vysvětlil. Vedlejší účinky po očkování neměl. „Ale je to různé, dcery tchán úplně ztratil na nějakou dobu hlas po očkování. Jenom sípal. Je to, jak kdo. Manželku po druhém očkování bolela ruka a byla unavená,“ prozradil. Na obědy zavítá do restaurace každý pracovní den, ale žádnou kontrolu nezažil. „Chodím ale jen do jedné hospody, už nás tady znají. Ale podle mě ani číšník nemůže člověka lustrovat a ptát se ho na jeho zdraví. Na to nemá právo. Zdravotní stav cizímu člověku neřekne ani doktorka. Proč bych někomu sděloval svůj zdravotní stav? To je snad v zákoně. Takže to jsou takové bláboly a excesy naší vlády, které soud nakonec všechno zatrhl. A teď nevědí, jak z toho ven,“ domnívá se.

U liberecké přehrady. Foto: Oldřich Szaban

Psali jsme: „Dát prostor různým názorům, to se v ČT nenosí, co!“ Szántó se vysmíval Primě za vědkyni ve studiu. Jenže sám narazil „To je Bangladéš, to nemůže bejt Evropa!" Cizinci si vyděšeně rozesílají fotky Čechů na pražské Ruzyni. „Ať žije ČSA, to snad není možný," zoufají Pirát Černohorský má obavy z pandemie na podzim: Chystá Vojtěch vůbec něco? Nebo zase vymyslí jenom restrikce? ,,Očkování jak prodej hrnců. Trestní odpovědnost!" Jde po vládě. Má návrh Moravě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.