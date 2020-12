„Tak to je v pr*eli!“ První výzkum, který změřil ODS, lidovce a TOPku spolu. Na ČT ho fakt neuvidíte

reklama

„Lidé chtějí akčnější vládu. Našli jsme partnery, se kterými ji vytvoříme. Máme chuť, známe se, rozumíme si a poučili jsme se také z chyb, které jsme předtím udělali. Máme jasnou představu o tom, kam chceme naši zemi posunout a čemu naopak zabránit. Spolu chceme změnit v naší zemi podmínky pro ty, kteří poctivě pracují, podnikají, vychovávají dobře své děti, chtějí lepší životní prostředí, předvídatelnou vládu, jež má odvahu řešit i dlouho odkládané problémy, jako jsou penzijní reforma, pomalý rozvoj infastruktury nebo nedostatek bytů,“ vysvětlil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

V posledním volebním modelu agentury STEM, tak jako ve všech dalších, je dominantním hnutí ANO premiéra Babiše. Druhou příčku stabilně obsazují Piráti, jejichž zisk by se mohl pohybovat mezi 12 a 16 procenty. ODS by dle citovaného měření STEMu získala v září lehce přes deset procent, lidovci a TOPka jen těsně překročili hranici pěti procent.

Jednoduchým součtem se tedy bavíme o pětině voličů, jejichž hlasy zmíněným třem subjektům připadají.

Naše redakce ovšem získala od nejmenovaného vládního představitele šetření, které není určeno médiím. V této analýze, jež je rozdělena do několika bloků, se sociologové poprvé hloubkově zaměřili na zmíněnou společnou koalici. „Výstupy slouží výhradně pro orientaci volebního potenciálu a nelze s nimi kalkulovat jako s hypotetickým počtem mandátů v Poslanecké sněmovně,“ uvádí se například v podkladech. Jméno agentury ParlamentníListy.cz slíbily nezveřejňovat. „Je to interní, neuvádějte to, není to pro toho Moravce,“ požádal náš vládní zdroj.

A jak se ukázalo, voliči jmenovaných subjektů nejsou na daný formát prozatím připraveni, jelikož listopadové preference tria by skončily na hranici 15,7 procenta. „Očekávání stran bylo zcela jistě nad tyto mantinely,“ uvádí sociolog ve své interní zprávě. Dalším zajímavým měřítkem byl takzvaný potenciál. Ten obvykle zohledňuje teoretický druhý hlas, jímž voliči disponují. Jde o běžně užívanou metodu po celém světě. Jakkoli se mohlo zdát, že by se koalice SPOLU usadila na prvním místě, data výzkumníků to nenaznačují.

„Také v případě volebního potenciálu by zmíněné trio skončilo za očekáváním. Pokořeno by bylo jak hnutím ANO, které se v potenciálu pohybuje těsně pod hranicí 40 procent, tak Piráty, jimž naopak (potenciál) výrazně roste. Konkrétně je vyjádřen čtvrtinou všech zúčastněných (25 %). Je proto zřejmé, že výhradně hnutí ANO a Piráti dokážou přebírat hlasy napříč spektrem. Koaliční potenciál ODS, TOP 09 a KDU-ČSL je jen těsně nad hranicí dvaceti procent (20,3 %),“ uzavírá citovaný výzkum.

Jeho součástí byl ještě sociologický pohled na nově oznámený záměr Mikuláše Mináře a jeho hnutí Lidé PRO. Další část „vládního“ výstupu tvoří překvapivě i analýza možného politického subjektu Roberta Šlachty. O jeho entrée do vysoké politiky se hovoří několik měsíců, dosud však oficiálně nebylo nic oznámeno. ParlamentníListy.cz mají k dispozici i tuto neméně zajímavou pasáž interního výzkumu a přinesou ji v neděli.

Shora uvedená data volební síly kandidátky SPOLU poskytly PL jednomu z jejich členů, konkrétně zástupci TOP 09. Ten je zhodnotil stručně. „Tak to je v prdeli, kdyby to fakt tak bylo. Na stranu druhou například TOP 09 sází zejména na velká města, jako je Praha, kde si v komunálních volbách věříme," uzavřel, aniž by skrýval své zklamání.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 přinesly ODS 11,32 procenta (572 948 hlasů), lidovcům 5,8 procenta (293 643 hlasů) a obdobně si vedla i Pospíšilova TOP 09. Před třemi lety brala 5,31 procenta za 268 811 platných hlasů. Po deklarovaném spojení tak paradoxně volební síla pravicového trojlístku ubývá.

Víc, než si myslíte

