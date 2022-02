„Trestný čin.“ Proti Fialovi a válce na Ukrajině: K nevíře, kdo se sešel

reklama

„NE zbraním pro Ukrajinu, NE podpoře válečného konfliktu, NE vysílání českých vojáků“ stálo na ceduli u jeviště. Další cedule pak třímali v rukou lidé, kteří na akci přišli. Na jedné z nich byl nápis „Smrt má jméno NATO“. Někteří drželi také papírové bílé holubice míru.

„Nesouhlasím s tím, abychom dávali Ukrajině munici. Nechci podporovat něco, co by mohlo vést k válce. Nelíbí se mi, jak se k tomu staví naše vláda,“ vysvětlil František Zeman, který byl v Jihlavě na víkendu u příbuzných.

Až z Tábora přijela na tuto akci Květa Záležská. „Také mi vadí, jak jdeme proti Rusku. Německo to dělá mnohem lépe. My jsme do všeho hrr. Bojím se, že nebudeme mít plyn, nebo že bude strašně drahý. Naši mladí o tom doma pořád mluví,“ prozradila.

„Víte co, ať jdou ke všem čertům! Všichni ti, co nám tady velí, celá naše vláda! Nejsem komunista a nikdy jsem nebyl. Ale to, co se děje teď, k tomu už musíme něco říct. Lidi za chvilku nebudou mít na jídlo, nájem, nezatopí si. Co si ti nahoře vůbec myslí? Nejdřív jsme lezli do zadku Rusům, teď Američanům! A ty řeči, že musíme Rusům ukázat sílu, jak vykřikují naši politici? Dělají si srandu?“ rozčílil se muž ze skupinky důchodců, která postávala dál od provizorního jeviště. „Jméno si vymyslete, já vám ho neřeknu. Nebo si ho vymyslím. Protože dnes už se člověk pomalu bojí říct, co si myslí. Vracíme se zpátky tam, odkud jsme tak hrozně chtěli pryč,“ pokýval hlavou smutně.

„Lidem v ČR enormní rychlostí zdražují potraviny, topení, energie, mnozí si zaplatí dvojnásobek za dopravu, jiní zase zřejmě brzo přijdou o státní podporu u penzijního či stavebního spoření a těm, co si něco málo našetřili, tyto úspory sžírá poslední dvě dekády nevídaná inflace,“ popsala neveselou situaci hned na úvod akce předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a pokračovala.

„A teď do toho všeho ještě válka. Slovo, které jsme vnímali dnes už historicky, nebo možná vzdáleně, z obrazovek našich televizorů. V posledních dnech a týdnech se k nám ovšem nebezpečně přiblížilo. Válečný konflikt na Ukrajině, o jehož hrozbě denně slyšíme, to už není Afghánistán nebo Sýrie. To je bída a utrpení pár set kilometrů od nás. V zemi, s níž jsme dlouhá desetiletí sdíleli jednu hranici.“

Vysvětlila, co podle ní bylo na začátku současné situace. „Nebylo to žádné vojenské cvičení, jak se nám dnes snaží namluvit. Byl to organizovaný převrat v roce 2014, na němž se aktivně podílely Spojené státy americké. A mimochodem, není bez zajímavosti, že tehdy na Ukrajině, v nově ustanovené vládě, usedli tři cizí státní příslušníci. Navzdory tomu, že to nedovolovaly ani zákony Ukrajiny. Narychlo ale nově instalovaný proamerický prezident vydal dekrety, kterými udělil těmto lidem ukrajinské občanství. A tak se rovnou vicepremiérkou země stala občanka Spojených států a dlouholetá zaměstnankyně ambasády Spojených států v Kyjevě Natálie Jarešková.“

Konečná pak také zdůraznila, že „Rusko na rozdíl od Spojených států provádí vojenská cvičení v rámci svých vlastních hranic a nikoliv několik tisíc kilometrů od ní“.

„Myslím, že je načase říct dost nejenom válečným štváčům v naší nově vzniklé vládě, ale rovněž členství ČR v NATO. Je nemorální brát lidem peníze, krátit výplaty, osekávat výdaje státu na zdravotnictví a přidávat v tu samou chvíli desítky miliard na zbrojení, jak požaduje NATO a jak se chystá udělat nová vláda,“ uvedla dál a připomněla, že KSČM jako jediná politická strana odmítla před lety vstup do NATO a stejně tak dnes stojí o to, abychom byli vojensky neutrální jako třeba sousední Rakousko.

„Vyzývám tedy vládu ČR – přestaňte si hrát na vojáčky a začněte konečně řešit to, co jako vládní představitelé máte dělat – tedy problémy občanů. Vyzývám Spojené státy a NATO, aby se zachovaly v duchu toho, co na svou čest slibovaly na začátku 90. let. Tedy že se ani o kousek neposunou východním směrem. Zachovejte si tvář a ukažte, že vaším jediným způsobem, jak řešit problémy, není válka a ozbrojený konflikt. Zachovejte se jinak, než jste se, milí členové NATO včetně ČR, zachovali v Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku, Libyi nebo Sýrii. Nechcete-li dovést Ukrajinu do takových problémů, do nichž jste přivedli právě tyto státy,“ vzkázala.

Na jevišti pak Kateřina Konečná přivítala i kandidáta KSČM na příštího prezidenta ČR Josefa Skálu.

„Stojí-li otázka, zda život, nebo smrt, zda mír, nebo válku, my komunisté k ní vždycky přistupujeme smrtelně vážně a budeme k ní přistupovat smrtelně vážně tím spíš dnes. Tváří v tvář děsivému vývoji, které se na nás valí. A je to o to větší hanba, že je to v zemi, která byla první obětí nacistické agrese, která byla zrazená v Mnichově a teď jako by si chtěla spáchat Mnichov napodruhé vlastnoručně. Jako by chtěla své vlastní území změnit v průchoďák, Drang nach Osten dobrovolně a z vůle vlastní vlády. To je neuvěřitelná hanba a my se jim přece musíme postavit,“ uvedl Josef Skála a velmi rázně pokračoval.

„Tehdy po Mnichově, po okupaci, jsme museli v našich zbrojovkách vyrábět zbraně pro Wehrmacht, SS a jejich spřežence. A dnes chceme zbraně vyrobené v ČR dodávat dokonce jako dárek novému Drang nach Osten? To je neuvěřitelná hanba, neuvěřitelný plivanec na památku všech, kdo tehdy stáli na přesně opačné straně!“

Na akci pak promluvil i generál armády ČR v záloze Hynek Blaško.

„Nedávno přišla k moci nová vláda, která nám slibovala ‚změnu‘ a jak se tady budeme mít pravděpodobně nádherně a dobře. A ono to tak vypadá, protože my jsme strašně bohatá země, můžeme rozdávat plnými hrstmi,“ začal poněkud ironicky a pokračoval.

„Je to všechno pozůstatek té havlovsko-schwarzenberské cesty, kdy když dáme Ukrajině dělostřeleckou munici, tak ona vlastně bude humanitárně ostřelovat ruské pozice. A další věc je, že my nejsme příliš vzdáleni od Ukrajiny, od místa případného válečného konfliktu. A teď si vezměte, paní Langšádlová a jí podobní by na Rusko vrhali atomové bomby. My dříve narození máme ještě v živé paměti rok 1986, kdy bouchl Černobyl. Kam až se to všechno, ta radioaktivita, dostala! I my jsme tady koupili svůj díl. Pokud by došlo k tomu, že by někdo jaderné zbraně použil, myslíte si, že bysme byli někde bokem? Ne! My to odskáčeme, stejně jako to odskáčou ti lidé tam. To jsou věci, které by měli mít tito váleční štváči na paměti. Měli by mít na paměti tu zničenou rozvrácenou Evropu dvěma světovými válkami, ve kterých padly desítky milionů lidí. To chceme znovu? Nebo pardon, to chtějí znovu? Aby to, co se tu vybudovalo, aby se změnilo v trosky? Strašné!“ varoval z hlediště s tím, že by rád upozornil ještě na jednu důležitou věc.

„Na pozadí tady toho všeho pokračuje islamizace Evropy. To je pro nás hrozba jedna z největších. Pokud se podaří nějakým diplomatickým jednáním vyřešit problém na Ukrajině, tak tento problém islamizace Evropy se vyřešit nepodaří. Neustále sem proudí. Pádlují přes moře… ale najednou je klid. V médiích se nedozvídáme, jak to vypadá například s migranty v Bělorusku. Vůbec nic,“ pokrčil rameny a dodal.

„Jeden z kandidátů na prezidenta prohlásil, že Rusko je větší pro Evropu hrozba než islamizace. A já k tomu dodávám bonmot pana prezidenta Zemana – debil, který spí, vykonává veřejně prospěšnou práci,“ citoval a sklidil velký potlesk z davu.

Ze Slovenska dorazil na jihlavské náměstí i bývalý disident, někdejší místopředseda federální vlády a později předseda vlády Slovenské republiky a ministr spravedlnosti Ján Čarnogurský. Ten připomněl situace, kterým Češi a Slováci čelili bok po boku, jako například srpen 1968, a s úsměvem prozradil, že ho potěšil poslední průzkum veřejného mínění v ČR, podle kterého jsou pro Čechy nejoblíbenějším národem Slováci. Za velkého potlesku se pak dostal k tomu, proč se akce v Jihlavě konala. Uvedl, že nevěří tomu, že krize kolem Ukrajiny vznikla proto, že Rusové nechtějí Ukrajině dovolit vstup do NATO.

„USA se snaží změnit uspořádání světa, které jaksi vzniklo po skončení studené války a po rozpuštění Varšavské smlouvy. Toto by měla být už, myslím, pátá vlna rozšiřování NATO směrem na východ,“ upozornil.

A dal zajímavý příklad. „Když nám některá média předkládají, že Ukrajina má mít právo svobodně se rozhodnout pro své bezpečnostní uspořádání, tak si přečtěte nedávnou zprávu o tom, jak Kuba, Venezuela a myslím i Nikaragua oznámily, že chtějí vojensky spolupracovat s Ruskou federací. Na to reagoval americký ministr zahraničních věcí, že pokud by k tomu mělo dojít, tak USA tvrdě zakročí.“

Apeloval, že se musíme vzepřít tlaku, který, jak řekl, směřuje na Čechy, Slováky a další národy střední a východní Evropy.

„To že nám zruší nejdřív pánské a dámské záchody a bude jen jeden záchod, to bude to nejmenší. Už se to někde na Západě děje. Ale bude to pokračovat dál. Evropa bude muset kupovat drahý americký plyn. Naši vojáci budou muset dál chodit a narukovat do amerických válek. Jaký byl náš nebo váš problém s Irákem? Ale museli tam naši i vaši vojáci a byli i mrtví. A tento proces by pokračoval dál. Musíme se tomu postavit,“ vzkázal.

Popsal i současnou situaci na Slovensku.

„Vedeme nyní zápas o to, abychom se ubránili vojenské dohodě s USA. Strany nynější vládní koalice na Slovensku před volbami i krátce po volbách mluvily o tom, že žádná taková smlouva nebude. Ale najednou, před Vánocemi, se objevila smlouva s USA, která udělá ze Slovenska kolonii v tom smyslu, že Slovensko nebude mít moc nad vojsky, která se budou pohybovat po slovenském území, nebudeme mít přehled o tom, na co se používají naše letiště. Teď jsou na Slovensku pomalu každé dva dny demonstrace v některém městě. Držte nám palce, aby se nám to podařilo. Protože jestli se to nepodaří nám, ten tlak Spojených států směrem na východ bude pokračovat.“

Dostal se i ke svému „vztahu“ s komunistickou stranou.

„Možná někteří víte, že moje postoje před listopadem 1989 byly velmi odlišné od toho, abych vystupoval na komunistické demonstraci. A já se těch postojů vůbec nevzdávám a nikdo ode mne nepožaduje, abych se jich vzdával. Nyní ale jednoduše máme jiné protivníky, je na nás jiný tlak. Musíme se proti tomu bránit, spojit se a považovat za svoje spojence všechny, kteří mají toho samého protivníka. V tomto případě ano, Spojené státy a jejich tlak na nás. Tedy, vystupujme společně, ať na tomto náměstí v Jihlavě nebo i na dalších náměstích v ČR i na Slovensku, abychom zastavili tento tlak, který ohrožuje naši svobodu,“ uzavřel.

Na závěr promluvil i bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip.

„ČR ovládá strach. Strach z toho, co bude dál. Jestli bude, nebo nebude válka. Strach z toho, jestli budeme schopni ze svých výplat, z důchodů, sociálních dávek zaplatit za teplo, plyn, bydlení a podobně. Je to opravdu neuvěřitelné,“ uvedl a pokračoval k situaci kolem Ukrajiny.

„Česká vláda podporuje válečné úsilí, protože dodává zbraně. Na rozdíl například od vlády německé, která dodá pět tisíc helem, ale žádný náboj, žádné zbraně. A pokud by došlo ke konfliktu, je ochotna nabídnout vojenskou nemocnici. To je podle mého soudu odpovědný vztah k tomu, abychom si řekli, že jde o obranu. Ale to česká vláda nedělá. Vím, že existuje trestní oznámení na ministryni obrany, na ministra zahraničí a na další, kteří v podstatě páchají trestný čin podle paragrafu 406 a 407 trestního zákoníku, to znamená přípravu a podporu útočné války. Protože tady jde o útočnou válku,“ nebral si servítky a pokračoval.

„Mluví se o tom, že Ruská federace nemůže pohybovat svými vojáky na svém území, že to je vytváření nebezpečí? Ale že prezident Biden poslal další tři tisíce vojáků do Polska, to není provokace? Já jsem přesvědčen, že ano. Z Evropy by se stalo válčiště. A to by se některým líbilo. Aby se válka vedla na evropském území a oni ze zahraničí zpoza oceánu dodávali zbraně do tohoto konfliktu,“ varoval s tím, že je nutné tomu zabránit. V této souvislosti připomněl také válku v Jugoslávii a obrovské škody nejen na životech, které napáchala.

