„Uchopení moci! Plán. Biden, ČT, opozice.“ Černocký, kandidát do Rady ČT, našel spiknutí

Vrbětice? Zpravodajská hra řízená aministrativou Joea Bidena. Opozice chce pomluvami oslabit ANO, KSČM, SPD a ČT před volbami zejména Okamurově straně ubírá prostor. Takto tvrdě se v prohlášení zaslaném ParlamentnímListům.cz vyjádřil publicista a kandidát do Rady České televize Pavel Černocký. Ten byl opozicí a některými médii za své názory již kritizován, nyní zařadil „vyšší rychlost“. Volbu do Rady ČT, do jejíhož finále postoupil, zatím Sněmovna opakovaně odložila.

„Velký plán na uchopení moci… aneb – všechno souvisí se vším,“ zamýšlí se nad událostmi posledních týdnů a měsíců publicista Pavel Černocký a vypočítává.

Fanatičtí rusofobové, obdivovatelé Bruselu a Merkelové…

„Všechno to začalo odstraněním sochy maršála Koněva. Potom přejmenováním náměstí před ruskou ambasádou a řada dalších, zbytečných provokací. Agenti Moskvy, s kufříkem plným ricinu a další nesmysly, s jasným cílem navodit silnou protiruskou náladu ve společnosti. Naši fanatičtí rusofobové, obdivovatelé Bruselu a Merkelové zřejmě došli k názoru, že se jim těmito akcemi podaří vyvolat strach, vyhrát volby a uchopit politickou moc ve státě,“ míní publicista a podotýká:

„Je zde jenom jedna základní otázka – kdo to všechno vymyslel a zorganizoval? Jenom ti naši intrikáni, anebo to byla řízená akce ze zahraničí? Je to všechno jen jedna, velká zpravodajská hra, řízená novou administrativou Joea Bidena?“ zamýšlí se.

Pavel Černocký

Černého Petra držíme my. A myš, která si vyskakuje na medvěda

„Kauza Vrbětice nevznikla jenom tak, z ničeho nic. Po šesti letech se najednou objevily ‚indicie‘, že ty sklady vyhodili do vzduchu tajemní, ruští agenti. Exploze byla okamžitě spojena s otravou Skripalových v Salisbury a naznačena i souvislost s otravou Navalného. Mocný novičok ovšem nepochopitelně selhal, postižené nezabil, tak jako obvykle po třiceti vteřinách, ale naopak, došlo k zázračnému uzdravení otrávených. Tomu může uvěřit jen skutečný blázen,“ krčí rameny publicista a dodává.

„Ve Sněmovně se vedou nesmyslné diskuse o tom, zda se vyšetřuje jenom jedna verze anebo je jich víc. Lidem je ale jasné, že BIS zřejmě nemá ani jeden, nezpochybnitelný důkaz. Byli tam ti ruští agenti vůbec? Nebyla exploze cílenou akcí k zamaskování ilegálně odvezených zbraní a trhavin? Nebylo třeba nutné odklidit dva nepohodlné svědky, chudáky zbrojíře? Jak tam mohly být uloženy pěchotní miny, zakázané a určené k úplné likvidaci již před dvaceti lety? Proč chce BIS vydávat po šest let neexistující důkazy za jakési tajné informace, které by mohly posloužit Putinovi? K čemu by mu byly? Vždyť Rusové pravděpodobně všechno věděli dříve než Kundra a Respekt. Mnoho otázek, žádné odpovědi... Černého Petra ovšem držíme my…“ upozorňuje nevesele.

„Vypovědět 18 diplomatů do druhého dne, bez jakéhokoliv důkazu, je slabomyslnost. Takovou akci je přece obvyklé nejprve důkladně prodiskutovat a konzultovat... Naše myš si ale vyskakuje na ruského medvěda. Samozřejmě ke své vlastní škodě. Co nás to bude stát, ukáže budoucnost,“ varuje a dostává se k „novince“ z minulého týdne.

Vrbětice za milion dávek Sputniku? Směšné…

„Je vytvořena pseudokauza cesty Hamáčka do Moskvy. Tady pomůže jejich ‚agent‘, zprofanovaný Janek Kroupa. (Únik informací z BIS do Respektu a Seznamu ovšem neřeší nikdo). Hamáček se prý rozhodl vyměnit ututlání aféry Vrbětice za milion dávek Sputniku. Směšné... neprokázáno. Prý si chtěl vyžádat setkání Putin – Biden v Praze. Nesmysl, na to jistě nikdo nemá. Mohl snad, teoreticky, nabídnout Prahu jako místo setkání Putinovi, ale komunikovat s Bidenem? To ho snad ani ve snu nemohlo napadnout,“ žasne publicista.

Demoblok zoufale kvičí. A „Velká spacáková revoluce“

„Říjnové volby se blíží, a tak vypukl nemilosrdný, předvolební boj,“ dostává se dál Pavel Černocký a pokračuje. „Pětikoalice demobloku se rozhodla odstranit Babiše, oslabit pomluvami ANO, KSČM, SPD a další ‚nespřátelené strany‘ a zavést u nás úplně nový pořádek. Poslední, kdo jim stojí v cestě, je nenáviděný Miloš Zeman. Ale je zde ještě jeden nebezpečný protivník – Rada České televize. Ta jim to může hodně pokazit. Demoblok zoufale kvičí, že jim jde o zachování svobody slova a demokracie v ČR. Tedy té demokracie, ve které budou rozhodovat, co je a co není demokratické jenom oni,“ pokyvuje hlavou a vzpomíná.

„Ve ‚Velké spacákové revoluci‘ tehdy liberálové ovládli ČT, odvolali legálně zvoleného ředitele a obsadili klíčové posty ve zpravodajství svými lidmi, sympatizanty ‚liberální demokracie‘, kteří je dnes, před volbami, nepokrytě podporují a propagují. Tohle zpravodajství má za cíl poškodit vládu, znemožnit Babiše a ANO, a zabránit vstupu SPD do vlády,“ míní publicista a poukazuje. „Dovolení čtyř nových členů Rady ČT se jim už podařilo třikrát zablokovat a budou se o to snažit i nadále. Všemi způsoby. Zdržovat a zase zdržovat... Je jim totiž jasné, že jim noví členové zřejmě nepůjdou ‚na ruku‘ a budou se snažit o vyvážené, nestranné zpravodajství, sloužící celé veřejnosti a ne jenom ‚klukům, co spolu kamarádí‘... A oni strašně potřebují, aby jim nejmocnější médium ve státě umetlo cestičku k moci,“ říká Pavel Černocký a dodává:

„Rada ČT se bude nepochybně snažit, aby zastoupení ve vysílání ČT24 odpovídalo výsledku posledních voleb a nenahrávalo jednomu, jedinému myšlenkovému směru. Neuškodí si tedy ten výsledek připomenout.“

„Proč je tedy TOP 09 na obrazovce nepoměrně častěji než SPD?“ ptá se publicista a podotýká: „ANO přece získalo ve volbách třikrát více hlasů než Piráti! Ale Piráti jsou na obrazovce ČT24 prakticky nepřetržitě... Někdo se může odvolávat na průzkumy volebních preferencí. Ty jsou ovšem snadno manipulovatelné, neprůkazné, a navíc, kdo bude vlastně nakonec narychlo upečené koalice volit? Mnoho voličů bude vnímat tyhle koalice jako podraz a obrátí se jinam,“ míní publicista a na závěr upozorňuje:

„V podzimních volbách půjde o strašně moc. Snad si to všichni voliči uvědomí a přijdou k volbám v hojném počtu. O účasti voličů Pirátů nemám nejmenší pochybnosti...“



