„Vánoční trhy? Nic nevíte.“ Pravda o Chebu. Cizinci, strach. Kontrola? Chrchlající ven. Co se jen šeptá

„Pchá, proč budu nosit dvě roušky? Jedna stačí,“ konstatuje mladík u chebského nádraží. „Ať si všichni políbí prdel, já chodím do posilky, občas pohulím trávu, mne se to netýká,“ konstatuje možná sotva dospělý teenager v roztrhaných džínách.

Pacienti se projedou… mnozí bohužel naposledy

Nemocnice není tak daleko. Ta jede na plný provoz, každé lůžko je ceněno. Podle informací se před pár dny převezlo několik covidových pacientů do jedné soukromé nemocnice v Plzni, tedy přes 80 kilometrů daleko. Velká krajská zemská nemocnice je z Chebu 40 kilometrů, ovšem v sousedním Bavorsku, v hornofalckém Weidenu, jsou volná lůžka, která dennodenně nabízejí Čechům.

Ministerstvo zdravotnictví zarytě mlčí. V saské Geře jsou další možnosti. Každý pacient by chebské, ale také sokolovské nemocnici ulevil. Aktivity Prahy – nula. Aktivity příslušných poslanců a senátorů napříč politickým spektrem – neznámé. Činnost europoslanců na poli pomoci západní výspě Čech – nezjistitelná.

„Co dělá všechen ten úřednickej sajrajt?“ oboří se na reportéra ParlamentníchListů.cz postarší muž. V Chebu se narodil a podle jeho slov tady asi také zemře. Město má největší úmrtnost od druhé světové války. „To nebylo ani za komančů, aby si panáčci hráli jen na sebe. Ale tady je všechno všem šumák. Hlavně že když v Práglu zakašlou, sejde se pro ně konzilium. U nás pro člověka přijde tak lapiduch.“

Kdo se z odmítačů pochlapí a nastoupí na JIP?

Vánoční megapárty na chebském náměstí si vybírá svou daň. Zatímco se lidé na popud a za benevolence úřadů bavili, kupovali mnohdy poslední dárky pro své blízké, jen kousek odtud sváděli a svádějí lékaři a sestry boj s covidovou potvorou.

„Nikde se nenapíše, že sestry, jako i jinde v nemocnicích, mají na infekčním pemprsky. S prominutím, ale je to tak. Není čas jít na toalety, není možné se převléci – znamenalo by to dlouhé desítky minut nejen svlékání, ale hlavně oblékání se do nového speciálního obleku. Ať to zkusí pan exprezident Klaus, bývalý skin Landa a další!“ posílá vzkaz do hlavního města žena ve středních letech, která má z místa první linie boje proti covidu čerstvé informace. „Myslíte, že na všechny vystačí léky a že se opravdu dostane na každého? Včetně té nejnáročnější péče? Zanedlouho se nebude ani intubovat a možná také ventilovat, protože úmrtnost při těchto zákrocích je nyní děsivá. Jsme už na dně, a až to poleví, budete všichni čubrnět,“ varuje temně. „Kdo bude mít nohy a ruce, odejde do Německa. A vy se tady z toho poserete. Tak těm Pražákům už alespoň řekněte, že loňská Itálie a letošní Portugalsko už je tady u nás.“ Rozohní se údajná Magdalena. „Uvidíte, kolik lidí si najme právníky, kolik lidí využije možnosti podání trestního oznámení. Máme přece ústavu a Listinu základních lidských práv a svobod. Nejsme přece ve válečném stavu, abychom sortýrovali lidi, koho odpojíme, komu nedáme potřebný lék. Probuďte se, je jednadvacáté století! Když si stát nezpacifikuje odmítače, protesty, když státu je jedno, že se očkuje jen tak, hala bala, aby se neřeklo, pak ten stát a hlavně jeho úředníky fakt nepotřebujeme.“

Reportéra napadá poznámka, kterou mu říkal jeden z dobře obeznámených pražských gynekologů. Že totiž v severních Čechách je prý už zaznamenána desítka úmrtí rodiček. Na covid. Protože budoucí maminky to prostě „neudýchají“. Kolik je takových v Karlovarském kraji? V Praze prý naštěstí žádný případ, ale nemoc si nevybírá… Budeme dál roztáčet smrtelnou ruskou ruletu?

Dobrovolní hasiči pomáhají. Foto: Václav Fiala

Zakopaný pes je v montovnách!

„Nenadávejme jen radnici a lidem, co si chtěli užít Vánoce,“ oponuje současnému trendu hubený třicátník. „Podívejte se raději, kde ty lidi dělají. V zahraničních montovnách přece. Proto už je to i na Tachovsku, vždyť Bor a Planá, to není Chebsko. Myslíte si, že agentury sledují, jestli lidé u pásu kašlou? Naopak, nesmí chodit k lékaři. Nesmí si nechat udělat test. A tihle Rumuni, Moldavané, Ukrajinci, tohle roznáší kolem sebe,“ varuje muž. „Věřte mi, já to znám, tady je otrokářský řád, ne kapitalismus. A nikdo z hygieny nebo pracáku tam nejde, protože se bojí. Tihle lidi jsou nedotknutelní. Za to nemohou Němci, ti jediní ve svých fabrikách tady lidi vedou k jakés takés hygieně, dávají jim roušky, měří teplotu. To je v montovnách zakázáno. Samozřejmě oficiálně je vše v nejlepším pořádku, a kdyby se přece jen schylovalo ke kontrole, dostanou včas echo a změní turnusy, aby ty nejvíc chrchlající, s vysokou horečkou, přišli na druhou směnu. Postaví se k pásu vedle zdravého – a tak to tady jede!“

Bývalý statek v Toužimi. Foto: Václav Fiala

Soudruzi papaláši

„Za komančů bylo zdravotní zařízení pro papaláše v Mariánských Lázních, SANOPS. Jenže ti nelezli ani ven a neproducírovali se, ale tihle naši, těm snad covid žere mozek,“ konstatuje muž. „Když jsem viděl na tom fotbale Tvrdíka s těma jeho čínskejma pohlavárama, dostal jsem takovej vztek, že jsem byl brunátnej jak granátový jabko,“ konstatuje další človíček na chebském náměstí. Dětí tu moc není, omladina, teenageři prý nekonečně „kalí“ někde mimo město, ale už je prý ty tahy ani pořádně nebaví. Kupodivu, chtějí do školy, mezi své vrstevníky. Svět je opravdu na hlavu postavený.

Léčebné domy v Mariánských lázních. Foto: Václav Fiala

Esch (Aš), Egger (Cheb), Karlsbad (Vary)… Prag!

Co je však důležitější, vyslyší vůbec někdo apel z části republiky, kde ani nejsou lišky, že by dávaly dobrou noc? Karlovy Vary, to je taková malá Praha, žije z podstaty filmových festivalů, VIP pacientů, klientely, která nosí zlaté embasované platební karty v náprsní kapse, dostihových dýchánků. A protože nic z toho nyní nemá, podle obyčejných lidí jim tam také „mrdlo v kebuzli“. Ale to pravé „holajs solajs“ je v hlavním městě, které je na hony vzdálené městům na západě Čech. Víte, i v Aši jsou kupodivu také naši…

