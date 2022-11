„Vodí si ho. Stojí za ním od počátku.“ Muž v pozadí generála o kterém se nemluví

reklama

Kolem prezidentského kandidáta Petra Pavla je poslední týdny živo. Uchazeč o “hradní trůn”, který si v rámci kampaně hojně využívá své generálské hodnosti, budí nadšení, obavy i kritiku.

Pavlovi podporovatelé zmiňují především jeho vojenské zkušenosti z dlouholeté kariéry, kdy to dotáhl na samý vrchol. Byl nejen náčelníkem generálního štábu AČR, ale i šéfem vojenského výboru NATO. Mezi hlavní body jeho kritiky však patří právě vojenská kariéra, kterou dnešní generál začal v době komunistické totality a to nejen jako řadový voják, nýbrž jako elita vybraná pro školení k rozvědné činnosti. Působil též jako šéf místní buňky KSČ, což sám hradní kandidát odbyl komentářem, že ho prostě kolegové zvolili a on s tím nemohl nic dělat. “Vytáhl jsem si černého Petra,” uvedl Pavel.

Generálova kritika v minulých dnech vzrostla i na sociálních sítích, kde jeden z hlavních favoritů současných předvolebních průzkumů, získal hlasitého obránce. Advokáta ve sporech mu na Twitteru mimořádně srdnatě dělal bývalý diplomat a lobbista Petr Kolář. Na síti se dokonce o generálovu čest přel i s bývalým šéfem TOP 09 a exposlancem Miroslavem Kalouskem.

Důvodem vášnivých debat je především generálova komunistická minulost, příprava pro režimní vojenskou rozvědku a nejasné zdůvodňování, které k této své životní etapě sám Petr Pavel veřejnosti nabízel. Mezi všemi internetovými boji o generála Pavla uveďme ten zmiňovaný mezi Miroslavem Kalouskem a Petrem Kolářem, který od počátku platí za strůjce Pavlovy prezidentské kandidatury a vlivného obhájce a podporovatele.

“Upřímně, Petře: Nejde o členství v KSČ. Jde o angažmá v komunistické rozvědce a lhaní a mlžení o téhle minulosti. Zasloužíme si prezidenta bez téhle zátěže. Přestaň nám ho cpát pro svůj vlastní prospěch,” vpálil Kolářovi politický matador Kalousek, který dodnes jistě platí za velmi dobře znalého politického zákulisí.

Kolář na Kalouskův tweet odpověděl, avšak exministrovy námitky ohledně Pavlovy minulosti zcela ignoroval a pouze se snažil rozporovat svůj údajný prospěch z jeho případného zvolení. “Pardon, ale jaký osobní prospěch máš na mysli? Myslíš, že jsou všichni stejní jako ty?” zakončil exdiplomat Kolář svou reakci otazníkem.

Ať už jsou názory na Pavlovu komunistickou minulost spojenou s vojenskou tajnou službou minulého režimu jakékoli, zajímavá byla Kalouskova poznámka o tom, že Petr Kolář generála tak výrazně a ofenzivně brání z důvodu vlastního prospěchu. Co přesně měl na mysli? V politickém zákulisí je dlouhodobě veřejným tajemstvím, že je to právě exdiplomat Kolář, který za zrodem Petra Pavla coby prezidentského kandidáta stojí, generál mu naslouchá a nejspíš se s ním radí. Nabízí se tak možnost, že by Kolář v případě Pavlova vítězství zaujal dosti pravděpodobně významnou funkci v budoucím složení prezidentské kanceláře a nebližšího týmu hlavy státu.

O čem se v kuloárech mezi politickými harcovníky a zkušenými poradci a insidery mluví? Nabízíme pohled dlouholetého politického konzultanta a analytika, který roky platí za výborně informovanou personu.

“Narovinu, všichni dávno vědí, že si Kolář generála tzv. vodí. Není to moc hezké slovo, ale de facto to tak prostě je. Má na něj silný vliv a Kolářovy rady a pohledy hrají důležitou roli v tom, co si Pavel myslí a říká. Bude zajímavé sledovat, zda se toho někteří jeho protikandidáti a tvůrci kampaní ujmou a se snažit toto spojení detailněji odkrývat a klást otázky. Pokud by se ukázalo, že je pan generál Pavel na své rádce napojený příliš, rozhodně mu to ublíží. Uvědomte si, že lidé chtějí silnou osobnost, která dokáže sama suverénně rozhodovat. Ukáže-li se, že někteří kandidáti jsou spíše v závěsu některých zákulisních hráčů a jejich rozhodnutí lze snadno ovlivnit nebo manipulovat, vsadil by si na to, že to voliči dovedou potrestat. Lidi nechtějí loutku, která bez svých rádců není schopna veřejně říci, jestli venku prší nebo svítí slunce. Trochu přeháním, ale v minulosti se ukázalo, že to voliči vycítí a odmítnou. Vzpomeňte si na dřívější Zemanovy soupeře typu Jiřího Drahoše. O něm se říkalo, že je to prázdná nádoba, ze které vyteče to, co do ní jeho rádci nalijí,” popisuje pro naši redakci informovaný insider.

Neméně zajímavým vhledem přispěl i jeden z předních českých politických marketérů. “Pan Kolář stojí za panem generálem od samého počátku, pomáhal mu dávat dohromady neziskovku Spolu silnější, která předcházela tomu oficiálnímu přiznání kandidatury, přestože bylo jasné, co je cílem. Pro mě je zajímavé, že pan Kolář nikdy oficiálně v týmu Petra Pavla nefiguruje, přestože v něm oficiálně je uvedeno víc než tři desítky lidí včetně performerky a dalších podivuhodných profesí. Kolář není uvedený už ani ve stále existující neziskové organizaci Spolu silnější. Je možné, že se důvodem je Kolářovo zaměstnání v americké právní a lobbistické firmě Squire Patton Boggs. Působí tam na docela významné pozici a rozhodně to není nějaká řadová společnost. Ve Spojených státech tato především lobbistická organizace patří mezi TOP tři hráče. Hodně zajímavé spojení. Můžeme se domnívat, že by mu oficiální zapojení do politického dění mohlo ublížit a stejně tak pro generála Pavla by nemuselo být snadné v debatách vysvětlovat, proč má v týmu člověka placeného americkými lobbisty,” popisuje stratég pod podmínkou zachování anonymity.

