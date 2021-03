„Vy jste 90. léta nezvládli.“ Klaus právě vypěnil nad slovy o Kellnerovi

reklama

„Všichni jsme o tom pronesli spoustu vystoupení, napsali řadu textů, ale myslím, že i studenti by měli vědět, že právě Kellner byl ne jeden z produktů doby, ale jeden z aktivních vytvářečů tohoto období,“ uvedl Klaus, který dále s potěšením konstatoval, že tento pozitivní pohled na odkaz Petra Kellnera vítězí i ve většině českých médií nad pohledy „různých závistníků a nenávistníků“.

Jednu výtku si ale Klaus dovolil: „Dneska mě popudil jeden komentář, který říkal, že Petr Kellner zůstal ‚zaklet‘ v devadesátých letech. To se mi zdá jako naprosto svévolný a zlý soud. Nevím, co to je ‚zaklet‘,“ pobavil se Klaus a podotkl, že Kellner z devadesátých let naopak vyšel. „A na rozdíl od některých jiných, kteří je nezvládli vůbec, anebo nezvládli to, co by třeba získali v devadesátých letech, zužitkovat, tak já myslím, že on byl prototypem člověka, který to dovedl dotáhnout nekonečně dál,“ dodal Klaus na adresu těch, kteří Kellnera po jeho smrti kritizují.

Klaus také připomněl mezinárodní rozměr Kellnerova impéria, které podle něj bylo důkazem, že miliardář dokázal zkušenosti a prostředky, které v devadesátých letech získal, ještě dále rozvinout. „Nemyslím, že by Petr Kellner byl ‚zaklet‘ v této chvíli. To je hloupý atak vůči jeho osobě,“ uzavřel celou věc Klaus a ještě jednou zopakoval svou radost, že celkový mediální obraz vyznívá pro Kellnera příznivě.

Sám Klaus na Kellnera zcela jistě vzpomíná v dobrém. „Odešel nejen nejbohatší Čech a tvůrce velkého byznysového impéria, ale i nejvýraznější symbol úspěchu českého kapitalismu po roce 1989. Jeho životní příběh byl příkladem využité šance, kterou schopným mladým lidem nabídla ekonomická transformace a privatizace na počátku 90. let," vzkázal dříve přes média.

„Tvrdě pracoval. Troufal bych si jeho přínos a – paradoxně leteckou katastrofou i osud – přirovnat k jinému velikánu českého byznysu, k Tomáši Baťovi, s jedním rozdílem. Tomáš Baťa sice také žil v nelehké době, ale byznys jako takový tehdy nebyl tak znevažován, jako je tomu u nás i v celém západním světě dnes. V posledních desetiletích bující nároková společnost bere výkon a produkci čehokoli za nepodstatné, za ocenění si nezasloužící. Nechce tvořit, chce přerozdělovat. Baťovi jeho mimořádný úspěch někteří jeho konkurenti také určitě nepřáli, ale tehdejší míra nepřejícnosti a závisti naštěstí ani zdaleka nedosahovala dnešní úrovně,“ dodal druhý český prezident v textu pro Lidové noviny.

Pochvalnými komentáři na adresu Petra Kellnera nešetřili ani další ekonomičtí profesionálové, třeba ekonom Pavel Kohout v LN prozradil, čeho si na Kellnerovi vážil. „Vždy měl v hlavě jasnou představu. Ale na druhou stranu akceptoval, když to někdo viděl jinak. Firemní kultura byla taková, že byl povolen jakýkoliv názor. A Kellner se jím zabýval a občas i měnil svůj původní postoj. Nebyl to žádný diktátor, šéf, který dopředu ví, co je dobré, a to si vynucuje. Toho jsem si na něm hodně cenil. Možná proto byl tak dobrý jako podnikatel,“ uvedl známý český ekonom.

Jakým způsobem smrt Petra Kellnera zasáhne skupinu PPF se teprve uvidí. Ekonomický publicista Miroslav Motejlek do televizních kamer poznamenal, že skupinu PPF koronakrize významně zasáhla, je uprostřed velkých transakcí a bez svého vlastníka nemá tyto procesy kdo završit. Týká se to např. banky Moneta. „Pokud nemáte cílového vlastníka, tak ČNB nemůže ten proces schválit,“ upozornil publicista.„My nevíme, co nám řekne jeho závěť nebo odkaz, jak by se skupina měla vyvíjet, kdo by ji měl řídit a kdo by ji měl zdědit. To je naprosto zásadní. Takže klíčovými osobami v dnešní době jsou jeho právníci,“ poznamenal Motejlek.Je sice pravda, že aktivit v PPF se ujal spolupracovník Petra Kellnera Ladislav Bartoníček, ale podle Motejlka to zdaleka není konec celého procesu.„Pan Bartoníček vstřebával nějakých 30 let Petra Kellnera, ale myslím si, že jako náhrada finální to není reálné, protože prostě pan Bartoníček není takový vizionář jako Petr Kellner. Rozhodne o tom rodina, samozřejmě,“ zdůraznil.Připomněl, že Petr Kellner neměl za sebou jen úspěchy, ale také některé pády průmyslových podniků a bank, ve kterých sehráli roli jeho spolupracovníci. Zatím se podle něj nedá říct ani to, jestli Home Credit uspěje v Číně či nikoliv. „Žádný úspěch na východě nevidím,“ zhodnotil situaci Motejlek.

