„Vydírání. Letná a pak šok.“ Minář přišel a dodnes se vzpomíná. Ve zlém

Za aktivistou a zakladatelem spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem se nejspíš definitivně zavírají vody. Minář chtěl sílu protestního občanského hnutí transformovat na politickou sílu, ale utrpěl těžkou porážku ještě před tím, než se do boje pustil.

Hnutí Lidé PRO zcela propadlo se snahou posbírat půl milionu podpisů občanů, kteří si přejí, aby šlo do voleb. Za několik měsíců sesbírali zhruba pět procent požadovaného počtu. Mikuláš Minář proto vše ukončil.

Zůstávají ale otazníky kolem financí. Dárci mezi sebou totiž vybrali zhruba šest milonů korun, které v době ukončení činnosti hnutí zmizely neznámo kam. Transparentní vysvětlení, kam se darované miliony poděly, však dosud Minář neposkytl.

ParlamentnímListům.cz se svěřilo několik opozičních politiků, kteří mají s Mikulášem Minářem konkrétní vlastní zkušenost z doby, kdy se Milion chvilek pod jeho vedením snažil o sjednocení opozice proti premiéru Andreji Babišovi.

Jaký Mikuláš Minář je? Proč tragicky neuspěl u lidí se žádostí o podporu vstupu do politiky? Jakým způsobem se choval k představitelům opozice během jednání kolem demonstrací Milionu chvilek? Tlačil na politiky? I tyto otázky se podařilo zodpovědět. Pro Minářovy příznivce to nebude příjemné čtení. Našel však i slova zastání.

Nejprve se ale podívejme na výpověď opozičního politika, který měl možnost si detailně vyslechnout, co na setkáních zástupců Milionu chvilek s opozičními lídry zaznívalo a v jakém tónu vše probíhalo.

„Hned zkraje chci poznamenat, že jsem přímo na těch schůzkách s Minářem nebyl,“ nicméně si podle svých slov vše detailně vyslechl od kolegů. „Z toho, co nám říkali, byl první dojem většiny zúčastněných překvapení a šok. Minář s kolegou přišli coby řadoví občané, studenti a aktivisté na jednání s lídry významných stran, s ústavními činiteli a bylo by namístě očekávat, že podle toho budou jednat, že tam bude pokora, úcta ke všem a budou to brát jako přijetí u volených zástupců lidu a dostane se jim sluchu. Místo toho naprostý opak, arogance a diktát hraničící s vydíráním. Nevím, jestli to bylo přerostlým sebevědomím, anebo jen neznalostí a naivitou. Obojí je špatně. Nelze přijít do Sněmovny a na reprezentanty půlky Parlamentu nastoupit s podmínkami a požadavky,“ vzpomíná dobře obeznámený zdroj redakce.

Zprvu prý panovalo částečné nadšení z toho, jak dokázalo několik studentů zburcovat statisíce občanů k aktivní reakci vůči vládě. „Na začátku nás to vážně těšilo a měli jsme naději, že lidi konečně pochopili, jaký Babiš je a proč je celá ta vláda špatně. Demonstrace na Letné? Super, že tam opakovaně dorazily statisíce lidí. Jenže to je všechno, co můžu říct pozitivního. Naše vedení na těch akcích vystupovalo, stejně jako lídři dalších stran. Nemluví se už o tom, že jim vlastně nic jiného nezbylo,“ popisuje zdroj ParlamentníchListů.cz. Zajímalo nás, proč údajně neměli opoziční předáci na výběr.

„Jestliže pozvánka mladého pána ve svetru Mináře vypadá tak, že napochoduje do Sněmovny a oznámí: buď přijdete, anebo tam davu natvrdo oznámíme, že jste účast odmítli, tak to mi snad dáte za pravdu, že takhle normální občanská aktivita a slušné jednání nevypadá. Kecy o tom, jak chtějí pomoct opozici a porazit Babiše, jak vlastně dělají opozici službu, a další sladké vyprávění, to byly jen pohádky. Nakonec se to i potvrdilo, když se Minář do letitého úsilí demokratických stran rozhodl hodit vidle a oznámit vlastní vstup do politiky,“ pokračuje náš zdroj.

Krátce poté, co Mikuláš Minář začal připravovat a veřejně mluvit o projektu politického hnutí Lidé PRO, se prý začaly sněmovními kuloáry šířit informace, že nešlo o žádné nahodilé rozhodnutí, ale že to Minář chystal delší čas. „Slyšel jsem to mnohokrát. Zatímco veřejně ještě velebil Milion chvilek a nutnost sjednocení opozice, už si prý chystal vlastní projekt. Nic proti, bylo to jeho právo. Stejně tak mám já právo si o tom myslet, že to byla pěkná prasárna a podraz. Minář je nedůvěryhodný člověk. Tihle samozvaní spasitelé dokážou sice vytvořit chvilkově bublinu chtěné změny, ale realita je opačná. O tom jsme se ostatně přesvědčili mnohokrát. Je mi líto lidí, kteří mu na to skočili, protože výsledkem je prošustrování šesti milionů bez jakékoli odpovědnosti a napálení všech jeho dárců,“ konstatuje dále náš sněmovní zdroj.

A jak je to s jeho zásluhou o sjednocení opozičních stran, ke kterému nakonec došlo v rámci dvou koalic? „Zásluhu na spojování stran nemá žádnou. To, že mají opoziční strany kandidovat společně, že se mají sjednotit, o tom mluvíme dlouhodobě, roky. Je to zcela přirozená cesta, když se podíváte na současnou politickou mapu. Je to proces, který se děl naprosto nezávisle na existenci a aktivitě nějakého Mináře,“ dodává zdroj z řad opozice.

Svůj názor na Mikuláše Mináře a jeho snahu o změnu politiky a sjednocení opozice pro ParlamentníListy.cz popsal i politický matador a bývalý poslanec Miroslav Kalousek. Mináře opakovaně pochválil a uznal jeho zásluhy o aktivizaci společnosti, z druhé strany ale dodal, že sjednocení opozice není zásluhou ani Milionu chvilek, ani Mináře. Kalousek se rovněž zamyslel nad tím, proč snaha o založení politického hnutí Lidé PRO skončila fiaskem.

„Myslím, že pan Minář podlehl dojmu, že na Letnou chodili lidé na něj osobně, což nebyla pravda. Oni tam chodili proti něčemu. Neubírá mu to ale na jeho zásluhách, protože dokázal občanskou společnost aktivizovat a Letnou několikrát zaplnit. Mělo to významný dopad na atmosféru ve společnosti. To mu nikdo nikdy nevezme a já osobně mu za to velmi děkuji,“ řekl redakci Miroslav Kalousek.

Milion chvilek podle jeho slov vyjadřoval přirozený zájem většiny demokratů, aby se opozice dala dohromady. „Ten zájem zde byl dlouho. V určité fázi na tom opoziční lídři začali velmi intenzivně pracovat, ale samozřejmě to neříkali každému na potkání, protože si to potřebovali zpracovat doma ve svých stranách. V nějaké této fázi to začal Mikuláš Minář veřejně říkat, z čehož vznikl dojem, že on přiměl opozici k tomu, aby se sjednotila. To objektivně není pravda. Opozice by se sjednotila i bez něho a pracovala na tom dlouho. Neubírá mu to ale na jeho zásluhách o aktivizaci občanské společnosti,“ zdůrazňuje.

Podle svých slov se sám jednání opozičních lídrů s Milionem chvilek neúčastnil, takže nemůže posoudit, jakým způsobem „chvilkaři“ s politiky jednali. „Nemohu to komentovat, když jsem tam nebyl. Znovu ale opakuji, že Mikuláši Minářovi nikdo nemůže sebrat jeho zásluhu za aktivizaci občanské společnosti. Za to jsem mu velmi vděčen a přeji mu do dalších jeho plánů hodně úspěchů. Pokud ho chce někdo mýtizovat jako sjednotitele opozice, tak to prostě není pravda. Může to být mediálně přitažlivý příběh a spousta lidí může ten příběh prožívat a koneckonců je jedno, jak to bylo. Hlavně že se to stalo. Ale pro ty, které pravda zajímá víc než mediální příběhy, je třeba říct, že to není pravda,“ míní.

„Ke sjednocení opozice by nepochybně došlo i bez existence Milionu chvilek. Tato snaha zde byla od roku 2016, škoda že se nezrealizovala dřív. Lepší ale pozdě než později. To, že ke sjednocení došlo, bylo díky dvěma fenoménům. První fenomén se jmenuje volební zákon, který strany pragmaticky přinutil jít k sobě. Šly k sobě proto, že na rozdíl od roku 2016 už žádný subjekt nespekuloval o tom, že by vstoupil do Babišovy vlády jako junior partner. To byla zásadní změna oproti době do roku 2016. Vliv Milionu chvilek byl velmi pozitivní celospolečensky, ale neměl žádný vliv na sjednocování opozice,“ dodal pro ParlamentníListy.cz Miroslav Kalousek.

