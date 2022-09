„Vyúčtování pošlou až po volbách! Dohoda s vládou!“ Na akci Zwyrtek Hamplové silné věci

Známé osobnosti přijely podpořit nezávislou kandidátku do Senátu za Kroměřížsko Janu Zwyrtek Hamplovou. „Jak jsme dřív poslouchali Moskvu, teď posloucháme Brusel, ať je to jakákoli kravina,“ konstatovala za potlesku. Na Velkém náměstí v Kroměříži příznivci známé advokátky připravili setkání, které se pyšnilo spanilou jízdou, legendární tatrou z Dakaru a hlavně bouřlivými ovacemi. Na místo dorazil i předseda strany PRO Jindřich Rajchl, který propálil k davu: „Nejnovější informace, kterou mám z velmi dobrých zdrojů. Vláda se dohodla s ČEZem a E.ONem, aby poslali vyúčtování až po volbách.“

Setkání na Velkém náměstí v Kroměříži zahájili spanilou jízdou za svobodu s vlajkami.

Jízda na úvod setkání. Foto: Daniela Černá

Advokátku Janu Zwyrtek Hamplovou přišly v její kandidatuře do Senátu podpořit stovky lidí. „Jsem si vědoma, že je hodně soupeřů. Ale Českou republiku tak miluju, že jsem se na to už nemohla dívat. Už jsem si myslela, že na prahu šedesátky budu štrykovat, ale zatím štrykuje Pekarová,“ uvedla Hamplová za potlesku.

Advokátka se do veřejného života zapsala i svým působením ve skupině právníků Pro Libertate, které stálo za zrušením desítek opatření v době covidové epidemie. „Na to jsem nemusela být ani právnička. Na to stačilo být máma, babička a mít zdravý rozum. Říkala jsem si, že pokud bych spojila zdravý rozum se znalostmi, mohla bych na půdu Senátu donést, co umím. Nechci si z toho udělat profesi. Znám politiky, kteří jsou politiky od 18 let a nic jiného neumí. Já jsem se nejdřív něco naučila a vyhrála pár soudů,“ dodala.

Hamplová nesouhlasí s evropskou politikou. „Jak jsme dřív poslouchali Moskvu, teď posloucháme Brusel, ať je to jakákoli kravina. Selský rozum mi velí, že než vyhlásím sankce Rusku, uvědomím si odkud kam plyn vede. Je to jako bychom my dodávali jim. Je to naopak,“ uvedla advokátka a poděkovala za podporu.

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová na pódiu s moderátorem. Foto: Daniela Černá

Jana Zwyrtek Hamplová pochází z Mohelnice, dřív pracovala jako starostka, pak se soustředila na veřejné právo. Rozhodnutí kandidovat do Senátu pro ni nebylo jednoduché. „Naši předkové bojovali za národní svébytnost. My ji teď prodáváme. Tomu se musí zabránit,“ vysvětlila.

Podpořit kandidátku do Senátu přijel synovec legendárního Karla Lopraise s Tatrou 815, která drží rekord na Rally Dakar. „Je to vozidlo, které se před ničím nezastaví, zvládne velmi náročný terén. Když sleduji Janu Hamplovu ve veřejném prostoru, do čeho je schopná se pustit a jaké kauzy vyhrát…“ vysvětlil svou podporu Milan Loprais.

Legendární speciál na náměstí v Kroměříži. Foto: Daniela Černá

Dalším z hostů byl „spisovatel na cestách“ a brandingový konzultant Tomáš Lukavec. „Pokud chcete ušetřit na elektřině, vyhoďte televizi,“ doporučil. „To, jak se má člověk vedle nás, není jedno. Je to moc důležité,“ podotkl.

Do Kroměříže přijel i profesor, imunolog Jaroslav Turánek.

Během večera na Velkém náměstí padla připomínka, že Kroměřížsko se může chlubit vlastní vodou. I v této kauze se objevila Jana Zwyrtek Hamplová. „Tolikrát už mi vyhrožovali. Já se jich opravdu nebojím,“ vzkázala. Pak už se na pódiu objevil Radek Novotný, který se zabývá problematikou vlastnictví vody. Publikuje o tom na webu pravdaovode.cz, kde se zabývá protiprávním vyváděním prodeje vody do rukou cizinců. „Před rokem jsme byli v Senátu, kde setřeli petici Voda je život. Nikdo ji nečetl. Hráli si v mobilech v okamžiku našeho vystupování v Senátu,“ popsal.

Dalšího hosta uvedla Jana Zwyrtek Hamplová připomenutím období, kdy se ve školách musely nosit roušky. „Vím o dvou stech nebo třech stovkách obcí, kde měly rozum. Dneska mě vytočil titulek: Děti nezvládly učivo. Do prčic, proč to hází na ty děti? Čest odvážným ředitelům. Budeme ještě účtovat. I k tomu by byl senátorský průkaz dobrý. Když mi poslali smlouvy s Pfizerem, bylo všechno černé. Senátor má právo nahlédnout,“ dodala.

„Vzali jsme dětem dva roky života“

Podpořit Janu Zwyrtek Hamplovou přijel i ředitel základní a mateřské školy z Troubek Petr Vrána. „Jana byla od začátku oporou všech ředitelů. Všichni jsme měli informace o tom, jak bychom mohli postupovat, bohužel jsme tak nečinili. Trošku mě mrzí, že jako národ jsme lidé, kteří zapomínají. Jako by dnes už nikomu nevadilo, že nás dva roky vodili politici za nos, říkali nám něco, co nebyla pravda, že lež se stala součástí našeho života. Stejně se pokračuje s válkou na Ukrajině. Zase jsme rozdělení,“ uvedl Vrána. „Bohužel energetické krize si naši politici všimli až po demonstraci 3. září. Do té doby operovali jen s evropským řešením, což je totální nesmysl,“ dodal a přerušil ho bouřlivý potlesk a výkřiky: „Anoóóóo!“

„Je to důkaz, že z paláců na Malé straně nedohlédnou mezi obyčejné lidi. I tyhle volby jsou o tom, jestli to chceme vidět nebo budeme věřit zavedeným politikům, které nominuje sekretariát. Věřím, že kdyby byla Jana v Senátu, tak okamžitě mluví o tom, jak to, že jsme dopustili situaci s energiemi a připomíná křivdy ze škol,“ pokračoval Vrána. „Budu se o to snažit i já. Jedna z aktuálních informací zveřejněná Iniciativou 21 je, že druhým nejčastějším důvodem úmrtí mladistvých do 20 let je sebevražda. Proč asi? Vzali jsme jim dva roky a nevrátíme to. Navazují další problémy od chybějících psychiatrů, školních psychologů atd. A když se dívám, co se na nás dál valí? V souvislosti s šetřením, zimou ve škole a covidem, který nějak vytvoří? Opět to odnesou naše děti. Bude to o tom, jestli se nedáme a jestli postoje obhájíme,“ dodal. Připomenul, že v pátek byl podpořit v Kroměříži i stranu PRO. Právě její zástupci v hojném počtu a v čepicích a tričkách s nápisem PRO přišli i na setkání s advokátkou Janu Hamplovou, která jde do senátních voleb jako nezávislá kandidátka za Kroměřížsko.



Na pódiu se pak objevil Petr Bohuš, který obnovoval po revoluci Českou televizi a později z veřejnoprávního média odešel. Jak sám říká, z mainstreamu utekl před 11 lety. „Jak se dívám, oprávněně. Měl jsem tu potřebu přispět něčím k dílu, začal jsem rozebírat mainstream a připravovat rozhovory s lidmi, kteří bojují s politikou, a tak jsme se setkal i s Janou. Hned první rozhovor byl na youtube zcenzurován. Neřekla nic jiného než covid a nežádoucí účinky,“ uved Bohuš s tím, že pokud nebude existovat dialog, lidé si nebudou mít z čeho vytvořit názor. „Žijeme ve lži, ale my, co jsme tady, chceme žít v pravdě,“ dodal.

Rajchl: „Tato země nepatří nám, ale nadnárodním korporacím“

Do Kroměříže přijel podpořit kandidátku do Senátu i advokát Jindřich Rajchl, předseda strany PRO, která začíná mít zajímavá čísla v předvolebních průzkumech. „V pátek, když jsem tady byl, jsem říkal, že všechno, co se děje v našem životě, má svůj smysl. I věci, které v daném okamžiku nedokážeme pochopit, které se nám zdají nespravedlivé, neférové, kvůli kterým trpíme. Později zjistíme, že se měly v životě stát, protože bez nich bychom nesměřovali tam, kam směřovat nutně musíme. K pravdě,“ uvedl. „Doba covidová byla nesmírně důležitá, dva roky umožnily, aby mnoho občanů v této republice otevřelo oči a zjistilo, co se děje. Že tato země už nepatří nám, jako občanům ČR, ale nadnárodním korporacím, větším finančním hráčům, kteří řídí politiky a ti jsou pouze loutkami, které vykonávají pouze to, co vyhovuje organizacím. Kdyby covid nebyl, postupovali bychom tak dalších deset nebo patnáct let, volili bychom si Rakušana, Fialu nebo Pekarovou…“

Rajchl zmínil, že Jana Hamplová nemusí jít do Senátu, nemusela by poslouchat urážky. „To je taktika současné vlády. Oni s námi neargumentují o elektřině a plynu. Říkají jen: dezinformátoři, proruští kolaboranti atd. Nemají žádný jiný argument. Přesto Jana do toho jde a jsem za to rád. Jana nepotřebuje Senát, Senát potřebuje lidi, jako je Jana,“ uvedl.

Upozornil na to, že některé zprávy se k lidem nedostávají. „Dneska nejnovější informace, kterou mám z velmi dobrých zdrojů. Vláda se dohodla s ČEZem a E.ONem, aby poslali vyúčtování až po volbách. Podvádějí a lžou,“ hřímal Rajchl.

Setkání s kandidátkou do Senátu Janou Zwyrtek Hamplovou v Kroměříži. Foto: Daniela Černá

