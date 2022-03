„Zemanův řád Zelenskému? Ano!“ Ale napsal Matěj Stropnický. Bude zle

reklama

„Ano, tento krok oceňuji. Bohužel bývalé jednání a chování prezidenta k Putinovi to nenapraví,“ konstatoval bývalý předseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS). „Abych byl upřímný, připadá mi to, jako by se chtěl pan prezident vykoupit ze svých protiruských hříchů. Ale panu prezidentovi Ukrajiny nejvyšší české vyznamenání přeji,“ popřál senátor Michael Canov (STAN). „Myslím, že pan prezident Zeman byl kolem situace na ukrajinsko-ruské hranici v minulosti mimo mísu či příliš optimistický. Teď si to uvědomuje, tak se snaží, jak je jeho zvykem, situaci vzhledem ke své osobě zachránit. Prezident Zelenskyj mě dost překvapil, je to statečný člověk. Nejsem si jist, zda teď chce nějaké ocenění, má úplně jiné starosti. Také by mě nepřekvapilo, kdyby toto ocenění třeba i nepřijal. Ale to nechci předbíhat, to je věc dalšího vývoje,“ okomentoval Milan Štěch, bývalý předseda Senátu.

„Pan prezident mě od vypuknutí války svými postoji velmi mile překvapuje. A tento způsob ocenění Ukrajiny za boj o svobodu všech národů Evropy také velmi vítám,“ odpověděl bývalý poslanec ČSSD Ondřej Veselý. „Jsem rád, že ho dostal,“ zareagoval Lukáš Černohorský, bývalý poslanec a expředseda Pirátské strany. „Ano, oceňuji. Hlavně rychlost rozhodnutí. Z podceňovaného komika se stal národní hrdina,“ konstatoval Jiří Balvín, bývalý ministr kultury.

„Vyznamenat ukrajinského prezidenta je namístě, ovšem ne z rukou Miloše Zemana. A účast například pana Nejedlého na ceremoniálu byla, mírně řečeno, velmi nevhodná a podtrhla absurditu celé situace,“ domníval se Ondřej Benešík, poslanec KDU-ČSL. „Celou ceremonii bych vzhledem k invazi Ruska odložil. Pokud k ní již došlo, beru ocenění prezidenta Ukrajiny, který motivuje napadenou slabší stranu k obraně před agresorem, pozitivně. Nejedná se pouze o boj za svobodnou Ukrajinu, ale za celý demokratický civilizovaný svět. Nikdo z nás jistě nechce, aby ruské okupační tanky byly za pár let v Česku. Rok 1968 nás naučil,“ vysvětlil Tomáš Martínek, bývalý poslanec pirátské strany. „Nemám námitek. Ukrajinský prezident je statečný muž. Doba je složitá. Musíme se modlit, aby to dobře dopadlo. Ale co je dobré, to ví jenom pán Bůh,“ napsal senátor Tomáš Jirsa (ODS).

„Oceňuji. Každý statečný čin si zaslouží uznání,“ prozradil poslanec ANO Stanislav Berkovec. „Ano,“ stručně sdělila Jana Pastuchová, poslankyně ANO. „Vyznamenání ukrajinského prezidenta vnímám pozitivně, jak jako ocenění jeho osobní odvahy, příkladu a nasazení, které prokázal během ruské agrese, tak i symbolicky jako uznání a ocenění ukrajinského lidu, který se opravdu neohroženě a hrdinsky postavil ruské přesile. Bez příkladu prezidenta Zelenského by ten odboj možná nebyl tak intenzivní, kdo ví... Každopádně palec nahoru jemu i Ukrajincům. Na druhou stranu ale musím zmínit to, co vnímám v souvislosti s panem prezidentem Zelenským hodně rozporuplně. A to jsou v poslední době jeho výzvy směrem k NATO a EU, ve kterých se nerozpakuje činit tyto spolky zodpovědné za smrt ukrajinských dětí či pokračování ruské agrese. Sám velmi dobře ví, že mu EU i NATO pomáhá, jak může, a to nejen humanitárně a finančně, ale i zbraněmi, a dokonce dobrovolníky do cizineckých legií. Také jako prezident velmi dobře ví, že například ochrana vzdušného prostoru či jiné jím požadované akce by znamenaly třetí světovou válku, možná jadernou. Toto považuji za nešťastné a nesouhlasím s tím. Jak jsem ale uvedl výše, vyznamenání si z mého pohledu zaslouží jak on, tak symbolicky i všichni Ukrajinci, kteří se zvedli k odporu proti ruské rozpínavosti,“ napsal Martin Herman, středočeský krajský zastupitel hnutí ANO.

„Podle mne to je velice sporné ocenění. Pan Zelenskyj nemá k Česku žádný speciální vztah. Jeho firmy v daňových rájích, proti nimž prezident Zeman slovně tak často bojuje, najednou nevadí. A především, válka sotva začala a bohužel může trvat i poměrně dlouho, přičemž absolutně nevíme, jaké postoje v ní a při mírových jednáních bude laureát zastávat. Je to velký konjunkturální obrat prezidenta,“ domníval se Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených. O údajných finančních nesrovnalostech ukrajinského prezidenta referoval například deník Guardian.

„Věřil jsem, že Řád Bílého lva se uděluje za mimořádné zásluhy o Českou republiku. Zdá se mi ale, že se toto vyznamenání stalo politickým nástrojem. Maně si vzpomínám, že prezident republiky T. G. M. jej udělil 20. 7. 1926 Mussolinimu. Má jej také Chruščov, Jaruzelský, Kosygin... Tak nevím, co bych na tom měl ocenit,“ neocenil Jiří Kobza, poslanec SPD. „Osobně si nemyslím, že by to přispělo ke zklidnění celé napjaté situace. Ruskou invazi na celou Ukrajinu neschvaluji, ale prezident Zeman by si měl současně uvědomit, že tamější oligarchistický systém, jehož je Zelenskyj spolurealizátorem, dlouhodobě vysává Ukrajinu a její obyvatelstvo ve prospěch úzké elity osob. Zajímalo by mě, zda třeba pana prezidenta nenapadlo také v této souvislosti vyznamenat im memoriam bývalého chilského prezidenta Allendeho, který skutečně hájil zájmy svého národa jako celku,“ připomněl Jiří Valenta, bývalý poslanec KSČM.

„Gesto. Nic víc, nic míň,“ vyjádřil se stručně Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolóry. „Nejvyšší státní vyznamenání bych dal tomu státníkovi, kterému se podaří uzavřít na Ukrajině mír. Jsem rozhodně pro mírové řešení. Politici by více měli myslet na občany. To, co se děje na Ukrajině, odnáší celý ukrajinský lid. Nejdůležitější je teď zastavit válečné operace. Zatím se neukázal žádný rozumný politik, který by se snažil ze svých pozic ustoupit. Musí se to vyřešit mírem a ustoupením z požadavků obou či ze všech stran. Samozřejmě však je ruská invaze na Ukrajinu odsouzeníhodná. I vzhledem k tomu, že se Rusku nedaří to udělat tak, jak si naplánovalo, tak by bylo mír možné nastolit. Hlavně mír,“ přál si hudebník Petr Hannig, předseda Strany zdravého rozumu.



