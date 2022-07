A teď pomsta: Zrušili mu web. Exzpravodajec rozjel mohutnou akci

reklama

Jeho trestní oznámení teď míří jak na premiéra Petra Fialu (ODS) a další členy vlády včetně ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a ministryně obrany Jany Černochové (ODS), ale také na ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna, provozovatele české domény společnost CZ.NIC, ale také společnost poskytující hosting Webglobe, která mu oznámila týden po blokaci, že jeho stránky budou smazány, Asociace provozovatelů mobilních sítí, server SeznamZpravy.cz nebo Bohumila Kartouse, mluvčího Českých elfů. Trestní oznámení zahrnuje i další politiky za výroky o tom, že Jiří Wagner šíří ruskou propagandu nebo je placen z Ruska a podobně. To se týká například ministryně Heleny Langšádlové (TOP 09), která se musela za podobný výrok nedávno omluvit, nebo poslance ODS Pavla Žáčka (ODS). Kompletní seznam je přiložen pod článkem.

Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 23% Markétě Pekarové-Adamové 1% Nevím / Je mi to jedno 76% hlasovalo: 441 lidí

Buď jsem vinen já, nebo oni

Čeho se měli podle Wagnera dopustit? Porušení ústavy a Listiny základních práv a svobod, konkrétně zneužití úřední osoby, přisvojení pravomoci úřadu, pomluvy a křivého obvinění. Wagner svoji bývalou profesi nezapře, a tak trestní oznámení koncipoval jako vyšetřovací spis s důkazy i slovy dotčených osob v médiích i otázky, které je třeba jim položit. Vše důkladně prozkoumal a o spáchání trestných činů nepochybuje. Podrobně v oznámení rozebírá a popisuje, kdo byl do rozhodování o blokaci zapojen a proč musel pokyn vycházet od vládních politiků. Každý se může přesvědčit sám, kompletní trestní oznámení včetně příloh lze stáhnout zde.

Jak sám pro ParlamentníListy.cz uvedl, politici jsou zodpovědní, protože odpovídají za činnost a vydávání úkolů i kontrolu Vojenského zpravodajství a vláda vydala jasný návod a požadavek soukromému poskytovali české domény. Podle Wagnera tedy spáchali výše uvedení trestnou činnost. „Chci, aby se tím zabývala policie a státní zastupitelství, protože chci, aby se ukázalo, jak se věci mají. Sám jsem také řekl na státním zastupitelství, že nelze tento případ odložit, protože kdyby ho odložili, zlegalizovali by to, co o mně stát, Vojenské zpravodajství i vláda tvrdí. Tedy, že páchám hybridní působení, jsem hrozbou pro národní bezpečnost, a tak dále. Když to odloží, museli by začít trestně stíhat mě a obvinit mě. Nelze říci, že nikdo nic neudělal, buď jsem vinen já, nebo oni,“ řekl redakci Wagner.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 18146 lidí

„Oni jsou vinni tím, že mě křivě obvinili, přisvojili si pravomoci soudu, odsoudili i vydali rozsudek. Zablokovali mě a v podstatě mi zakázali podnikatelskou činnost. Došlo i k překročení pravomoci úřední osoby a tam je sazba až deset let a podle trestního zákoníku jde o zvlášť závažný zločin. Pokud to odloží, jasně se ukáže, že policie a státní zastupitelství se bojí a nechtějí do toho vstupovat,“ poznamenal.

Wagner: Chtěl jsem jen publikovat analýzy, teď budu publikovat pro státní zastupitelství

Do jednoho měsíce se Wagner dozví, zda budou policisté celou věc prověřovat, ale v době čekání chystá i další trestní oznámení. Podotýká však, že jeho účelem nikdy nebylo vystupovat proti státu. „Chtěl jsem jen publikovat odborné analýzy, a když mi to zakázali, tak budu publikovat pro státní zastupitelství. K tomu mě svými kroky vyzvali,“ uvedl s tím, že pokud by se mýlil v analytických rozborech případů kolem Vrbětic nebo případu unesených Čechů v Libanonu, už dávno by na něj někdo podal trestní oznámení za křivé obvinění.

„Nikdy nepodali trestní oznámení, báli se, co by vyšlo najevo a co by se řešilo na veřejnosti. Využili příležitost, která nastala na Ukrajině, a zablokovali mě. Čtyři dny před zablokováním vyšel náš společný rozhovor o Vrběticích, a ten k tomu mohl také přispět. Tím mě ale nezastraší, mohou přistoupit klidně i k likvidaci, protože jim půjde o mnoho, až se ukáže, o čem je další trestní oznámení – včetně důkazů a otázek, ze kterých se nevyvlečou a nedokážou na ně odpovědět,“ vysvětlil Jiří Wagner. Následující trestní oznámení se bude týkat Vrbětic. Opět ho chce vést jako vyšetřovací spis a vše připravit. Sám je připraven i na to, že proti němu budou vykonstruována obvinění a bude označován za nespolehlivou osobu a podobně.

Zatímco někteří provozovatelé zablokovaných internetových stránek už svoji činnost obnovili, Wagner se k nim zatím nepřidal. Ačkoliv se ho mnozí tázali, zda nechce svůj web spustit jinde, odmítl to se slovy, že není ani proruský, ani proamerický, ale pročeský. A v České republice chce také svůj web provozovat pod českou doménou. „Nechtěl jsem utíkat do exilové domény, a pokud bych odešel jinam, stejně se dnes Vojenskému zpravodajství dávají velké pravomoci v kybernetické oblasti tím, že si zřídili Národní centrum kybernetické bezpečnosti a mohou už i utajeně cokoliv zablokovat nebo na něco útočit také ve spojení se zahraničními partnery. Kdybych to zkusil, dočkal bych se dalších útoků. Zastavil jsem podnikatelskou činnost, tvořím a produkty posílám jako přílohu v e-mailu,“ vysvětlil bývalý člen Vojenského zpravodajství.

Pravdu nelze skrýt

Jeho motivace k trestnímu oznámení za zablokování webu Exanpro.cz je jasná. „Hlavní cíl je oznámení podat a co nejvíce šířit, co se stalo, jak se to stalo a kdo je za to odpovědný. To, co si stát dovolil, nemůže zůstat upozaděné. A druhým cílem je, aby se toho státní zastupitelství chopilo, aby to nejen prošetřilo, ale aby zahájili vyšetřování, aby dokázali sestavit žalobu a dát to k soudu. Kdyby s tím byl problém, jsem ochoten to řešit dál i přes soud,“ popsal Wagner.

„Může se to táhnout, ale každé další trestní oznámení může potvrdit to předchozí. Pravdu nelze skrýt. Nechci, aby se něco podobného opakovalo, protože co si dovolilo Vojenské zpravodajství – i kdyby dostalo úkol přímo od vlády, ale já myslím, že to vzešlo od zpravodajských služeb a navrhly vládě, co mohly udělat – ale co si dovolil Beroun, ředitel Vojenského zpravodajství, se nemůže opakovat a tento člověk nemůže zůstat ve službě. To je horší než Státní bezpečnost. StB byl alespoň orgán činný v trestním řízení, ale Vojenské zpravodajství je jen státní organizace, která pracuje s informacemi a hlavně má dělat zpravodajskou podporu vládě, nikoliv určovat, jaké weby se nelíbí, nehodí a zablokují,“ řekl Wagner.

A zatímco vláda tvrdila, že po pár měsících blokace budou stránky opět zpřístupněny, Jiří Wagner dostal dopis od poskytovatele hostingu, že celý jeho web bude odstraněn. A je si jistý, že šlo o příkaz shora. „Nějaké řeči, že po třech měsících to bude zase odblokováno, byly jen lži. Vláda si tohle nemůže dovolit a vláda je nadřízený orgán Vojenského zpravodajství a tohle nemůže dopustit. Posvětila to a ještě jim k tomu pomohla a pomohla jim i v rámci poskytovatelů služeb, když jim určovala, že je nutné tyto weby zablokovat. Je naprosto nehorázné, co se tady stalo,“ dodal Wagner.

Koho se trestní oznámení týká?

Vláda ČR jako celek z hlediska zákonné odpovědnosti za řízení a vydávání úkolů Vojenskému zpravodajství s důrazem na tyto členy vlády:

Předseda vlády Petr Fiala

Ministryně obrany Jana Černochová

Ministr vnitra Vít Rakušan

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová

Vojenské zpravodajství a ředitel VZ Jan Beroun

První zástupce ředitele Radek Horáček

Sdružení CZ.NIC a výkonný ředitel Ondřej Filip

Společnost Webglobe/webhosting Endora.cz

Sdružení NIX.CZ a výkonný ředitel Adam Golecký

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) a prezident asociace Jiří Grund

Internetový portál Seznam.cz

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek

Předseda Výboru pro bezpečnost Pavel Žáček

Senátorka Miroslava Němcová

Bohumil Kartous (mluvčí „Českých elfů“)

Roman Máca (Institut pro politiku a společnost)

Vojtěch Blažek (novinář, Seznam Zprávy)



