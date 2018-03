Babiš si s námi vytřel zadek, jeho vládu možná nepodpoříme. Rozklad. Vojta Filip se Zdeňkem Ondráčkem si vjeli do vlasů. Odepsaný Dolejš… Zjišťovali jsme, co se děje v KSČM

Zdálo se, že Vojtěch Filip, který po debaklu KSČM ve volbách do Poslanecké sněmovny, avizoval, že již nebude kandidovat na předsedu, a který přesto svůj post obhajovat bude, ve své funkci předsedy ÚV KSČM bude znovuzvolením potvrzen i navzdory protikandidatuře jeho kritika Josefa Skály. Filip má i více nominací z okresů, ačkoli v počátku byl souboj vyrovnaný. Dění kolem Zdeňka Ondráčka ale hodně zamíchalo kartami.

Filipovi hrálo do karet několik věcí. Hlavně jeho monopol na vyjednávání o nové vládě Andreje Babiše, kdy nebyla vůle změnit předsedu, který měl s Babišem podporu jeho vlády již víceméně dojednanou.

Za blbce…

Nepodpora zvolení Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise, přesněji jeho následná rezignace, je ale pro Filipa velkou komplikací jak ve vyjednávání vlády, tak i v obhajobě postu předsedy. I protože Ondráček kandidoval na post předsedy poslaneckého klubu proti Filipovi blízkému Pavlu Kováčikovi a výsledek byl původně nerozhodný. Kováčik byl zvolen až poté, co byl Ondráček na ÚV přesvědčen…

Po celé blamáži okolo Zdeňka Ondráčka nyní roste kritika Filipa. „Lidé mají pocit, že si s námi Babiš vytřel zadek a že si Filip a spol. dojednávají křesílka a kšeftíky v zákulisí, zatímco členové strany neví, co se děje. A pak takhle Zdeňka nakopou do koulí. Takže jsme za blbce. Potom, co se stalo kolem Ondráčka roste nálada, abychom Babišovu vládu nepodpořili a dokonce padli i návrhy, aby to Vojta položil,“ řekl redakci zdroj. Navíc Ondráček je teď prý na Filipa totálně naštvaný s tím, že ho obětoval kvůli svým zákulisním kšeftíkům, a oba si vjeli do vlasů.

V poslaneckém klubu proti Filipovi opozice přetrvává. Na druhou stranu moment podílení se na vládnutí Andreje Babiše tichou podporou je dost silný.

Pavel Kováčik je dle našich informací již politikou unaven a své předsednictví v klubu považuje za poslední funkční období (které by mohlo být stejně i v případě, že se KSČM příště nedostane do Sněmovny).

Pomůže Miloš? Každý den dobrý, nebo změna?

Mistrovským tahem Vojtěcha Filipa je, že pozval na sjezd KSČM prezidenta republiky Miloše Zemana. To má opět dokazovat, že Filip umí vyjednávat. „On se to bude snažit prezentovat, jak velcí jsou s Milošem kámoši, a že nikdo jiný by s prezidentem neměl tak dobrý vztah. Což je důležité i pro vyjednání vlády,“ řekl redakci zdroj ze strany.

Současné vedení s Filipem v čele hovoří o tom, že změna ve vedení by přinesla chaos. Situace v KSČM byla před událostmi okolo Ondráčka taková, že vedení nikdo nechválí, ale současně nebyla vůle přepřahat. Ze zhruba 315 delegátů je zhruba třetina placena stranou a další jsou nějak ekonomicky na stranu navázáni. „Takže se mluví o systému ‚Hušák‘, aneb Každý den dobrý. Dokud nějaké peníze jsou, tak to nikdo nechce měnit. A pak nastane krach a rozklad,“ řekl redakci zdroj. Sídlo KSČM v ulici Politických vězňů má dle něj hodnotu zhruba 500 milionů, takže strana má celkem majetek ve výši zhruba jedné miliardy. Při krachu strany by bylo z čeho hradit pohledávky…

O situaci v KSČM napovídá i údajný komentář europoslance Jiřího Maštálky, že problémy ve straně jsou proto, že „Vojta je moc velký demokrat“. Či další příhoda, kdy na středočeské konferenci padnul návrh, že by poslanci mohli odvádět do stranické kasy 20 procent platu místo nynějších 15 procent, ale přítomná poslankyně Miroslava Vostrá kontrovala, že „někteří poslanci mají děti“. „To dokumentuje odtržení elity strany od problémů normálních lidí. To je podobné, jako když francouzská královna Marie Antoinette údajně prohlásila, že když se lid bouří kvůli tomu, že nemá chleba, tak ať jí koláče,“ řekl redakci člen KSČM.

Klíčové okresní konference již proběhly, krajské mají doběhnout zhruba do půli března. Kromě Filipa a Skály někde získali nominaci na předsedu Zdeněk Ondráček, Kateřina Konečná, Leo Luzar či Stanislav Grospič.

Ten Skála by ani tak nevadil…

O tom, že by mohla být vůle ke změně, ale napovídá Filipova jihočeská konference, kde byl odvolán z postu předsedy Petr Braný a nahradila ho Alena Nohavová. To nahrává opozici proti Filipovi s Josefem Skálou v čele. Zajímavý posun je i v tom, že Kateřina Konečná, kterou Filip považoval za svou korunní princeznu, měla prohlásit, že na Bruselu nelpí, protože stejně není jasné, zda se EU rozpadne, a že kdyby se stal předsedou Josef Skála, nevadilo by jí to a dokázala by se dohodnout i s ním.

Kritika zaznívala k tomu, že sjezd má být jednodenní, sál má být objednaný do 23 hodin. Spousta delegátů bude mít problém se vůbec v rozumnou dobu dostat domů a po projevu prezidenta Zemana, volbě předsedy a místopředsedů jaksi nezbyde moc času na debatu o tom, kam KSČM směřuje…

Zazněly návrhy, že když je sněm jednodenní, tak by měl být přerušen a pokračovat by měl v červnu či listopadu. Vedení kontruje ústupkem v podobě programové konference…

Dolejš není delegátem sjezdu

Vedení také navrhuje, že by napříště měl být ve vedení jen první místopředseda a jeden místopředseda. Petr Šimůnek má post prvního místopředsedy prakticky jasný. Pozici má poměrně špatnou Jiří Dolejš. Jeho domovská organizace na Praze 2 ho po volbách vyzvala k rezignaci. Nyní ho 24. února ani nenominovala jako delegáta na sjezd a byl na obvodní konferenci ostře kritizován. Dolejš se tak dostal do pikantní situace, kdy bude na sjezdu sedět v předsednictvu, ale nebude moci hlasovat. Každý delegát totiž musí dostat nominaci a poslanci či členové vedení nemají delegátství ze své funkce zaručeno.

Je otázkou, zda bude Dolejš kandidovat, protože má málo nominací. Kandidaturu nevylučuje, ale také hovoří o tom, že je třeba vedení omladit. Dolejš vede expertní týmy pro vyjednávání s ANO. Opět zaznívá kritika, že nikdo nic neví o tom, o čem se jedná. Na místopředsedu má mominace například i mluvčí Plzeňského kraje Richard Pokorný.

autor: Lukáš Petřík