Babiš v ČT? Odporné. Skvělé. Pro Fridrichovou to nekončí, naopak

Veřejnoprávní příběh, který odstartovalo odvysílání jedné věty pronesené neoficiálně z úst ministryně práce a sociálních věcí, nabírá na obrátkách. Věc asi netřeba důkladněji popisovat, nicméně pro neznalé aspoň stručně.

Tradiční nedělní pořad České televize 168 hodin, který historicky moderuje Nora Fridrichová, v reportáži věnující se dalším opatřením v boji s nákazou koronaviru odvysílal několika sekundový záběr, v němž po skončení oficiální části rozhovoru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD již mimo kameru, která byla stále zapnutá, pronáší slova o tom, že zde premiér Babiš udělal hrozný bordel, všichni to teď musíme slíznout a že je s prominutím debil.

Tolik fakta k nedělnímu vysílání na ČT1. Tím ale vše neskončilo, ale naopak začalo. Od pondělního rána se rozjela lavina jak v médiích, tak na sociálních sítích. Jedni ministryni tleskali, že konečně řekla pravdu, druzí jí spílali a do toho se především opět ozvala kritika veřejnoprávní televize a specificky “šéfky” pořadu 168 hodin Nory Fridrichové.

Řada politiků, komentátorů, analytiků či uživatelů sociálních sítí se rozčilovala nad tím, že ČT prý bulvárně odvysílala neoficiální záběry. Kritikou nešetřili ani někteří z těch, co Českou televizi jinak důrazně hájí.

ParlamentníListy.cz se proto obrátily na ty, kteří by v hodnocení, zda odvysílání této neoficiální věty bylo či nebylo vhodné, měli patřit k nejpovolanějším. Zeptali jsme se členů Rady České televize.

Redakce se radních ptala, zda toto na obrazovku veřejnoprávní televize patří, a zda nejde o závažné pochybení zodpovědných osob v čele s Norou Fridrichovou.

“Tak o závažné pochybení jde především ze strany paní ministryně,” myslí si člen Rady ČT Roman Bradáč. “U redaktorů jde o reakci, kterou považuji za hraniční. Je to přesně ta chvíle, kdy dochází na otázku novinářské etiky. A také o etickou oporu, tedy etický kodex ČT. Při pozorném čtení zde zjistíte, co je považováno za skrytou kameru a kdy lze tak získané záběry použít. Já bych osobně viděl veřejnou službu jako důstojnější a sebevědomější konání. Na druhou stranu je třeba vidět, že média obecně přitvrdila a odolat pokušení nevyužít munici, kterou poskytla paní ministryně, by odolala málokterá redakce,” říká Bradáč.

Podle radního Zdeňka Šarapatky je věc jasná. “Výroky o „neslušnosti“ od těch lidí v radě, kteří se zapletli se státní bezpečností nebo byli do rady dosazeni Babišovou věrchuškou, jsou fakt směsné. Když zrovna nekopou do Reportérů ČT nebo OVM, tak to zkouší na 168 hodin nebo ČT24. Kritická žurnalistika prostě dráždí jejich politické pasáky a tak po těchhle pořadech šlapou ve snaze zavřít jim ústa. No a teď přišla na řadu 168 a Nora Fridrichová,” popisuje pro ParlamentníListy.cz.

“Výrok ministryně Maláčové jasně označil premiéra za viníka kritického stavu zavirování země se stovkami mrtvých a statisíci nemocných a jeho zveřejnění je v souladu s Kodexem České televize ve veřejném zájmu. Oficiálně totiž vládní politici na téma Babišovy odpovědnosti České televizi neodpovídají a mlčí nebo mlží. A paní Maláčová je první z nich, která to řekla narovinu, aniž by měla se zapnutými kamerami a mikrofony jakýkoliv problém. Takže žádná skrytá kamera, žádný úskok, žádná neslušnost. Štáb 168 jen splnil jeden z úkolů veřejné služby. A skvěle!” je přesvědčen radní Šarapatka.

Oproti tomu radní Luboš Xaver Veselý má za to, že je to přesně naopak a postup, jaký televize v pořadu zvolila, je odporný. “Radní ČT nesmí ze zákona zasahovat do programu televize. Tedy můj soukromý názor: Tento bulvární způsob novinařiny je mi z duše odporný. Na obrazovce ČT, kterou si všichni platíme, ho vidím velmi nerad. Jistě si teď vyslechneme pohádky o tzv. veřejném zájmu a za ten se dá ukrýt kde co. K osobě paní Fridrichové se nijak vyjadřovat nechci, ostatně má nad sebou management a je to jejich starost. V okamžiku, kdy jsem se na zasedání Rady ČT ptal ředitele zpravodajství pana Šámala na výrok dr. Železného o vyhazování hostů ze studia, bylo mi odpovězeno, že to byla jakási metafora - tedy výsměch. Pokud je opravdu něco ve veřejném zájmu, pak je to výměna vedení ČT,” řekl jednoznačně Xaver pro ParlamentníListy.cz.

Do redakce PL dorazila v úterý večer ještě stručná reakce radního ČT Martina Doktora. Ten konstatoval, že se svým názorem na celou věc chce nejprve seznámit další členy rady, poté s tím teprve může jít na veřejnost.

“Dovolte mi, abych s odpovědí na vaši otázku počkal až po zítřejším jednání Rady ČT. Samo sebou na to svůj názor mám, ale považuji za vhodné se k tomu nevyjadřovat před jednáním Rady. Díky za pochopení,” uvedl Doktor.

Nejen z jeho reakce lze očekávat, že zasedání Rady České televize, které se právě teď dnes ve středu v budově ČT na Kavčích horách uskuteční, bude opět probíhat v rozbouřené atmosféře. Z neformálních rozhovorů redakce PL s několika radními v posledních dnech a týdnech plyne, že mnohým už dochází trpělivost. “Je to průser za průserem, co musíme řešit. Železný, Wollner a jeho špína na Lidice a přeživší, teď zase Fridrichová,” dozvěděly se ParlamentníListy.cz od jednoho z radních s tím, že publikace tohoto výroku je možná, zachováme-li anonymitu jeho autora.

