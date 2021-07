Babiše trefí: Stará Romka 55 vteřin u mikrofonu. Fuj, Češi, styďte se

Pražské Palackého náměstí včera zažilo akci Na romských životech záleží. Promlouvali na ní jak romští aktivisté, tak anarchisté, vlála i vlajka hnutí Antifa. Ozvalo se všelicos, povětšinou obviňování policie, že nechce za smrt narkomana převzít odpovědnost, a také stížnosti, že smrt Stanislava Tomáše je bagatelizována, protože bral drogy. Zástupce Anarchistické federace mluvil o policistech jako o fízlech a srovnával smrt Tomáše a Petra Kellnera. Tomu prý politici stále lezou do zadku i po smrti. Ale zlatým hřebem byla romská žena z lidu. „Mladý lidi, který ještě život nepoznali. Musej umírat? A na co, protože vám na to dal Babiš právo? To je vošklivý, to je vošklivý. Tfuj, styďte se, Češi. Že se nestydíte. Jste rasisti,“ vzkázala.

Hned v úvodu si jedna z pořadatelek stěžovala, že policie stále odmítá „převzít odpovědnost“ za úmrtí Stanislava Tomáše. Cílem akce mělo být „podpořit komunitu v Teplicích a říct jasné NE systematickému rasismu v České společnosti“ a odsoudit přístup policie a oficiálních činitelů ČR. „Protože nehledě na to, co nám říká vláda, a nehledě na to, co nám říká policie ČR, tak na romských životech záleží,“ odstartovala akci mladá blond organizátorka.

Moderátorka akce

Do kauzy romský aktivista dle svých slov netahá za každou cenu etnicitu. „Ale pojďme si dát ruku na srdce a přiznat si, že muži a ženy zákona jsou přece jen lidé. A předsudky, stereotypy, diskriminace a rasismus v České republice existují. Jsem tady, abych projevil hluboký odpor s tím, co se děje. A doufám, že záležitost neskončí stejně jako v Žatci,“ odkázal na případ z roku 2016, kdy 27letý Rom, taktéž na pervitinu, zemřel při potyčce s hosty restaurace. „A nikdo nebyl potrestaný než Romové,“ posteskl si.

David Tišer, aktivista a ředitel občanského sdružení Ara Art

Pak promlouvala „zástupkyně kolektivů“, které akci organizovaly. „Spojilo nás to, že víme, že jsme gádžové z Prahy, a chceme, aby Romové v Teplicích i všude jinde věděli, že jejich životy jsou pro nás stejně důležité jako všech ostatních,“ uvedla. Kolektivisté nechtějí, aby smrt Stanislava Tomáše vyšuměla do ztracena a aby to, že Romové umírají pod rukama policie, bylo normou a všem to bylo jedno.

Po hudební vložce nastoupil zástupce Anarchistické federace v respirátoru a černých brýlích. Ten připomenul, že anarchisté „bojují proti rasismu a policejnímu násilí“ už 30 let, a proto se logicky angažují v této kauze. „Nevěříme obratem ušité policejní verzi, že zásah fízlů neměl žádný vliv na Tomášovu smrt,“ oznámil a dodal, že prý i policejní papaláši se zamotali do toho, kde měl Stanislav Tomáš zemřít. „Klečet 5 a půl minuty v hicu plnou vahou na krku někomu s nemocným srdcem není zrovna slučitelné s životem,“ tvrdí anarchisté.

„Fízlové“ se prý snaží odvést pozornost tím, že Tomáše kriminalizují. „Fízlové zuří kvůli tomu, že jejich zákrok někdo natočil a zveřejnil,“ mínil zástupce anarchistů a zmiňoval výpovědi svědků, kteří uvedli, že jim policisté o věci mluvit zakazovali a prý jim smazali i záznam.

I na politiky, kteří policii podpořili, došlo. „Fízlové a politici se navzájem potřebují,“ řekl aktivista. Policisté prý poskytují „hrozbu a násilí“ vůči nespokojeným a spodině, politici pak krytí. Jejich údajné pohrdání lidským životem je dle anarchistů nechutné. Obvinil politiky, že 30 000 obětí covidu pro ně byla jen statistická položka, kterou obětovali pro chod průmyslu.

Podle maskovaného anarchisty se ukázalo, jaké mají životy v kapitalismu cenu. Stanislav Tomáš je prý vylíčen jako podřadný člověk a politici se o něm vyjadřují „bez špetky úcty“. „Na straně druhé Kellner, který zemřel při adrenalinové zábavě na Aljašce, zatímco ostatní měli dovoleno akorát sedět doma a chodit do fabrik,“ srovnával. „Lichvář“ byl prý líčen jako spasitel. „A politici se mu snažili narvat do zadku i po smrti,“ zakončil a byl doprovozen potleskem.

„Fízlové“ se dle něj cítí beztrestní a anarchisté s jejich „brutálními“ zásahy mají své zkušenosti. „S týráním na stanicích a různorodou šikanou,“ doplnil. Romové mají dle anarchisty mnohem větší šanci, že je budou „buzerovat fízlové“ a zasáhnou proti nim tak, že nepřežijí. Zmínil pietu v Teplicích: „Fízlové byli na jejich rozhořčení v sobotu v Teplicích připraveni s obušky. Dokonce vyhrožují v plátku nazvaném Policejní noviny, že kdo sáhne na uniformu, musí očekávat cokoliv, protože to se nedělá. Zastrašit se nedáme a nadále budeme vystupovat proti všem projevům rasismu. Černí, bílí, spojme síly,“ vyzval zástupce Anarchistické federace.

Zástupce anarchistické federace

Na závěr hovořil romský aktivista Jozef Miker. Toho se smrt dle jeho vyjádření velmi dotkla. „Policajti si udělali mítink a všichni včetně policejního prezidenta, ministra vnitra, předsedy vlády i prezidenta stojí za zákrokem policie, že byl správný. Já říkám, nebyl správný,“ tvrdil aktivista.

„Šest minut mu klečeli na krku, bezvládné tělo dali do sanitky. A policie neinformovala o tom, že musela přijet druhá sanitka a dřív než sanitku si policisté zavolali na pomoc tři dodávky těžkooděnců. Proč? Jen tak pro nic za nic, když ten zákrok byl dobrý? Dokonce neměli ani klíče od starých pout,“ uváděl Miker a jako důkaz chtěl pustit záznam interview s romskou ženou z telefonu. „Nevím, jestli to bude pořádně slyšet,“ řekl aktivista. Nebylo. Takže na pomoc přispěchal fotograf. „To delší pusť, to je výpověď těch ženskejch z toho baráku,“ nabádal Jozef Miker a nakonec se podařilo divákům svědectví žen pustit.

Romský aktivista Jozef Miker

Lékaři prý nevolali policistům, že Tomáš umřel. „Dokonce ani nepustili houkačku, když odjížděli, jenom pustili maják a pomalinku odjížděli,“ tvrdí romský aktivista a ptal se, proč to policie nezveřejní. „Protože mají krev na rukou,“ odpověděl si sám a dodal, že důstojníci i vláda je hájí. Podle Mikera se jednalo o rasistickou vraždu. A zmínil zadržení Jiřího Dvořáka, který zastřelil úřednici v Praze. „Neklečeli mu na krku. Ano, je starší, nebránil se. Ale proč mu při zatýkání, když mu brali zbraň, neklečeli na krku jako jemu?“ ptal se. Kauzu chce prý dotáhnout až do konce.

Po promluvách aktivistů nastoupila k volnému mikrofonu „žena z lidu“, která se nepředstavila, nicméně uvedla, že jí je 70 let. „Nevěřím tomu, jak se chovají Češi k nám. K cigánům. Copak to není jedno? Narodili jsme se taky v Praze. A všude. Jako lidi. Nejsme rasisti. Neděláme rozdíly. Máme vás rádi, proč nás bijete a proč nás trestáte? Proč? Protože jsme černý? Tak to nefunguje. Buď jsme lidi, nebo zvířata a nebijte nás. Buďte tak laskaví. Mladý lidi, který ještě život nepoznali. Musej umírat? A na co, protože vám na to dal Babiš právo? To je vošklivý, to je vošklivý. Tfuj, styďte se, Češi. Že se nestydíte. Jste rasisti,“ svěřila zúčastněným demonstrantům, co měla na srdci. A tím celá akce skončila.

