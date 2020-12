Brňák: Kam mám jít v noci močit a kadit, když je všechno zavřený? Primátorka ODS nabrala sílu a odpověděla

reklama

Tak například 18. prosince se pisatel Karel Vejmola obrátil na Markétu Vaňkovou s žádostí o schůzku. Odpověď dorazila vzápětí. „Pro domluvu osobního jednání můžete kontaktovat mou asistentku Eriku Ondrouškovou. Jelikož však není situace s epidemií stabilní, doporučuji, abyste mi zaslal Vaši otázku e-mailem." Další z řady námětů se týkal MHD. „Dobrý den. Vážená paní primátorko, chápu, že musíte řešit globální problémy, ale po brněnských ulicích jezdí auta jako na Monze, a to včetně profi řidičů MHD. I ti už nerespektují omezení na 30 km. v zónách i na přechodech, kde je to takto upraveno. Já, když vodím vnuky do školky po Skopalíkově ulici….“ napsal další Jihomoravan.

Primátorka také v tomto případě obšírně reagovala. Mimo jiné zmínila, že hlídky městské policie inkriminovaným místem procházejí při svých obchůzkách a doposud nezaznamenaly riskantní jízdu řidičů.

Došlo i na koronavirus.

„Jezdím autobusem z Černovické na nádraží a musím konstatovat, že je tam pro koronavirus hotový ráj. Hlava na hlavě, do toho přetopeno. Na můj vkus je to odpoledne enormně vytížená linka, to mám dnes ještě štěstí, že studenti z učiliště Charbulova jsou již doma. Dlouho už jsem takto necestovala, odpoledne je to vždy katastrofa. Chtělo by to spoj posílit. Píši i na dopravní podnik, nevím, kdo má jaké kompetence," postěžovala si Martina Bartošová. Co na to primátorka? Podle všeho se intervaly mezi autobusy zkrátí z patnácti na deset minut, což by enormní nápor mělo uklidnit.

Ne všechny dotazy lze považovat za relevantní. Zástupce mužského pohlaví se na zástupkyni ODS obrátil s netradiční interpelací. „Kam mám jít po 20 hodině do 8:00 do rána na WC na hlavním nádraží v Brně, když je vše zavřené do 22 hodiny? Je jediná šance jít do KFC, vzít nápoj za 40 korun, po této hodině není jediné WC. Což když mám pět minut na rozjezdu a potřebuji na velkou a je 23 hodin? Není kam, tak se ptám, co mám dělat,“ zmínil muž, který se prý na totéž ptá opakovaně a který současně uvedl, že pokud mu primátorka neodpoví, obrátí se na Správní soud.

Z webu primátorky:

Podobných dotazů hlava Brna zodpověděla zhruba stovku.

ParlamentníListy.cz ovšem kromě této vítané činnosti přinesly v srpnu několik materiálů, kde jsme popsali přemrštěné sumy, jež Vaňková vyplácela za poradenství nebo IT služby. Někteří z rádců, které si městské firmy najaly, brali až 8000 korun za hodinu. Stejně tak nás zaujala rámcová smlouva, již statutární město Brno uzavřelo s lokální společností Media Age Davida Blažka. Byla v hodnotě 7.005 900 korun včetně DPH s tím, že doba trvání jsou tři roky nebo do vyčerpání hodnoty smlouvy, a to podle toho, co nastane dříve. Zmíněné firmě se budeme věnovat v lednu, stejně jako dalším smlouvám podepsaných nejvyššími zástupci Brna.

Na řízení města Brna se zákulisně podle řady indicií podílí dříve vlivný poslanec ODS Blažek. Oficiální primátorkou je Markéta Vaňková, papírovým náměstkem pak lidovec Petr Hladík, Pirát Tomáš Koláčný, socialista Jiří Oliva a konečně Robert Kerndl, další zástupce modrého ptáka.

