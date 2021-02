Co bude dál: Rychetský se poměje. Babiš s Hamáčkem ho znovu zaměstnají

Umožní nový pandemický zákon vládě omezit pohyb občanů či zakázat vycházení v určitých časech? Oficiálně ne, fakticky to ale prý zaručit nelze. Ústavní expert nám jasně řekl, že podoba zákona umožňuje nejasné a „gumové“ výklady a vše případně skončí na stole Ústavního soudu. Ze Sněmovny pak zní obavy, že Babišův kabinet pohyb omezí i přesto, že mu to zákon přímo neumožní. Mezi poslanci mezitím panuje značná nervozita a strach, co se všechno stane a komu bude veřejností připsána odpovědnost.

Poslanci koncem minulého týdne schválili tzv. pandemický zákon. Opoziční strany nakonec na základě některých vládních ústupků couvly a umožnily tak normu schválit. Ta dává vládě do rukou pravomoci velmi podobné jako za nouzového stavu, aby nebylo nutné ho nadále prodlužovat. Zákon by ale neměl umožňovat například omezovat a zakazovat pohyb, jak tomu je dosud u zakázaného nočního vycházení.

Přesto se z vládních kruhů objevují signály o nutnosti zavedení „tvrdého“ lockdownu, kdy se mluví například o podstatném omezení pohybu osob mimo bydliště, zákaz překračování hranic okresů apod.

Do toho přišla pro vládu rána v podobě zásahu Ústavního soudu. Ten rozhodl, že nařízení vládního kabinetu o uzavření maloobchodních provozoven byl protiústavní. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza Novinkám.cz řekl, že vláda musí obchody otevřít a podnikatelům nahradit 100 procent tržeb. Kromě toho hodlá do podoby zákona zasáhnout Senát, který ho může Sněmovně vrátit k novému projednání. Nouzový stav přitom končí za pár dní.

Co se týče možnosti omezovat pohyb obyvatel nebo jim zakazovat v dané vzdálenosti či čase opouštět bydliště, vláda by měla mít po skončení nouzového stavu smůlu. Jinak by se nejspíš pustila za hranu ústavy a do hry by opět mohl vstoupit Ústavní soud.

Podle ústavního právníka Zdeňka Koudelky je především nejasné, co přesně pandemický zákon vládě umožňuje a co už nikoliv. „Doufám, že omezování pohybu zákon neumožňuje, ale některá ustanovení jsou v tom zákoně velmi obecná. Nikde třeba není, že Ministerstvo zdravotnictví může nařídit nošení roušek, a přesto je to nařízeno a za porušování toho jsou dokonce udělovány pokuty. Vždycky půjde o to, co si Ministerstvo zdravotnictví přisvojí a co budou soudy ochotny akceptovat,“ myslí si právník.

Opozice na to prý vůbec neměla kývnout

„Základní hledisko bude v tom, zda je daným opatřením porušováno základní lidské právo. V okamžiku, kdy je svoboda pohybu zaručena ústavou, tak zákaz nočního vycházení nebo třeba i přes den zákaz pohybu v nějakém okruhu mimo bydliště je protiústavní a k zavedení takového opatření by musel být regulérní nouzový stav,“ má jasno expert.

Nelíbí se mu ani samotná skutečnost, že opoziční strany vládě na takovou podobu zákony kývly. „Považuji za tragické, že menšinová vláda ve Sněmovně schválení takového zákona dosáhla. Ta ustanovení jsou tam velmi gumová a lze si je různě vykládat. Podívejte na dnešní situaci, Ústavní soud zrušil nařízení o zavření obchodů, ale až po půl roce od podání. Takže se můžeme dostat do situace, kdy soudy sice budou něco rozhodovat, ale až po značné době od vydání těchto opatření, a tím, že ministerstvo mezitím vydá nová a nová opatření, nebude mít rozhodování soudů faktický dopad. Je skutečně tragické, že opoziční strany vládě něco takového umožnily,“ dodává pro PL docent Koudelka.

Poslanec SPD a expert hnutí pro oblast bezpečnosti Radovan Vích připomíná svou nedávnou řeč ve Sněmovně. „Vláda měla více než deset měsíců na to, aby připravila novelizaci ústavního zákona o bezpečnosti a zákona o krizovém řízení, který i přesto, že tam jsou rozpory a není vypořádané meziresortní připomínkové řízení a nedala na to palec Legislativní rada vlády, tak prostě vláda ho schválila. Já to považuji za špatný krok. Rozsah omezení se dá podle mého názoru do určité míry regulovat pomocí vyhlášených konkrétních krizových opatření, a pokud by byl již v květnu prošel legislativním procesem tehdejší pandemický zákon, myslím tím sněmovní tisk 859, nemusel být následně vládou České republiky vyhlašován nouzový stav a vláda nemusela následně ani opakovaně žádat Poslaneckou sněmovnu o jeho prodlužování,“ konstatoval Vích před týdnem na plénu Sněmovny.

Vláda naslibovala, ale...

„Podle mě by měl být pandemický zákon upraven v souladu s dnešním nálezem Ústavního soudu, tedy opatření a kompenzace a nejenom škody a odškodnění,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Radovan Vích.

Pochybnosti, že vláda bude usilovat o omezování pohybu obyvatel, přestože jí to pandemický zákon nemá umožňovat, nemá poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. „Samozřejmě že se vláda bude snažit o omezování pohybu, vždyť je to její jediný recept na covid. Trasování nefunguje, vakcinace také ne. Po ‚zlomení‘ hejtmanů, kteří prokázali svoji neschopnost převzít odpovědnost, demoopozici a Pirátům za schválení pandemického zákona naslibovala vláda hory doly (samozřejmě nesplní nic) a jen díky tomu se dohodli, že nouzový stav skončí s jeho účinností (tzv. pandemického zákona, pozn. red.). To by mělo být podle jejich dohody nejpozději do konce měsíce. Osobně myslím, že to tak nebude a vláda bude zase hledat kličky. Jsem rád, že toto už jde mimo nás (KSČM) a že teď dělá vláda blbečky z hejtmanů a demobloku s Piráty,“ uvedl Ondráček. Ten patřil ke čtyřem komunistům, kteří proti pandemickému zákonu přímo hlasovali, většina klubu se zdržela.

Jak vykládá tzv. pandemický zákon koalice SPOLU:

Na základě neformálních rozhovorů ve sněmovních kuloárech můžeme zprostředkovat i nálady, které panují v opozičním táboře od středu napravo. „Tohle může být ještě obří průšvih, i přes různé rádoby ústupky ten zákon prostě je bianko šek pro vládu, to je bez debat. A hodně kolegů tu mělo problém tohle odmávnout. Jenže, víte jak to chodí, povinné hlasování. Většinou se nikdo nedovolí postavit vedení klubu. Do toho se blíží volby, sestavování kandidátek, asi to nemusím rozvádět. Podle mě ten zákon netěší nikoho napravo, ale byli jsme zatlačeni do kouta. Pokud bychom na to nepřistoupili a pak ještě nadto Babišovi zamázli další nouzový stav, rozjede brutální kampaň ve stylu, že všichni další mrtví jdou za námi, byť je to nesmysl. Na to omezování pohybu nebo vycházení si budeme dávat sakra pozor, musíme vládu hlídat. Reálně ale nezmůžeme nic jinýho než upozorňovat na přešlapy a průšvihy vlády. Dát něco k soudu jistě, ale ten rozhodne na Vánoce a je to stejně k ničemu, jako teď s maloobchodem,“ podělil se s naší redakcí pod podmínkou anonymity pravicový opoziční zákonodárce.

V popisu aktuálních nálad ze sněmovních paláců ještě dál zašel další zdroj redakce, který se v tamních kuloárech pohybuje dlouhá léta. „Opozice musela spolknout hodně hořkou pilulku, spíš balvan. Dali vládě stopku s nouzovým stavem, panoval jistý pocit euforie z de facto první porážky Babiše ve Sněmovně. Jenže to netrvalo dlouho. Hlavním motivem premiérova PR se okamžitě stalo, že všichni další mrtví s koncem nouzového stavu jdou za opozicí. Do toho přišli hejtmani, kteří mají na rozdíl od vlády a poslanců trestní odpovědnost. V tom máte mimochodem odpověď na otázku, proč se báli po vlastní ose vyhlašovat stav nebezpečí v krajích. No a jejich domovské strany v Parlamentu se zalekly, začaly couvat a hledat cestu z toho průseru ven. Proto nakonec odkleply pandemický zákon, přestože se jim nelíbil. Dobře si uvědomují, že dává vládě téměř diktátorské pravomoci s mizivou kontrolou Parlamentu. Jenže nemohly jinak. Vedení těch stran se podělalo. Pokud by ten zákon potopily a s koncem února vypršel nouzový stav, mediálně by viníky všeho byly tyto strany,“ popisuje.

Co předcházelo jednání o nouzovém stavu: Nouzový stav: Bordel ve sněmovně, slyšeli jsme o kšeftech. Hamáčkův plán hrozí průšvihem i pro něj

„Hodně opozičních poslanců s tím mělo problém a hlasovali spíš proto, že museli. Nejsou tam kompenzace, není tam prakticky žádná kontrola, vláda si to vyhlásí a rok si může dělat, co chce a Ústavní soud s tím zase tolik nezmůže, doba mezi podáním stížnosti a rozhodnutím je minimálně v řádu měsíců. Každopádně premiérovi se zase povedlo to celé otočit a bitvu vyhrát. Uvidíme, co bude dál, ale žádný dobrý rozmar tady nepanuje, atmosféra začíná hodně, hodně nepříjemně houstnout,“ uzavírá důvěryhodný zdroj redakce.

Senát chystá zásah

Pandemický zákon minulý čtvrtek schválila Poslanecká sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze. Pro hlasovalo 132 ze 167 přítomných poslanců. Proti se vyslovil kompletně celý klub SPD, část komunistů (většina se zdržela, pozn. red.), poslanci Trikolóry a zbytek nezařazených.

Zákon obsahuje krom jiného i konkrétní výčet činností, zaměstnání a odvětví, jejichž fungování může vláda omezit, zakázat a regulovat. Normu má nyní posoudit Senát, který ještě může vývoj událostí zvrátit. Senátoři totiž dle posledních signálů hodlají některé chyby a nepřesnosti v textu legislativního návrhu opravit. V tuto chvíli tak není zcela jasné, jak bude život v České republice fungovat od pondělí s počátkem března.

Připomeňme, že poté, co vláda na žádost hejtmanů opětovně vyhlásila nouzový stav, vystoupil právě předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s tím, že tento krok hodlá napadnout u Ústavního soudu.

