Čubička. Po odchodu Jiřího Zimoly nám z ČSSD sdělili silné informace

„Co prý znamená odchod J. Zimoly z čela ČSSD? Jen další rozkol, rozklad a pokračující sebevraždu v přímém přenosu naší nejstarší politické strany. Smutné. Obávám se, že následkem může ČSSD již teď odpískat jarní volby do Evropského parlamentu,“ obává se na svém facebookovém profilu bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček (ČSSD). Dal rezignací Jiří Zimola signál k opuštění lodi, jak se spekuluje?

„Jedna věc je, co Jiří Zimola řekl a napsal, a druhá věc je, co si doopravdy myslí. Nechci tyto personální věci nějak veřejně pitvat, sociální demokracie teď nemá na to, aby vlastní problémy pitvala,“ soudí Jaroslav Foldyna. „Já jsem byl jedním z prvních, který přišel s návrhem na rezignaci. Krajská domovská organizace se za mě postavila a řekla mi, ať nerezignuji,“ vzpomněl Foldyna, jak sám před měsícem navrhoval vlastní rezignaci, načež od návrhu upustil poté, co prezident republiky Miloš Zeman takové počínání označil za zbabělost. „Já jsem tehdy chtěl vyburcovat ke změnám, možná, že to je ze strany Jiřího podobný pokus,“ hodnotí Foldyna počin Jiřího Zimoly.

„To, že se sociální demokracie musí změnit, tady s Jiřím Zimolou nemohu než souhlasit,“ pokračoval Foldyna: „Pokud nepřijdou ty zásadní změny a my půjdeme dál tou cestou, kterou jsme vykročili a veřejnost nevycítí, že se něco změnilo, tak budeme ‚strana do jednoho výtahu‘, ta sebereflexe ale bohužel přichází pomalu, nebo třeba vůbec.“

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický má na rezignaci svého spolustraníka jiný názor: „Jiří Zimola nás nikdy neinformoval o svých krocích a návrzích dopředu, takže to je pouze v souladu s jeho postupem, na který jsme dlouhodobě upozorňovali. Vnímám to jako jeho standardní postup, protože nám vždy přes média něco sděloval. Ono to totiž neustále vypadalo, že on je chudák, který se snaží dosáhnout nějaké změny a my jsme nějaká konzervativní část, která se všemu brání.“ Jiří Zimola prý své kroky oznamoval buďto na tiskových konferencích, nebo při odchodu z Hradu.

Podobný pohled na aktivitu Jiřího Zimoly nabídl i Jaroslav Foldyna: „Druhá věc je, že Jirka často chyběl na těch zásadních jednáních, kdy to v tom předsednictvu mohl říct. Na grémiu, v předsednictvu nebo v ústředním výboru. Přesto, že s ním třeba v tom grémiu nebudou souhlasit. Já patřím k lidem, se kterými tam často nesouhlasí a přesto ty věci říkám, viz nyní zrovna věci ohledně Istanbulské úmluvy. Je nám přičítáno, že jsme neřešili celou řadu problémů v sociální oblasti.“

Martin Netolický rozebral komunikaci Jiřího Zimoly podrobněji: „Potom bylo třeba druhý den předsednictvo a Jiří nedorazil, takže jsme o těch návrzích diskutovali mezi sebou, to je takové divné. A úplně stejně postupoval teď. Takže pokud to shrnu, já vůbec nevím, co se mu honí hlavou.“

Poté se vyjádřil k možným budoucím krokům Zimoly po odchodu z předsednictva ČSSD: „Dovedu si představit všechny scénáře, třeba že založí novou stranu s vysloužilými politiky, jeden takový pokus už tu byl, jmenoval se SPOZ. Pokud se nepletu, tak SPOZ sice existuje, ale je to taková spíše marginální skupina lidí. Já každému přeji jen to nejlepší, takže pokud se rozhodne založit něco podobného, tak klidně může.“

Potápí se tedy dnešní ČSSD pod hranici pěti procent?

„Jestli se potápí? No, rozhodně neplave kraula, je to něco mezi čubičkou a prsama,“ konstatoval Foldyna. Jako jeden z problémů vidí nejednotnost strany v otázce klíčových témat: „Ať už jde o záležitosti typu Istanbulská úmluva, věci kolem Evropské unie, je potřeba být silným partnerem a nejen glosátory situace, to zatím sociální demokracie nedokázala.“

„V oblasti exekucí, což považuji za jeden z klíčových problémů, který sociální demokracie dluží vyřešit svým voličům, protože zejména se s tím potýkají lidé, kteří volili sociální demokracii, tak tam se také teprve chystáme s tím něco udělat,“ pokračoval Foldyna. Podle něj navíc s odchodem Jiřího Zimoly klesá reálná možnost, že by ve straně došlo do březnového sjezdu k reálným změnám. „Takže mě to trochu od toho Jirky mrzí,“ zalitoval Foldyna. „Sociální demokracie je v situaci, kdy si musí uvědomit, že voliče nevysedíme, situaci nezměníme tím, že budeme mluvit stejně. V určitých případech prostě musíme rétoriku změnit,“ dodal.

Hejtman Netolický vidí příčinu zejména v opozičních proudech uvnitř strany: „Viděl jsem nějaké průzkumy, je to kolem pěti procent, je to pravděpodobně způsobeno především tím, že ta takzvaná platforma Zachraňme ČSSD, která je podle mě diskusním kroužkem... Myslím si, že zrovna komunikace této platformy po minulých volbách straně příliš neprospívá. I ve vztahu například ke jmenování Miroslava Pocheho ta platforma nebyla zrovna loajální.“ Je to právě europoslanec Miroslav Poche, kdo veřejně přivítal rezignaci Jiřího Zimoly. Navrch přidal zmínku, že by měl odejít ještě Michal Hašek. Jde tedy o správnou reakci vyřčenou správným člověkem?

„On řekl něco v tom smyslu: ‚Koupíš si jednoho, dostaneš jednoho zadarmo‘. Mě to pobavilo, samozřejmě je to určitá nadsázka. Nejsme ti, kteří by někomu bránili rozvíjet svoje názory v rámci ČSSD. Já jen říkám, že sociální demokracie po odchodu Jiřího Zimoly bude mluvit jedním hlasem a to, že je tady nějaká skupina vysloužilých politiků, kteří určitě nejsou a nebudou, z hlediska veřejného mínění, zachránci sociální demokracie, to je věc druhá,“ zhodnotil slova kolegy Pocheho Martin Netolický.

„Jsem přesvědčen, že to vedení, které tam teď bude bez toho jednoho hlasu, který se často ani neúčastnil…mimochodem když už se účastnil, tak mlčel. Já jsem zase tolik těch vystoupení Jiřího Zimoly na grémiu k programovým otázkám neslyšel,“ dodal ještě na adresu rezignujícího místopředsedy sociální demokracie Jiřího Zimoly.

„Pan Poche se stal fenoménem sociální demokracie, ale asi nechtěným. Myslím si, že Míra Poche by si tyhle rady měl do Prahy pro někoho jiného. Možná, že by nad nimi měl přemýšlet, než je řekne,“ zněla krátká a ostrá reakce Jaroslava Foldyny.

Co vlastně musí ČSSD udělat jinak, aby uspěla v nadcházejících eurovolbách? Jak se dlouhodobě ukazuje, jde o volby, které veřejnost příliš nezajímají a chodí k nim pouze silně motivovaní voliči.

„Aniž bych se chtěl zastávat Jana Hamáčka, tak souhlasím s tím, že první výsledky nového předsednictva se dají očekávat až u krajských voleb. Chce to mít dostatek prostoru provést změny, a to nejen verbálně, ale i reálně. Zkrátit, zjednodušit, zmodernizovat,“ řekl Martin Netolický. Podle hejtmana Pardubického kraje přichází v úvahu i změna image strany. „Můžeme se třeba bavit i o novém logu, je to i o symbolice, budeme přemýšlet i o tomto. Je to zároveň i o konkrétních krocích, abychom nebyli neustále rozhádaní. Vedle toho je to debata o programu,“ pokračoval Netolický.

Podle něj nebyly programové body vybrány špatně, problém leží jinde. „Bohužel kvůli útokům, ať už tu z platformy Zachraňme ČSSD, tu z Pražského hradu, tu od některých různých poradců ministrů, tak potom je to složité. My především potřebujeme klid na práci, teprve potom se mohou dostavit výsledky,“ doplnil Netolický důvody, proč se straně nedaří.

Jaroslav Foldyna vidí problém v tom, že strana opouští své voliče. „Jestli chce uspět, tak musí udělat ten zásadní obrat, který po ní ten její volič chce. Bohužel musím říct, viz hlasování o fiskálním paktu, kde všichni z přítomných kromě mě podpořili fiskální pakt, přestože je známo, že volič sociální demokracie je skeptický k přijetí eura a vůbec český volič – 72 procent lidí odmítá euro, tak místo toho, abychom se minimálně zdrželi... Když se podíváme na diskuse kolem Istanbulské úmluvy, tak je nás pár, kteří říkáme, že to nepodpoříme, ale ČSSD říká, že to podpoří. Velmi složitě budeme hledat voliče,“ obává se Foldyna.

„V Praze jsou jich asi dvě procenta a budeme se o ně dělit s TOP 09, to já nechci. Já jsem obdivovatel postupu Mattea Salviniho, šel bych tou cestou Salviniho. Měli bychom šanci ty voliče přilákat zpátky, ale nevím, jestli se mezi kandidáty do europarlamentu najde nějaký Salvini,“ zapochyboval na závěr a ukázal na příklad úspěšného italského politika.

autor: Marek Korejs