Da, da, gospodin Michalik, eto charašo. Stovky milionů přetekly od státu do kasičky místopředsedy STANu a jeho rodiny

reklama

Kromě toho je Michalik ekonom, analytik.

Anketa Líbil se vám proslov Karla Janečka na Českém slavíkovi? Líbil 60% Nelíbil 28% Neviděl jsem / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 28315 lidí

Michalik ovšem není jen řadovým starostou a místopředsedou hnutí STAN. Je to mocný člověk, jehož majetek přesahuje standardní rozměry evropských politiků.

ParlamentníListy.cz se jeho osobou zabývají řadu týdnů. Prošli jsme desítky smluv, výkazů, podkladů, hovořili s řadou zdrojů.

Nebyli jsme sami.

Náznaky práce na Michalikově portfoliu předvedlo Echo24.cz nebo Lidové noviny. Jde však o střípek z mozaiky, nikoli o ucelený pohled. Ten totiž zastírá doposud známé kauzy domácích politiků.

Redakce proto v následujících týdnech přinese shrnující texty, jež rozkryjí, jak zvláštním a netypickým způsobem Michalik dlouhé roky podnikal. Že jde o vážnou věc, dokládá i jeho nedávný rozhovor pro zpravodajství Seznamu.cz. V něm zástupce Víta Rakušana přiznal: „Řekl bych, že jako rodina se pohybujeme mezi pěti sty miliony a miliardou." Ledabylé prohlášení lze číst jednoznačně.

Michalik ví, že mu teče do bot. A bojí se nejen médií. Přišel proto se strategií částečného odhalení, aby sebral potenciální vítr z plachet svých oponentů.

Psali jsme: Fialo, jak to zvládneš: Škrty. Válek. Divné peníze. Pyšný Rakušan. Sepsáno vše

Že rozhovor vyšel právě na Seznamu, je také pochopitelné. Seznam zprávy dlouhodobě čerpaly z informací okolí STANu během útoků na Středočeský kraj, kdy ho vedla Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO.

Michalikovy majetkové poměry z velké části stojí na nepřehledných transakcích, nedohledatelných sumách a velmi specifickém začátku podnikání.

Následující odstavce naznačí, o jak složité tématice se v solárním byznyse bavíme. O ten jde totiž především. A to je i důvod, proč prý Věslav Michalik tolik usiluje o post ministra průmyslu a obchodu. Solární problematika, která mu a jeho rodině zajistila bohatství na generace, spadá právě pod zmíněný resort.

Inženýr Věslav Michalik seděl mezi lety 2007 až 2012 jako předseda dozorčí rady v ALANME a.s. Její název se několikrát změnil. Firma si říkala Břežanská sluneční, SOLAR Projects & Services a konečně WG Fitness Group.

Věslav, Hana a Mikhail Iljič; ALANME a.s. alias Břežanská sluneční a.s. alias SOLAR Projects & Services a.s. alias WG Fitness Group a.s.



Foto: Justice.cz

Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2018 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a byl prohlášen konkurs na jeho majetek. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 5. 3. 2018 v 13:35 hodin.

Insolvenční správkyní byla v březnu 2018 zapsána Radka Šimková.

Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 13% Ne 75% Nevím / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 22741 lidí

Taky k nim se teprve dostaneme, jelikož jde o zajímavé osoby.

Ať už si firma říkala jakkoli, jejím jediným akcionářem byl v roce 2007 uvedený Kincel a spolu s ním Nordic Victory s.r.o. Zde to začíná být zajímavé. Pražské s.r.o. Nordic Victory rovněž měnilo název. Chvíli si říkalo WOODSIA. Nyní je taky v likvidaci.

Jak ukazují zakladatelské listiny s podpisem notářky Daniely Hofmannové, hlavním podnikatelským záměrem byly nemovitosti. Co je na firmě zvláštní? Společníci ukrytí za daňovými ráji. WPB Finance Limited (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), GATEWAY INVESTMENTS, INC. (USA), US Property Management, LLC (USA), WPB HOLDING & FINANCE N. V. (Nizozemské království), ESTURGEON ENTERPRISES LIMITED (Kyperská republika). Co přesně firma dělala v takto široké sestavě, už sotva kdo zjistí.

Hlavní cíle budoucího ministra? Deagrofertizace státní správy nebo penzijní reforma. Řekl to v pořadu Nekecej

Pojďme dál v návaznostech na Michalikovo solární podnikání.

Společníkem Nordic Victory byla krátce i ryze česká entita, jak se v řeči zpravodajských služeb označují domácí právnické osoby. Šlo o CITY PROJECT, spol. s r.o. Dnes je už také v likvidaci. Scénář byl stejný. Za fyzické osoby společníků byla dosazena nedohledatelná právní struktura. AKONT HOLDING CORP. z korálového ostrova v Tichém oceánu zvaném Niue, dále GARNETT HOLDINGS LIMITED z Gibraltaru nebo AKONT HOLDING & CAPITAL LIMITED z Anglie. Společníkem byla taky firma WESTMORE CONSULTING LTD. ze Seychelské republiky.

Seychely jsou považovány nejen za daňový ráj, ale taky za rejdiště offshorových firem.

Přesně ty participovaly na podnikání v České republice a tvořily opěrný bod byznysu Věslava Michalika. Na začátku však byli ruští podnikatelé. Jak jsme slíbili, dostaneme se k nim.

Na drobném příkladu jsme se snažili ukázat propojenost tří firem. Dovedlo nás k nim právě jméno Věslava Michalika, bývalého předsedy dozorčí rady Břežanské sluneční. Proč právě Břežany, je asi všem jasné. Pro Michalikovi jako rodinu jde o srdcovou záležitost.

P.M.Sp, s.r.o. jako společník v Rodvinov Solar Energy držel 90 procent. Ve firmě seděli Sergej Sktuelnikov, Arcadie Todita, Sergej Alexandrovič Popov, Vladimír Vladimírovič Markin, Sergej Viktorovič Bačin nebo Nikolay Karpukhin

„Nestydím se za to, že jsem v letech 2007 a 2008 investoval do dvou solárních elektráren. Připadalo mi to jako sexy investice s budoucností. Odkoupil jsem to ve fázi projektu, kdy byl připravený pozemek a stavební povolení. Jde o elektrárnu Rodvinov, kterou jsme uvedli do provozu v roce 2008," řekl Michalik pro zprávy Seznam.cz před několika dny.

Právě Rodvinov je dalším podstatným bodem starostova zbohatnutí. Mezi lety 2006 - 2007 zde byl jednatelem výše uvedený Sergey Skutelnikov. Později ho doplnil Nikolay Karpukhin, v letech 2007 - 2008 předseda dozorčí rady. Společníkem ve firmě bylo P.M.Sp, s.r.o. Obchodní podíl tvořil v roce 2006 rovných 90 procent.

Také zde byl jednatelem Skutelnikov. Společníkem pak Vladimír Vladimírovič Markin ze Sankt-Petěrburgu nebo Sergej Viktorovič Bačin z Moskvy. Když už jsme u Moskvy, tak i Lev Stojanov, další společník, byl z nejlidnatější evropské metropole.

Všechna tato jména pomohla minimálně znalostně a finančně ke vzniku a zdárnému fungování Rodvinov Solar Energy. Když se podíváte na aktuální podobu orgánů, od ruských jmen je zcela očištěna. Zato je plná členů rodiny Věslava Michalika. Předsedkyní dozorčí rady je Hana Michaliková, členy dozorčí rady jsou Magda a Tadeáš Michalikovi, děti. Jediným členem představenstva je Petr Kincel z Dolních Břežan.

Pro rodinu Michalikovu je po ruských partnerech, které jinak STAN hlasitě odsuzuje, druhým zásadním člověkem. S Kincelem toho Michalik vymyslel opravdu hodně, a to nejen v oblasti energetiky.

Více o společnosti Rodvinov Solar Energy přineseme v příštím díle dne 29. listopadu.

Popíšeme celou a velmi bohatou historii této výdělečné firmy.

Ing. Věslav Michalik, CSc. STAN



starosta obce Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Úplně blbej.“ Fialův průšvih. Hřebejk ho bránil, vysmáli se mu „Co to váš budoucí ministr vyjádřil v médiích? To si musíte v koalici vyřešit.“ Schillerová udeřila na Bartoška. Podnikatelé, pozor Michalik a Blažek, dvojka ze které Fialovi vypadají vlasy. Nebrat, radí slavný novinář Motejlek Budoucí ministr Michalik: O jeho milionech píše další médium

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.