Do stávky, učitelé. Vzepřete se, rodiče. Den před školou: „Ono na vás dojde“

reklama

S pocitem bezmoci sleduje informace o způsobu zahájení školního roku známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. „Musím poněkud opustit odborný slovník a říct, že svět se v posledním roce asi zbláznil, a díky informačním technologiím dokonce najednou jako celek,“ říká.

Anketa Je dobře, že se děti ve školách budou znovu testovat na covid-19? Ano 32% Ne 65% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 989 lidí

Covid, který měl být jasným zadáním pro vědce a lékaře, se podle ní stal doslova kořistí politiků, a ti ho hrubě zneužívají k nastolení novodobé covid diktatury bez jakékoli elementární logiky, a hlavně bez jakýchkoli základních zákonných mantinelů. „K mému úžasu jim to vychází, byznys s rouškami, testy a vakcínami běží a lid poslouchá. Jako bychom nevnímali realitu a fakta, jako by se inteligence vytratila,“ podotýká. Namísto zdravé úvahy a faktů se opakují často nesmysly a fráze a dokonce se jimi řídíme. „Jak se kdysi skandovalo nadšeně vnucovanému kolektivismu, dnes se skanduje ‚nadšeně‘ očkování a tleská se neexistující tečce. A taky jsou to lži za státní peníze,“ říká Hamplová.

Dítě, které bude očkované, se nemusí testovat. Pokud odmítne test, musí mít roušku. Bez ochrany dýchacích cest mu nebude umožněno vzdělávání, a to ani distančně. Jenže, jak jdou tato pravidla platná od 1. září dohromady se zákonem? „Se zákonem? Myslíte, že zákon tady ještě někoho zajímá? Je to samozřejmě v rozporu se vším, na co pomyslíte – včetně základních lidských práv, ochranou osobních údajů, v přístupu ke vzdělání, principům rovnosti…“ naštvala už opatření Hamplovou. „O riskantním testování experimentální látkou na organismu ve vývoji ani nemluvím, a o statistice, která je hlavním argumentem proti všemu tomu, jakbysmet,“ dodává.

Kdysi k tomu sloužila rasa nebo stranická příslušnost...

Situaci považuje za hazard se zdravím nejen dětí a mladých, a to ze statistických čísel, která se, přes masivní testování, nehodí do krámu. „Jsme prostě zdraví... Opět se ale rozděluje společnost na VIP skupiny, což jsou ti přizpůsobiví, co nechtějí mít problémy, a tak kapitulují před svou svobodnou vůlí, a my ostatní, kteří se ptáme a chceme vědět, protože vnímáme, že to není prostě tak, jak se tvrdí, a vpravit si něco nevyzkoušeného do krve není žádná legrace,“ říká advokátka.

Podle Hamplové dlužno dodat, že covid se někomu asi sakra hodí, protože se mu hodí takto neuvěřitelně, a to celosvětově, rozdělená společnost. „Kdysi k tomu sloužila barva pleti, pak šlechtický rod, pak rasa, pak stranická příslušnost, a dnes nás má na skupiny s odlišnými právy rozdělit údajně dobrovolné (!) pseudoočkování,“ komentuje. Jak říká advokátka, prostě se lidem lhalo a lže, vakcína není tečka vůbec za ničím. „Pravidlo ‚rozděl a panuj‘ se ale politikům hodilo vždy, nejinak je tomu proto teď. Co se divíme... Lidé se hádají a hlídají a udávají mezi sebou, a politikové mají od nich klid. Osobně považuji fakt, že se podobné rozdělování a vědomá segregace děje i vůči dětem a mladým lidem, kteří jsou bezbranní, za zločin. A nemyslím to už jako nadsázku, a nehovořím jen o paragrafech. Hovořím o normální lidskosti,“ uvedla advokátka.

„Jsme za hranou vydírání, které legalizujeme“

Změny čekají i zaměstnance škol. „Škola již nezajišťuje testování svých zaměstnanců, jak tomu bylo na jaře, ale zaměstnanec je povinen si negativní výsledek testu zajistit na své náklady,“ píše se na stránkách Ministerstva školství. Pokud zaměstnanci nedoloží negativní test na covid, doklad o očkování nebo prodělání nemoci, také budou muset mít roušku.

„Co na to říct… Jsme za hranou vydírání, které legalizujeme – buď se dobrovolně (!!!) pseudonaočkuješ, nebo budeš platit. Za mne – trestný čin. Uložení podobné povinnosti ‚za trest‘ pro nesplnění dobrovolného zdravotního úkonu (!!!) je za hranou, a jsem zvědavá, co na to řeknou české soudy,“ říká advokátka. Chápala by řadu věcí, kdybychom tu měli něco jako mor, na který se vždy umírá, ale všichni víme, že to tak nikdy nebylo a není. „To, že prošli nemocí covid, většina lidí ani nezaznamenala, v tom je daleko horší chřipka, které si všimnete vždy. Ano, a pak měli někteří horší průběh – prostě jako každá jiná nemoc se i tato projevila dle osobních dispozic. A to, že se v prvním ani následném období covid absolutně nijak neléčil, a řada případů byla vyloženě zanedbaných, jen v mém blízkém okolí tři těžké zápaly plic, protože ti lidé nedostali včas antibiotika a jediný pokyn byl, buďte doma a nedělejte nic, to je další velké téma, které se přešlo mlčením,“ popisuje.

A jak by se zachovala jako pracovník ve školství? „Já být pedagogickými pracovníky s těmito podmínkami, vyhlásím stávku na protest proti ukládání povinnosti, která je v rozporu s pracovními smlouvami. Pokud vím, nic takového v nich zaměstnanci škol nemají,“ uvedla Hamplová. „Škola opravdu není oprávněna jim určovat, za jaký test a kdy utratí své peníze, a to nehovořím o tom, že tu dávno není situace ani epidemie, natož pandemie. Je to podobné, jako by jim dala seznam léků, které si musí koupit. Absurdní. Zaměstnanci škol musí držet spolu, a tomuto vydírání se postavit, a třeba se i soudit. Jiný recept není,“ říká.

Kvůli dotazům v souvislosti s opatřeními a také začátkem školního roku už se na advokátku obrací tisíce lidí. „Nestíhám reagovat, soustředím se proto na obecná témata a návody. A neobrací se jen na mne, podobně to zažívají kolegové. Víte, co by mělo pro rodiče největší smysl? Kdyby se tomu týrání dětí v přímém přenosu, protože nic jiného to není, jednotně postavili, ať už mají názor na očkování jakýkoli, protože o očkování to v tuto chvíli rozhodně není,“ uvedla advokátka. „I když mezi námi – plánovat experimentální vakcíny pro děti může dnes jen totální blázen – tak nejistý je to podnik,“ dodává.

„Bereme jim kamarády, cejchujeme je, vytváříme prostor pro šikanu“

Dnes je to podle Hamplové spíše o tom, že totálně ničíme mladou generaci, psychologové a psychiatři nevědí, co dřív. A ptá se: Pořád věříme, že je to to nejlepší, co se těm dětem může dít? „Probůh... Bereme jim kamarády, volnočasové aktivity, zavřeli jsme je rok u počítačů… cejchujeme je, šidila se výuka, vytváříme prostředí pro šikanu… A jak si s tím má jejich dětská duše poradit? Vždyť ty zákazy zpěvu a cvičení a ‚ty roušku ano a ty roušku ne‘, když ty děti stejně do přímého kontaktu přijdou, jsou do nebe volající,“ kritizuje advokátka. „Na psychiatrii bych jmenovitě poslala ty, co tuto segregační hrůzu za hranou zákona pro naše děti vymysleli. Musí být nějak mimo, jinak to není možné,“ dodává.

Rodiče, kteří nechtějí nechat své dítě testovat ani ho podrobit výuce v roušce nebudou mít pro své dítě zajištěné vzdělávání. Otázkou je i to, jaké jim pak mohou hrozit sankce. „Ještě asi zažijeme ledacos. Jak říkám – já osobně bych očekávala jednotnou akci rodičů, učitelů a zřizovatelů škol proti těmto úřednickým, bezdůvodným a nebezpečným pokusům na psychice dětí. Jinak sleduji, že rodiče, kteří se této ‚dobrovolnosti‘ nechtějí podřídit, i když často složitě a za cenu úsilí celých rodin, si ví rady, a své děti tomu prostě nevystaví,“ popisuje Hamplová. „Ovšem vytvářet překážky a komplikovat vzdělávání svého národa mohou jen primitivové. Přiznávám proto, že jsem čekala za tato opatření ministra Letnou plnou pedagogů, kteří se za práva dětí na normální podmínky ve školách postaví a budou bít. Protože oni to budou, kdo bude ten zlý, ne ti ouřadové, co to vymysleli. Mně kdyby ‚sáhli‘ v podobném rozsahu na starosty a starostky, tedy na samosprávu, jsem tam. Myslím na té Letné. Ale všeho do času. Ono na ty odpovědné dojde. A taky mi schází bouchnutí do stolu od ministra školství. Ale asi dělá volby,“ dodává.

Psali jsme: Petr Dufek: Česká ekonomika si ve druhém čtvrtletí připsala jedno procento Trápení Babiše nekončí. „Čapák“ jde k doplnění policii Ty prachy nám dáte! Buď Orbán kápne ,,sorosovcům", nebo nic. Je zle Takový rozval tu nikdy nebyl! Farský ze STANu: Dva lidé si urvali Česko pro sebe

Jana Zwyrtek Hamplová je jednou z klíčových osobností v rámci platformy nazvané Žlutý špendlík, do které se zapojil i Daniel Landa. Hlavní motto je, že občané mají právo projevit odpor.

„Blížíme se mílovými kroky k hranici, kdy to, co se děje, už nebude možné akceptovat, pokud jsme civilizovaný a vyspělý právní stát, který má navíc, na rozdíl od západních zemí, osobní zkušenost s totalitou, a proto si váží lidských práv. Víte, já to pozoruju pár let už i ve veřejné správě, jak se pomalu a nenápadně ukrajuje samospráva, tedy jak si stát čím dál víc dovoluje diktovat obcím a městům, a někdy i krajům, jako by byl jejich vrchnost. Což není a být nemá, platí-li ústava,“ popisuje vývoj advokátka.

Bude se doklad o očkování přikládat k přihláškám na vysokou?

Jako člověk, který období před listopadem 1989 zažil, je velmi citlivá na zásahy do lidské svobody a alergická na tvrzenou dobrovolnost, kterou, když „dobrovolně povinně“ neakceptujete, jste „potrestán.“ „A tam už dávno jsme. Už jen čekám, až se doklad o ‚dobrovolném‘ očkování bude přikládat k přihláškám na vysokou. Vrátím se k vaší otázce. To, čemu jsem se ještě loni usmívala, že je přehnané, se letos děje, a je mi z toho zle,“ konstatuje.

„Kdo neposlouchá onu vrchnost tvořenou pár lidmi, je zbaven svobody pohybu, je mu omezován přístup ke vzdělání, svůj zdravotní stav má hlásit kde komu, očkování se podobá členství ve straně… A jiné nemoci jako by neexistovaly,“ popisuje dál advokátka. „To za situace neexistence epidemie, za situace nestandardního vyhlášení patrně trvalé (?!), avšak neexistující pandemie zákonem (?!), ne hygienou, zkrátka opravdu jsme v covid totalitě, o jejichž pravidlech rozhoduje pár vyvolených, jak se ráno vyspí. Kteří navíc sami dodržují pravidla jen před kamerami, a co před kamerami, už ani tam ne, protože moc dobře vědí, že tu žádná pandemie není. Jen ji udržují, protože se jim hodí,“ dodává.

Pokud jde o právo projevit odpor, došla po více jak roce k názoru, že je nutné pokoušet se předejít nejhoršímu a umravnit politiky zavčas, než zoufalým lidem opravdu dojde trpělivost a vyjdou zase do ulic. „A pokud se to nepodaří, myslím umravnit české politiky, tak že je nutné být na situaci, kdy lidi budou už tak zoufalí, že jim mohou přetéct nervy, připraveni, aby to nebylo až tak zlé,“ říká Hamplová. „Zdůrazňuji, že to nemá co dělat s volbami, spíše čekáme, až budou za námi, aby se mohlo začít něco rozumného a důsledně dělat. Protože pokud to ještě někomu nedošlo, obětí toho, co se tu děje, začíná být demokracie a právní stát, a někdo na tom nekřesťansky vydělává, a oběťmi jsou od prvního září naše děti,“ dodává.

Pokus o napadení pandemického zákona

Osobně se po konzultaci s kolegy pokusí napadnout přímo pandemický zákon. „Je to krok výkladově odvážný, ale když vidíme, jak zpětná rušení jednotlivých opatření jsou k ničemu, je nutno jít po příčině – a tou je právě pandemický zákon, který tuto právní diktaturu, bez existence pandemie, umožňuje,“ popisuje Hamplová. „Chceme požádat o pomoc senátory a senátorky, kteří už mnohokrát v minulosti zabránili nejhoršímu, i v případě jiných zákonů, tedy snad se to podaří i teď,“ dodává.

Má připravený i další postup: „Pokud by se sedmnáct podpisů pro ústavní přezkum pandemického zákona nenašlo, podáme stížnost i jako fyzické osoby, tedy jako občané. Jsme přesvědčeni, že důvody pro to jsou. Ten zákon je hrubě zneužíván, a opatření zasahují tak závažně do našich ústavních práv, že by Ústavní soud stížnost přijmout měl,“ říká.

Daniel Landa podle ní udělal kus práce, jednak inicioval ustavení odborných týmů různých oborů, které spolu budou kooperovat, a taky se už rozjel po České republice, aby lidem normálním jazykem přinášel informace, které se do klasických médií nedostanou. „Mohu-li hovořit za něj, vyzbrojen odbornou municí od těchto týmů včetně našeho právního, bude přesvědčovat lidi normálním jazykem, aby této covid diktatuře řekli stop. Protože už se to dávno vymklo kontrole,“ popsala Hamplová. „Tedy Daniel Landa je a bude se svými chlapy v první linii, a my odborníci mu budeme krýt záda a dodávat odbornou munici. Došli jsme k závěru, že už nelze jinak než spojit síly napříč všemi světy. A jinak dál vše, co doposud, i když je to velmi náročné. Žaloby, články, stanoviska… Každodenní boj,“ dodala.

Přidává vzkaz se začátkem školního roku. „Rodiče, učitelé, ředitelé, zřizovatelé škol – stůjte společně při našich dětech, a dělejte věci s vlastním rozumem. Vy jste jejich rodiče, jejich pedagogové, vy tomu rozumíte, ne ti nahoře. Jak pravil Jan Amos Komenský – ‚Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami…‘ Možná budete překvapeni,“ uvedla advokátka. „My, právníci, budeme stát zase při vás. Nám všem k tomu od srdce přeji pevné zdraví včetně toho psychického. Zůstaňme v naší České republice sebevědomí, a dělejme věci uvážlivě, po svém. To, že svět ‚blbne‘, neznamená, že my musíme blbnout za každou cenu s ním ve všem, co tam vymyslí. Chce to zdravý selský rozum. Okolní státy nám budou jen závidět. Buďte při tom, a pomáhejte v tom,“ dodává.

A vzkaz pro autory pravidel pro děti? „Některé trestné činy jsou nepromlčitelné. Aby vám to všechno jednou nespočítaly samy ty děti,“ uzavírá Hamplová.

Psali jsme: Vojtěch bez roušky v kině? Mě by pověsili na kandelábr, myslí si Prymula MeSES radí: S třetí covidovou dávkou rovnou píchejte i očkování proti chřipce Ať jste naočkovaní, než se vrátíte do školy. Advokátku zvedla ze židle výzva rektorů. Chce zakročit Vojtěchu, vraťte diplom. Znásilňování práva, stále dokola. Pánové nahoře nás záměrně udržují ve strachu, myslí si advokátka Zwyrtek Hamplová

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.