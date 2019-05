Drahoš, Majdan a zmlácený Ovčáček? Po konci „Václaváku“ se Česko rozhádalo na internetu. Ale hodně

Senátor Jiří Drahoš se hned po demonstraci neopomněl na Facebooku pochlubit, že on na Václaváku byl, doprovázen manželkou Evou. Svou fotodokumentaci s ostatními demonstranty doplnil slovy: „Prezident této země o nás říká, že jsme podivné zjevy.“ Pak burcoval: „Další tvrdí, že jsme zmanipulovaní, že ničemu nerozumíme a že bychom měli být zticha. Těmito urážkami se ale nesmíme nechat odradit!“ Senátor má prý velkou radost, že tolik lidí na Václavském náměstí ukázalo, že jim současný stav české politiky vadí. „Tyto protesty vnímám jako důkaz, že naše demokracie stále stojí na zdravých základech,“ dodal neúspěšný prezidentský kandidát.

Další demonstrující, jménem Daniel Pitek, poučil premiéra Babiše, že by měl znát staré sedlácké heslo, že co kdo zaseje, to také sklidí. „Zasel zlo, vzklíčila nespokojenost a občanská bouře, která se dnes přelila Václavákem.“ Občan věří, že „pravda a láska zvítězí nad lží a Babišem“. A bude to ve volbách.

Další munici k útokům na Marii Benešovou mezitím dodal web Pavla Šafra Svobodné fórum. Konkrétně Jiří Sezemský, někdejší hlavní poradce premiéra Petra Nečase. Ten připomněl, že Benešová byla jmenována proto, aby si prezident Zeman mohl srovnat nevyřízené účty s částí justice a také kvůli trestnímu stíhání premiéra. Zde je důkazem zločinnosti jejího jmenování pouze právnické vyjádření pochybností o důvodnosti trestního stíhání v souvislosti s dotacemi na Čapí hnízdo.

Zločinné úmysly Marie Benešové podle Sezemského dokazuje také to, kdo se staví na její obhajobu. Zejména jde o Vojtěcha Filipa, předsedu KSČM. Ten prý zhřešil i tím, že se do demonstrantů „obul“ ve stranickém tisku.

„Filipova drzost, který má dnes plná ústa demokracie, vyniká o to víc, že komunisté otevřeně podporovali masivní veřejné protesty levice a odborů proti úsporným krokům pravicových vlád, vynuceným ekonomickou krizí, nebo proti americkému radaru v Brdech,“ dodává Sezemský, který v časech statisícových demonstrací proti Nečasově vládě byl jedním z hlavních tvůrců její politiky.

„Marie Benešová mluvila a konala příliš mnoho na to, aby byly výhrady vůči její osobě oprávněné,“ dodal Sezemský, přičemž asi chtěl napsat „neoprávněné“. Neexistuje prý žádná záruka, že bude postupovat nestranně.

Jako další důkaz si pak našel vyjádření bývalého vysoce postaveného soudce Pavla Kučery. Ten Benešovou žaloval, když o něm řekla, že je součástí „justiční mafie“. Teď varoval před tím, že Benešová může v justici „vytvořit určitou atmosféru, kdy činitelé, dokonce přední činitelé justice, sami poznají, co je pro ně výhodné a co je pro ně nebezpečné“.

Ne všichni ale toto nadšení z demonstrace za nezávislou justici sdíleli. Brněnský právník Tomáš Tyl, který je díky své profesi obeznámen se stavem české justice, poznamenal na sociální síti, že „současný boj za nezávislost justice není nepodobný boji za panenství v jihoamerickém nevěstinci“.

Bezpečnostní expert Jaroslav Štefec poznamenal, že demonstrace jsou zatím šaškárnou, kde dostávají příležitost skuteční političtí klauni a šašci. Má ale obavy, že by to tak nemuselo být vždy. „Takhle nějak, ‚spontánními projevy nespokojených občanů v ulicích‘, přece začínala jak tzv. ‚arabská jara‘ v Egyptě, Libyi nebo v Sýrii, tak tzv. ‚majdan‘, a nakonec vždy tekla krev,“ dodal. Připomněl v této souvislosti například příležitostné výzvy k podřezání prezidenta Zemana.

Že by se na něco podobného zmohli lidé stojící za staromákovými a václavákovými demonstracemi se prý čekat nedá. „Umí jen vzletně žvanit a přežvykovat vyčpělé fráze ‚pravdy a lásky‘ bez jakéhokoliv obsahu,“ všiml si bezpečnostní analytik. Ale ti, kdo je platí, prý jednou mohou zatoužit přitvrdit.

Kdo tyto akce, směřující k podkopání našeho státu, platí, to jsou podle Štefce zcela legitimní otázky na policii a tajné služby. „Nevím jak kdo, ale já chci, aby země, v níž žiji, byla klidná a bezpečná. A ne aby po náměstích vyřvávali ‚aktivisté‘ ve stylu bojůvek SA nacistického Německa. Navíc v podstatě pod stejnými hesly,“ dodal.

Máme prý historickou zkušenost, že největšími nepřáteli demokracie jsou ti, co jí mají plnou hubu. To Štefec doložil citátem ze Sokrata, že demokracie nakonec umožní obsazení veřejných funkcí zločinci, kteří vytvoří tyranii.

„Jak dlouho si máme jako občané nechat líbit ne to fašizoidní řvaní v ulicích a na náměstích, ale reálnou impotenci a nečinnost věcně příslušných státních orgánů, v jejichž zodpovědnosti je udržovat pořádek a chránit občany před riziky podobných excesů?“ ptá se bezpečnostní expert.

Přiznal se, že Čapí hnízdo je mu srdečně jedno a Marii Benešovou považuje za dobrou právničku. Co ale Andreji Babišovi nikdy neodpustí, je tato nečinnost a ignorance k tomuto ohrožení demokracie.

A mediální odborník Petr Štěpánek dodal postřeh, že v roce 1999 se na Václaváku scházeli lidé s výzvou „Děkujeme, odejděte“, určenou Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi. Oba se posléze stali prezidenty republiky. Takže jestli se nyní, dvacet let poté, na Václaváku lidé scházejí proti Andreji Babišovi, tak by se nakonec mohli pěkně divit...

Jiní ale dali průchod své radosti. Miloš Gregor, politolog z Brna, který sám sebe prezentuje jako odborníka na dezinformace a tvrdí, že společně s kolegyní Petrou Vejvodovou napsal tu nejlepší knihu o fake news, se zase těší na první hmatatelný výsledek demonstrací. „Z reakcí Ovčáčka to vypadá, že ho brzy klepne,“ přeje smrt hradnímu mluvčímu.

Jiří Ovčáček průběžně komentoval průběh demonstrace na svém facebooku. Například upřesňoval, že vystupující představená webem veřejnoprávního rozhlasu jako „právnička Anna Dolejská“ je ve skutečnost členkou opozičního pětiprocentního hnutí STAN. „Takže je to ještě ke všemu předvolební akce neúspěšných opozičních stran,“ dodal Ovčáček.

Když se na pódiu začalo mluvit o nezávislosti České televize, poznamenal: „Jsem velmi zvědav, jestli televizní stanice ubrání nezávislost a nenechají si diktovat Milionem chvilek nenávisti, koho mají zvát do debat.“

Kromě toho Ovčáčka zaujal vzkaz, který mu od jednoho ze sympatizantů akce na náměstí přišel. Mluvčí se v něm dozvěděl, že „ty žádnej výběr mít nebudeš. To bude jedna zleva a jedna zprava a jedna zprava a zase jedna zprava a zleva. Kámo, těš se“. Ovčáček k tomu poznamenal, že toto je představa lidové demokracie podle Milionu chvilek nenávisti.

A nakonec svůj seriál komentářů uzavřel: „Pan premiér vyzval Milion chvilek nenávisti, ať si založí politickou stranu a otestuje skutečnou podporu ve svobodných a demokratických volbách. Pokud tuto výzvu Milion chvilek nenávisti nevyslyší, potvrdí, že pohrdá demokracií a svobodou.“

autor: jav