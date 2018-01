Firmou Drahošova poradce proteklo na devět milionů korun. Peníze dostával i za tajemné zkratky „PROP.MAT.VYB.ZAJ.“

Jak už před několika dny uvedly LN, Jakub Kleindienst byl členem dozorčí rady společnosti, která měla podle policie manipulovat veřejné zakázky kolem exhejtmana Davida Ratha. „Celý můj zájem o tu firmu trval asi měsíc. Nezúčastnil jsem se za tu dobu žádného zasedání dozorčí rady. Tu funkci jsem ani nevykonával,“ vysvětloval loni v dubnu Kleindienst serveru iRozhlas. O samotném Rathovi pak prozradil, že ho viděl jednou v životě. Naší redakci se podařilo z mnoha zdrojů zjistit, že Kleindienst byl vždy rád středem dění a „miloval ekonomické záležitosti“, tedy peníze.

Právě po této cestě se naše redakce vydala. To, že Kleindienst řídí firmu Whenever, s. r. o., není žádnou novinkou. O tom se už psalo. Co je ovšem zajímavé, že tohle eseróčko vzniklo 2. března 2017. Když se podíváme do historie volebního klání Jiřího Drahoše, zaujmou nás dvě data.

V říjnu 2016 poražený finalista 2. kola prezidentských voleb Drahoš uvedl, že zvažuje kandidaturu na funkci prezidenta České republiky. 28. března 2017 kandidaturu na prezidenta potvrdil v kulturním domě v nejvýchodnějším českém městě a svém rodišti, v Jablunkově.

Drahošův tým byl toho večera poněku neklidný...

Lze se tudíž oprávněně domnívat, že Jakub Kleindienst založil firmu právě proto, aby jejím prostřednictvím tekly peníze na kampaň. A nejde o stovky tisíc. Jen z transparentního účtu Jiřího Drahoše, kde jsme prošli všech 145 stran, vyplynulo, že firmou Whenever, s. r. o. proteklo téměř devět milionů korun. Za co? To je právě klíčová otázka.

Některé sumy jsou bez poznámek, jiné prý za PR, další za jakousi organizaci (možná akcí). Chtěli jsme proto vědět, čím se výše zmíněné s. r. o. zabývá. V tomto okamžiku jsme ale narazili. Firma nemá web, nemá reference, nemá de facto žádnou historii. Drahošově transparentní kampani to ale nevadilo. Tento prezidentský kandidát totiž opakovaně uvedl, že Kleindienstovi věří.

Tato slova dokládá i fakt, že jedna z posledních vyplacených faktur z transparentního účtu u Komerční banky byla právě do firmy jednatele Kleindiensta. Šlo o pozoruhodnou sumu 173 118,33 korun, která odešla 25. ledna za „ORGANIZ.VYJEZD.KONT.KAMP“. Přeloženo do češtiny, skoro 200 tisíc posloužilo na výjezdní kampaň. O tři dny dříve dostala Kleindienstova firma za „GRAF.PROV.PIS., KOMUNIK.SL.“ téměř 150 tisíc korun. Tak bychom mohli pokračovat až do hranice devíti milionů. Naše redakce v květnu 2017 nalezla dvě faktury (183 672 a 194 218), které byly zaplaceny, aniž by bylo transparentně vidět za co. Prostě odešly, řečeno mluvou hnutí ANO.

V prosince se platilo a platilo

Jindy jsme měli pro změnu problém s tím, proč vlastně Jiří Drahoš peníze platí, respektive za co. Ani nyní přesně nevíme, jaká činnost je ukryta pod zkratkami „VYB.ZAZ.PRPORAD“ anebo „PROP.MAT. ZAJ“.

Sečteno a podtrženo, firma Drahošova poradce v pravidelných intervalech fakturovala za všelijaké práce. Grafiku, přípravu akcí, PR poradenství, zřejmě i za personální oblast. V prosinci uplynulého roku to bylo třeba 190 575 korun, poté 160 337 korun, 21. prosince se platily dvě faktury za 182 062 a 192 671 korun. Abychom dotáhnuli prosinec účetně do konce, Kleindienst ještě získal 127 050, 76 230 a konečně 177 870 korun.

ParlamentníListy.cz se samozřejmě snažily ze štábu neúspěšného finalisty Jiřího Drahoše získat podrobnosti. V první fázi nám šlo především o to, kolik se platilo za online služby (prokliky, kontextovou a další reklamu). Nikdo nám ovšem během pondělí a úterý neodpovídal. Nevíme ani, jaká byla provize Drahošova „poradce“, ani to, co přesně ve vyplacených penězích bylo. Například skutečnost, zdali jeden výjezd Jiřího Drahoše vyšel na 200 tisíc, nebo jestli jich v té sumě bylo víc.

Doplňme, že 27. ledna 2018 druhé kolo prezidentských voleb vyhrál Miloš Zeman výsledkem 51,36 % a stal se prezidentem České republiky na dalších pět let. Neúspěšný kandidát na prezidenta republiky poté pro Bakalův iHNed.cz řekl, že neodejde z veřejného života a z politiky.

Jiří Drahoš se dostal do střetu s moderátorkou prezidentské debaty Světlanou Witowskou. Odmítl jí totiž sdělit, koho si přivede na Hrad jako spolupracovníky.

Především šlo o Jakuba Kleindiensta, kontroverzního pracovníka jeho kampaně, namočeného do korupční kauzy Davida Ratha. „S Jakubem Kleindienstem jsem se seznámil na Ministerstvu kultury, pak jsem si na něj vzpomněl, když jsem hledal někoho do týmu. A on mě přesvědčil,“ poznamenal Drahoš k postavě svého šéfa volební kampaně. Kleindienst má velmi bohatou minulost, kdy například figuroval ve vedení firmy, která hrála roli v kauze Davida Ratha. „Věřím mu, mediální spekulace nechávám stranou,“ poznamenal Drahoš a odmítl, že by nyní Kleindiensta upozaďoval. Později se Drahoš dostal do střetu s moderátorkou Witowskou, jíž odmítl sdělit, koho by si vzal s sebou na Hrad jako spolupracovníky. „A to chcete transparentnost?“ zeptala se jej Witowská. Drahoš však oponoval, že ještě není rozhodnut.

autor: Tomáš A. Nový