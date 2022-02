Hlava do oprátky. Fialův covid zákon: Zachytili jsme průšvih. Pro vládu

reklama

Jaký je osud novely pandemického zákona, který před týdnem po 36 hodinách jednání schválila Sněmovna? Přestože má vládní pětikoalice převahu i v Senátu, ukazuje se, že tam není nic jisté. Naopak. Informovaly o tom Novinky.cz s tím, že celá řada senátorů patřících do vládního tábora se chystá zvednout ruku proti.

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 3% Ne, je to nehorázné přirovnání 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9738 lidí

Namátkou Zdeněk Hraba (STAN), Alena Dernerová (STAN), nezávislý senátor Václav Láska, Jaroslav Chalupský (ODS a TOP 09), místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 09) a mnozí další.

Senátorům vadí nejen obsahová stránka zákona, ale možná ještě většímu počtu z nich se příčí zejména způsob, jakým byla novela protlačena Sněmovnou. Tedy ve stavu legislativní nouze. Senátorka Dernerová má takový postup za protiústavní.

V případě, že by horní komora legislativní normu, která byla původně zaváděna jako alternativa k nouzovému stavu, odmítla a vrátila ji zpátky poslancům, Sněmovnu může opět čekat mimořádně dlouhý maraton plný kritiky ze strany opozice i obstrukcí.

Dosud často deklarovanou jednotu vládní pětikoalice ve Sněmovně by to rovněž mohlo narušit. Není totiž příliš jasné, zda by pandemický zákon po vrácení Senátem podpořili pirátští poslanci. Přestože jsou pouze čtyři, absence jejich hlasů pro novelu by sice reálně jejímu přijetí nezabránila, ale byla by prvním významným narušením dosavadní jednoty.

Jeden ze senátorů, který je díky své stranické příslušnosti součástí vládní koalice, pod podmínkou anonymity ParlamentnímListům.cz svěřil, s jakým rozčarováním on i jeho mnozí kolegové v horní komoře sledovali, s jakou urputností se vláda novelu pandemického zákona snažila prosadit.

Fotogalerie: - Šibenice před sněmovnou

„Nejenže je to zbytečné, ale hlavně je to i nebezpečné. Řeči o tom, že se musíme na hašení požáru chystat v době, kdy nehoří, nedávají v tomto případě smysl. Anebo to jsou rovnou bohapusté lži. V případě, že by pandemie v budoucnu udeřila naplno jako na počátku nebo loni na jaře, máme tady nouzový stav. Ten vyhlašuje celá vláda a jeho další prodlužování musí posvětit Poslanecká sněmovna. Aktivace opatření na základě pandemického zákona žádné takové kontrole nepodléhají. Místo aby se vláda ve světle jiných kauz snažila jít rozumnou cestou, úplně nelogicky si jako vzteklé dítě chtěla prosadit svou. Netrpím žádnou náklonností k SPD, ale obstrukce a jejich podpora ze strany významné a viditelné části veřejnosti potvrzují, že si vláda strká dobrovolně hlavu do oprátky. Jen z mého volebního obvodu se mi ozvalo nezvyklé množství lidí, mých voličů a všichni se ptají, co to má znamenat. Co jim mám říkat? Jak mám hájit vlastní vládu? Nechápu, proč byla ochotna investovat tolik, aby prosadila nepotřebný a nebezpečný zákon,“ řekl PL člen horní komory českého Parlamentu.

Zajímavé je, že v prvním hlasování, které minulou středu následovalo po téměř dvoudenním nonstop jednání pléna Poslanecké sněmovny, ruku pro pandemický zákon zvedl jediný Pirát, Jakub Michálek. Zbylí tři členové klubu byli omluveni a nehlasovali vůbec.

Dost živá debata se k zákonu rozjela i veřejně mezi řadovými členy pirátské strany. Ti na svém internetovém fóru vyjadřují znepokojení nad tím, do jaké podoby se pandemický zákon dostal. Padají výroky typu, že pokud něco odmítá SPD Tomia Okamury, neznamená to, že se mají Piráti automaticky postavit na druhou stranu.

„Podporujete novelu pandemického zákona?“ zeptal se svých spolustraníků na Pirátském fóru Aleš Sura. Za pouhých pár dnů po otázce se rozjela dosti rozmanitá debata. Padaly názory z obou stran, nicméně hlasitější i ostřejší byli ti z Pirátů, kteří se staví proti. Prý hrozí, že se z ministrů zdravotnictví či vnitra mohou stát diktátoři, pokud jim „přeskočí v hlavě“.

Podle autora diskusního vlákna má v případě aplikace pandemický zákon výrazně omezovat lidi na jejich základních lidských právech. „Jako takový měl být podroben široké (a otevřené!) veřejné diskusi, což neproběhlo. Schvalování má tak hořkou příchuť tendence rychlého schválení kontroverzního zákona bez ohledu na názor (odborné) veřejnosti,“ míní pirát Sura a poznamenal, že podobné zákony pouze odrazují voliče stran, které ho podporují.

„Jsem z toho jelen; panda je již schválená Parlamentem. Teď, když přeskočí v hlavě ministrovi zdravotnictví či vnitra, tak z nich jsou diktátoři – vychechtají se i Ústavě ČR. Dej volovi moc, ukáže ti rohy! Když jsem jen zaslechl, že demonstranti (a že na demonstrace Chcípl PES chodívám, s účastníky se dávám do řeči a krom volňasů a espéďáků jsou to naprosto pohodoví spoluobčané) použili šibenici, domníval jsem se, že na ní visela parlamentní demokracie. Zklamalo mě, velmi, že symbol individualizovali. Přes to, že fanatici typu Kubek, Arenberger, Prymula, Blatný, Vojtěch, Smejkal, Svrčinová, kteří patří Chocholouškovi, a pokud se u nich navíc prokáže střet zájmů, pak na doživotí za katr, ale dokud soud nerozhodne, je hnus šibenici jako symbol použít ve vztahu k občanovi (on je to hnus vždycky...). Tohle byl lynč ve stadiu pokusu,“ napsal v debatě na Pirátském fóru člen Josef Kadleček z Prahy.

Iniciátor debaty k novele pandemického zákona s ním souhlasil. „Osobně si myslím, že ta diktatura už tu dva roky jede. Nevím, jak jinak to chování Ministerstva zdravotnictví pojmenovat. Seznam opatření, která NSS zamítnul, byl na několik stránek a politici se lidem vysmívali, když vydávali opatření, o kterých předem věděli, že jsou v rozporu se zákonem a pak je sami nedodržovali. Máme pro to výraz: arogance moci. Osobně pokládám pandemický zákon za naprostý právnický paskvil šitý horkou jehlou, který nemá v našem právním systému obdoby. Novela je pak paskvil na druhou, který se snaží zlegalizovat všechny přešlapy, které udělala předchozí vláda. S tou diktaturou ti dávám za pravdu. Z covidu se stala otázka politiky, peněz a moci. A z toho nikdy nic dobrého pro lidi nevzešlo,“ reagoval Aleš Sura.

Další pražský člen pirátské strany měl jiný pohled. „Já to teda tolik nesleduju, ale když je Okamura proti, tak můj vnitřní kompas velí být pro,“ napsal Michael Polák. „To může být dost dobře past. Stejně jako můžem bejt manipulovaný dezinformacema, tak i rafinovanejma polibkama smrti,“ namítal pirát Filip Krska z Vysočiny.

„Jo, to byly časy, když jsme řešili, co je a není správné. Nebyl problém hlasovat i s komunisty, pokud podporovali věc, která byla podle pirátských zásad. Nově jsme si stanovili přátele a nepřátele. Argumentace probíhá ad hominem. STAN jsou správní čestní chlapíci, tak s nimi půjdeme do koalice. Okamura je extremista, takže budeme na truc hlasovat proti všemu, co oni naopak podporují. Teď zbývá jenom dodat: Kdo není s námi, je proti nám,“ reagoval Sura.

