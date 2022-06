Hledají novou nemoc, aby drželi opatření. Prof. Beran tvrdě. A odhalil kšeft

Vládnoucí garnitury by se podle profesora Jiřího Berana neměly vůbec zabývat tím, jaké informace mají či nemají občané dostávat. Odmítá tak, že by politici měli rozhodovat například o tom, jaké webové stránky a informace blokovat. „To není věc, kterou by se měli zabývat… Neměli by vstupovat do toho, co si lidé mezi sebou říkají. To mi připadá naprosto absurdní,“ řekl pro Nadační fond Svědomí národa s tím, že cenzura do demokratické společnosti nepatří. Kritizoval též rozhodnutí ministra zdravotnictví Vlastimila Válka jít při rozhodování o očkování starších dětí proti názoru SÚKL.

reklama

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2376 lidí



Že by se situace, kterou jsme měli s covidem-19, opakovala i v rámci šíření opičích neštovic epidemiolog nečeká, netají se ale, že má z přístupu „odborníků, kteří řídili covidovou epidemii“ určitý strach, aby náhodou nechtěli i tuto situaci „řídit podobně“. „Není důvod se v tuto chvíli bát o zdraví obyvatel, není důvod se bát, že by tady vznikla rozsáhlá epidemie opičích neštovic,“ ujistil.

Psali jsme: „Probůh!“ Prof. Beran: Opičí neštovice. Co na vás kdo zkouší

Nakupování vakcín proti pravým neštovicích dle jeho názoru také nedává smysl. „Nevidím důvod nakupovat miliony dávek vakcíny, která je založená jenom na příbuzném kmenu a má celou řadu nežádoucích účinků… Já bych s tím určitě vyčkal, protože je nutné stanovit si nějaký klinický a epidemiologický dopad toho onemocnění, například kolik z infikovaných osob má vážný průběh onemocnění, kolik z nich zemře a kolik z nich je schopných nakazit své nejbližší kontakty v rodinách anebo mezi přáteli – a tím vlastně stanovit epidemiologický rozměr. Bez znalosti klinického a epidemiologického rozměru je naprosto zbytečné cokoliv plánovat,“ podotýká v rozhovoru pro Nadační fond Svědomí národa.

Fotogalerie: - Očkovací autobus

Možnost, že by za současných podmínek virus opičích neštovic zmutoval do nebezpečnější podoby, prý nemusí nastat. „Je to velmi komplikované. Ten virus je stabilní, není to virus chřipky, který se mění… Sice existuje virus opičích a kravských neštovic, ale podmínky k tomu, aby došlo ke kombinaci těchto virů, vidím jako velmi nepravděpodobné,“ míní Beran.



Ke covidovým restrikcím v Česku se vrátil i skrze zhodnocení zjištění novinářky Markéty Dobiášové, která upozornila, že na počátku roku ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ignoroval zamítavé stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který nedoporučil očkování dětí od dvanácti let posilující dávkou vakcíny Comirnaty od Pfizer/BioNTech a místo toho dal na doporučení soukromoprávní České vakcinologické společnosti, jejímiž členy jsou například vakcinolog Roman Chlíbek či exministr zdravotnictví Roman Prymula.



Beran vnímá za špatné už jen to, že organizace, které přesvědčily Válka k očkování dětí posilující dávkou, šly proti stanovisku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Jsem přesvědčen o tom, že tam (v SÚKL, pozn. red.) pracují velice kvalifikovaní odborníci. Pokud se oni domnívali, že to v tu chvíli nemělo být tímto způsobem, bylo by zdaleka lepší věřit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a připojit se k jeho rozhodnutí,“ řekl.

Fotogalerie: - Očkování musí zůstat dobrovolné

Připojení se k Chartě 2022, která se vyjadřuje proti omezování svobody ze strany státu, Beran, coby její zakládající člen a mluvčí, vysvětlil děním při covidové epidemii. Vadí mu například, že se u nás ohýbaly zákony.



Upozorňuje též, že cenzura do demokratické společnosti nepatří. „Je špatné, že se to objevuje. Že se vymazávají pořady, vymazává se vysílání, že se uzavírají celé webové stránky,“ řekl s tím, že by lidé měli mít volnost ke všem dostupným informacím s tím, že by je stát přesvědčoval o pravdivosti a nepravdivosti určitých informací bez jejich cenzurování. „Běžný člověk, řekněme, se znalostí selského rozumu je schopen rozeznat, která informace je naprosto falešná a která je dobrá,“ míní.



Politici by se dle něho neměli vůbec zabývat tím, jaké informace mají dostávat občané. „To není věc, kterou by se měli zabývat. Měli by se zabývat tím, jaké informace o výsledku jejich práce by měl občan dostávat a jak často. Vůbec by neměli vstupovat do toho, co si lidé mezi sebou říkají. To mi připadá naprosto absurdní,“ vzkazuje politikům.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: „Probůh!“ Prof. Beran: Opičí neštovice. Co na vás kdo zkouší Maminko, Rusové vypli proud. Na Baltu by mohla být tma. Nebo alespoň horko Na toto budou Češi umírat, ukázal prof. Beran bez milosti Utrpení dětí právě teď. Kvůli covid-opatřením. Profesor Beran vynáší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama