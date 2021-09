Id*oti proti očkování. Vtip o Zemanovi. Kalousek v hospodě, lidé volali na pomoc EU

Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 16% Ne 84% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 90 lidí

Sám Kalousek hned v úvodu připomněl, že jeho oblíbená Piva s Mirkem skončila s covidem a měla začít zase až po volbách, protože v nich už nekandiduje a nechtěl brát kandidátům prostor. Ale nemohl odolat pozvání přátel a kandidátů SPOLU. „Smířil jsem se s tím, že ono jedno Pivo s Mirkem nemohu začít komentovat jinak, než volbami. Jsem pevně přesvědčen, že máme poslední šanci. Opravdu je to náš poslední opravný termín. Pokud dopustíme další čtyři roky babišismu, tak za čtyři roky už bude tak prorostlý do společnosti a státní správy i trestních orgánů, že už další opravný termín nebude. Jde o maximum. Před každými volbami jsem za třicet let v politice slyšel, že teď jsou to nejdůležitější volby, ale nyní je to pravda. Teď jsou to opravdu nejdůležitější volby, které nebudou rozhodovat, jestli tady bude vláda pravice či levice, ale zda tu bude demokratický stát, nebo oligarchie východního typu,“ řekl bývalý předseda TOP 09 i KDU-ČSL.

„Říkám to jako bývalý politik, který většinu své kariéry věnoval zápasu na pravolevé ose, jako hlavní prioritu jsem viděl souboj levice a pravice – já jsem na straně pravice – méně přerozdělování i regulací. Je mi po šedesátce ukradené, zda budeme mít více pravicovou či levicovou vládu, protože ono se to zase vystřídá. Když nebudeme mít vládu demokratickou, ale oligarchii východního typu, a když nebudeme mít právní stát, kde instituce měří stejným metrem a lidé tomu věří, už nebude ani kde vést ideový souboj mezi levicí a pravicí. Nehrajeme o to, které z demokratických mužstev vyhraje, ale jde o to, zda vůbec nějaké hřiště budeme mít,“ varoval Miroslav Kalousek.

Neexistuje bezbolestná penzijní reforma

Další téma, které se podle něj bytostně týká každého obyvatele, je penzijní a zdravotní péče, která je financována ze zdravotního a sociálního pojištění. „My se vypořádáme s lecjakou krizí, ale dobře víme, že neunikneme jedné krizi - demografické, která odstartuje v roce 2030, kdy začnou do důchodu odcházet takzvané Husákovy děti, ročníky 1970 a mladší, kterých je hodně. Jsou na vrcholu ekonomických sil, je jich hodně a hodně platí, protože hodně vydělávají, takže systém zdravotní a penzijní péče utáhnou. Až přestanou být plátci, začnou čerpat a stanou se z nich takzvaní státní pojištěnci, tak ročníky za nimi, mnohem slabší, nebudou mít šanci to udržet. Následkem bude snižování důchodů, chování králíků a pěstování brambor. Ale zdravotní péči budou potřebovat stále. Řešením je reforma, kterou nemůže realizovat populista. Neexistuje bezbolestná penzijní reforma. Každý politik vám bude chtít říci, že budete chodit do důchodu dříve, platit méně a brát více,“ upozornil bývalý ministr financí. Podobně to vidí i ve zdravotnictví. Pro obojí prý může existovat levicovější či pravicovější způsob, ale žádný z nich se neobejde bez politicky sebevražedné věty: více osobní odpovědnosti nebo spoluúčasti.

Zadarmo to prý může jít také, ale jen dočasně. Kalousek prohlásil, že podobnou situaci zažila veřejnost už za minulého režimu, kdy byl pacient s náročnější léčbou označen jako neperspektivní, nechal se v podstatě zemřít a nemusel pobírat důchod. Při této příležitosti vzpomněl na prezidenta Miloše Zemana, kterému popřál brzké uzdravení po hospitalizaci v nemocnici. „Ten na téma udržitelnosti veřejného rozpočtu vždy říkal, že vlastenec kouří, chlastá a umírá na hranici penzijního věku, jinak nelze udržet veřejné rozpočty vyrovnané. A já mu od té doby vyčítám, že zatímco první dvě disciplíny vždy bral maximálně vlastenecky odpovědně, s tou třetí odpovědně otálí,“ rozesmál přítomné vtipem, který prý kdysi sdělil i samotnému prezidentovi. V publiku se ozval potlesk.

Pokud za politikem stojí většina, ustojí jakýkoliv tlak

Kalouska rovněž trápí, zda bude v České republice demokracie západního, nebo oligarchie východního typu, a zda bude veřejnost ochotna podstoupit řadu nepříjemných obětí za to, abychom my sami a naši blízcí měli i po roce 2030 kvalitní zdravotní péči a přiměřený důchod. A právě o tom budou rozhodovat tyto volby. Úvodní řeč Kalouska netrvala dlouho, následně vyzval místní, aby se ptali a svým pivem jim připil na zdraví. A většina hospody naznačila přípitek. „Já sem chodím pořád, ale dneska jsem si přišel poslechnout Mirka, když jsem se dozvěděl, že tu bude. Jinak ho nevolím,“ řekl u baru redakci jeden ze starších štamgastů. „Na Mirka tu nikdo z nás nemá. Skvělej rétor a velmi inteligentní chlap,“ zhodnotil vystupování Kalouska další z návštěvníků baru U Truta.

„Jak si máme jako normální lidé a daňoví poplatníci poradit s myšlenkou, zda existuje nezávislá justice ve chvíli, kdy sledujeme kauzu Čapí hnízdo,“ ptal se jeden z přítomných. Připomněl, jak se Čapím hnízdem premiér Andrej Babiš na videu chlubil, ale ve Sněmovně popřel, že by měl s projektem něco společného. Tazatele zajímalo, zda se vůbec ještě dá mluvit o nezávislosti justice, nebo je už korupce prorostlá. Kalousek reagoval upozorněním, že Andrej Babiš vlastní velkou část médií, čímž je situace tisku diametrálně odlišná než dříve. „Ale stále platí, že pokud za ním stojí většina, tak ustojí jakýkoliv mediální tlak. Tady je nezávislá moc soudní, která je rovnocenná moci exekutivní, vláda nemá do jejich rozhodování co kecat. Tam jsem přesvědčen, že je nezávislá a věřím českým soudům. Ale státní zastupitelství je součást exekutivy stejně jako policie. Její hlavou je premiér, takže je nezávislost pojmově vyloučena. U státního zastupitelství zákon nemluví o nezávislosti, protože nemůže být nezávislé. Nezávislé rozhodování mají soudy, státní zastupitelství má nestranný výkon působnosti,“ vysvětlil s tím, že to druhé podle něj v České republice chybí, což v důsledku znamená, že státní zastupitelství nemusí premiéra postavit před nezávislý soud.

Kalousek: Nejen, že čerpá dotace a krade, kudy chodí…

„Že by se dalo označit za důvěryhodné, to podle mého názoru ani trochu. Nechci však kritizovat státní zástupce. Mají problém, že šéfem exekutivy je stíhaná osoba. To neměli dopustit voliči a za druhé koaliční partneři, kteří ho premiérem udělali. Tam je ten obrovský konflikt zájmů. Nejenom, že čerpá dotace, které by neměl a krade, kudy chodí, ale že ho stíhá exekutiva, jíž on je hlavou. To za našich časů nebylo vůbec myslitelné. Kdo byl trestně stíhán, nemohl být ministrem. Na to reagoval ženský hlas, zda České republice nepomůže Evropská unie. „Nechtěl bych se na to spoléhat, neboť to není jejím úkolem. Evropská unie si bude chránit své zájmy, protože je pravděpodobné, že pokud budeme dále ignorovat konflikt zájmů, zavřou nám kohoutek - budou chránit své zájmy. Ale proč by měli bojovat za nás, koho chceme mít premiérem?“ odpověděl Kalousek.

Mezi dalšími otázkami zazněla i ta, která se týkala jeho názoru na hnutí Přísaha Roberta Šlachty, a Miroslav Kalousek si s odpovědí nebral servítky: „To je pro demokracii něco naprosto nemyslitelného. Parta bývalých frustrovaných policistů s exkluzivními informacemi - velmi tajnými, které by měli utajovat, ale dá se předpokládat, že je budou používat - chce vstoupit do politiky a chtějí být těmi, kdo místo plnění politických zadání začnou politická zadání vymýšlet. Fízlovská partaj je pro mě černá můra politické scény už jen proto, aniž bych chtěl kohokoliv obviňovat, že lidé jako je Šlachta a jeho kolegové, kteří s ním odešli a teď tvoří předsednictví Přísahy, je bývalé vedení vyšetřování organizovaného zločinu, což je samo o sobě absurdní. Nikdy neuznávali vládu práva, ti lidé vždy uznávali jenom svoji vlastní představu o spravedlnosti. Přečetl jsem si Šlachtovu knihu 30 dní pod přísahou ze studijních důvodů,“ popsal a přítomné rozesmál připomínkou, že jde o těžké čtení. Při něm počítal, kdy Šlachta porušil pravomoci veřejného činitele a chlubí se s tím, ale je porušil asi u 25 případu. „Je přesvědčen, že dělá dobro bez ohledu na zákony. Je tu ale od ctění zákonů, nikoliv prosazování vlastní představy spravedlnosti. Pevně doufám, že dostane ve volbách svých 4,9 procenta, to by bylo pěkné a to by byl jeho příspěvek k demokracii. Ty prachy bych mu přál,“ podotkl s tím, že až pro deset procent voličů je strašně přitažlivý program jediné věty: Všechny zavřeme. „Za váš nepovedený život, za vaše mindráky, za vaši frustraci, že vám koza málo dojí, všechny zavřu. Takový program jsem slyšel mockrát, poprvé od Zemana v roce 1998 v rámci akci čisté ruce,“ oponoval Kalousek.

Politika mi chybí, Sněmovna nikoliv

„Už nekandidujete, už nejste poslancem, ale normálním člověkem jako drtivá většina v této hospodě, tak nám řekněte něco z vašeho života, jak chodíte na pivo, jak se bavíte?“ zněl další dotaz. „Na pivo občas jdu, musel jsem se rozloučit s milovaným tenisem kvůli kolenům, ale žiju jako normální chlap. Myslím, že jsem byl normální i předtím. Mám práci, která mě baví, občas se mě někdo ptá, jestli se mi stýská po politice. Po politice ano, ale ne po Poslanecké sněmovně,“ odpověděl Miroslav Kalousek a dočkal se reakce: „Dneska jsem si přečetl v novinách, že docházíte do Sněmovny jako poradce. Je to pravda?“ Kalousek odvětil, že když poslanci chtějí, přijde poradit, ale nebere za to ani korunu. Dodal také, že v Poslanecké sněmovně se dnes neodehrává politika, což je tvrdé a poctivé řemeslo, jehož součástí je show. Po show totiž musí následovat výstup, který už dle Kalouska chybí.

Mimo jiné zkritizoval ministry bez politické minulosti, což připodobnil k pacientovi, který přichází na operaci žlučníku za podmínky, že ho bude operovat někdo, kdo nikdy nedržel skalpel v ruce, protože tam má jedině jistotu, že nikdy operaci nezkazil. Přirovnáním znovu pobavil přítomné a podotkl, že u takového politika je riziko, že první operace, kterou zkazí, bude právě ta první.

Idioti, kteří odmítají vakcinaci

V diskuzi u piva nechybělo ani téma prezidentské kandidatury: „Čistě subjektivně si mohu představit ideálnějšího prezidenta, ale nevidím ho, takže bych volil vás. Kdyby se to náhodou stalo, umíte se poprat s tím, co jsem nikdy neuměl definovat, ale kolem vás je aura něčeho negativního, nikdy nespecifikovaného. Když řeknu Kalousek, ozve se jo – a pak řeknou ten… to slovo nechci opakovat – ač jsou příčetní, nevědí proč vás tak označují.“ – „Nemusíte, všichni ho známe,“ znovu vyvolal Kalousek smích a uvedl, že s negativní aurou se dostal šestkrát do Poslanecké sněmovny a jediné volby, o kterých přemýšlí, jsou volby do Poslanecké sněmovny. Nad tím, zda ještě někdy bude kandidovat, prý zatím nepřemýšlí vůbec.

Tvrdě se vyjádřil také k těm, kdo odmítají vakcíny proti covidu-19. „Idioti, kteří odmítají vakcinaci proti covidu – jestli tu někdo takový sedí, tak na tom slově trvám – tím ohrožují svůj život, ale i život svých blízkých, jejich hospitalizaci, protože zaberou místo někomu, kdo může být hospitalizován z jiného vážného důvodu. Na ně se šíleně zlobím. Co vládě šíleně vyčítám, že máme 500 tisíc seniorů věku 60 plus, kteří nejsou naočkovaní a jsou indoktrinováni nesmysly a hoaxy z internetu. Až to mezi ně vtrhne, budou nejen zbytečně umírat, ale zahltí zdravotní systém tomu, kdo ho bude potřebovat,“ sdělil Miroslav Kalousek, kterému prý chybí kampaň ode dveří ke dveřím. Ta by měla upozorňovat seniory, aby očkování zvážili. Tedy poté, co jim změří protilátky.

