Jedna z největších nemocnic v zemi hlásí problém. Vážný

Jak jsme řekli, jeho znění obdrželo několik desítek odborníků. Jak generální ředitel nemocnice Jaroslav Štěrba, tak zástupce interní kardiologické kliniky FN Brno Ondřej Ludka, dále vedoucí nemocniční lékárny Šárka Kozáková, za Oddělení krizové připravenosti Antonín Koukal nebo náměstek pro strategii a laboratorní medicínu Dalibor Valík. O autenticitě níže citovaných poznatků tak netřeba pochybovat.

Smyslem auditu, jak se nám podařilo vypátrat, bylo celkem prosté zadání: zjistit, jak na tom gigant zaměstnávající tisíce lidí vlastně je. Alespoň tak by mohla znít definice velmi korektním způsobem vyjadřování. A skutečnost? Dva z našich zdrojů přiznaly, že audit byl učiněn zejména proto, do jaké situace se nemocnice dostala během vedení shora uvedeného kandidáta ODS a TOP 09 do Senátu Romana Krause.

Faktické požadavky na audit se týkaly organizačního a provozního řádu odborů, útvarů a oddělení, detailního popisu činnosti vedoucích pracovníků a stranou nezůstala ani klíčová hodnocení těchto řídících manažerů nebo ekonomická či rozpočtová stránka věci; investice, nákupy, opravy. Abychom byli zcela přesní, jednalo se o audit sedmi odborů, padesátky oddělení, šestapadesáti úseků, na nichž bylo necelých sto vedoucích pracovníků. Už z popisu jasně vyplývá, že FN Brno je skutečně velkým pracovištěm i zaměstnavatelem na republikové úrovni.

Výstupy auditu, z něhož nebudeme uveřejňovat jakékoli citlivé informace, jsou popsány na téměř 90 stranách. Jedním z doporučení například je, že konkrétním oddělení by mělo být zařazeno pod Obchodní odbor (v současnosti Investiční odbor), neboť úzce souvisí s prací Investičního oddělení. Jinde čteme, že auditor navrhuje zrušení Odboru organizačních, právní věcí a personalistiky případně že v Oddělení zdravotních pojišťoven je velmi dobrý kolektiv, minimální fluktuace a komunikativní zaměstnanci. Na straně druhé je zde nevýhodou (negativem) zvyšující se administrativa či zastaralá výpočetní technika spolu s tiskárnami.

Jak vidno, audit šel skutečně do hloubky a z některých jeho závěrů vyplývá, že stav ne-medicínských oborů není dokonalý.

Nyní se vraťme na začátek k postavě kandidáta do Senátu v podobě exředitele FN Brno Romana Krause. O něm jsme psali už v květnu letošního roku, kdy se nám podařilo mluvit s několika tamními lékaři. Ti Romana Krause znají dlouho. Připomeňme jejich slova.

Otevření rekonstruovaných operačních sálů Chirurgické kliniky FN Brno, 16. 2. 2017. Tehdejší ředitel Kraus v hlavní roli

„Zažil jsem chování pana Krause mnohokrát, při mnoha příležitostech, naprosto nerozumím, jak si ODS mohla tohoto člověka napsat na kandidátku do Senátu," řekl redakci jeden z našich zdrojů. Ostrý tón ovšem nepoužil sám. „Pan Kraus jako ředitel pravidelně jednal v nemocnici ve velmi divných prostorách, kam bral hosty, aby se řešili všemožné věci, byl jsem u toho, takže vím, že to je pravda," sdělil další náš brněnský zdroj. Ačkoli známe konkrétní situace, během nichž exředitel Kraus použil velmi nevybíravý tón při tlaku na externí firmy, rozhodli jsme se je pro tuto chvíli nezveřejňovat.

Doplňme, že Roman Kraus byl v letech 2006 až 2007 ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, následně v období od roku 2007 do roku 2019 ředitelem Fakultní nemocnice Brno. Nyní by rád do horní komory Parlamentu.

A právě to je další z věcí, jež leží na srdci našemu současnému zdroji z FN Brno.

„Tady se dělá všechno proto, a dělá to kompletní vedení, aby se nemocnice dostala do stavu před působením pana Krause. Budu explicitní: tento muž řídil nemocnici tak, že ji prakticky neřídil. Zanechal za sebou dluhy, že bych se styděl se podívat do zrcadla, zanechal tu doslova bordel nad bordel, nepořádek, liknavost, zcela neadekvátně členěné finanční odměny svým blízkým a až zostuzující platy těm, kteří mu byli jedno. Pakliže muž, který současnou nemocnici přivedl do takovéhle ekonomické situace, v jaké je nyní, kandiduje v Brně do Senátu, chce se mi brečet!" uzavřel náš zdroj.

Ano, Roman Kraus do Senátu opravdu chce. Jak sám říká, tak hlavně proto, aby chránil demokracii a pečoval o projekty podporující důstojný život seniorů.

A právě této větě z oficiálních webovek Romana Krause se náš další zdroj zhluboka, ač trpce zasmál. „Víte, kde byli nejvyšší odměny během jeho působení a kde naopak ty vůbec nejžalostnější? Tak asi nemusím říkat, že geriatrie (součást gerontologie zabývající se chorobami ve stáří, pozn. red.) jistojistě nevítězila…“

