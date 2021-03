Koncentráky v Česku? Pirát vstal ze židle. Seniory budou Piráti učit

Pokud někdo tvrdí, že česká vláda chystá koncentrační tábory pro neočkované proti covidu-19, ať to doloží, říká poslanec a expředseda Pirátů Lukáš Černohorský. Ten popisuje, jak budou Piráti cílit na seniory: Lidským přístupem, vzdělávacími kurzy a workshopy. „Pokud je jim ze všech stran opakováno, že Piráti jsou ti zlí, kteří by se jich nejlépe zbavili, tak pokud se nenajde nikdo, kdo by jim to vyvrátil, tak se spíše Pirátům vyhnou,“ řekl ParlamentnímListům.cz Černohorský na téma „senioři“.

Ústavněprávním výborem prošla takzvaná Bendova verze změny volebního systému pro volby do Sněmovny. Je nazvaná jak jistě důvtipný čtenář poznal podle poslance ODS Marka Bendy, který ji navrhl. Tento návrh kritizují Piráti. Bývalý předseda Pirátů, současný ostravský poslanec za tuto stranu Lukáš Černohorský vysvětluje PL.cz proč. „Bendův návrh mi připomíná volební systém z 90. let, který tu platil ještě před Opoziční smlouvou. Tehdy se také používala volební kvóta, která stanovila minimální hranice množství hlasů potřebných k zisku mandátu. Tímto mechanismem však v naprosté většině nejsou přerozděleny všechny mandáty a nebyly zužitkovány všechny platné hlasy. Tyto nerozdělené mandáty se rozdělovaly až ve 2. skrutiniu – což je taková druhá fáze výpočtu. Pro tohle skrutinium se přímo vytvářela kandidátka z libovolných nezvolených kandidátů,“ popisuje.

„Bendův návrh počítá s tím, že by o nerozdělených mandátech rozhodovali šéfové stran, kteří by určovali, ve kterém volebním kraji se rozdělí, což by prakticky znamenalo, že by na konci měli přímý vliv na to, kteří poslanci se díky zbytkovým mandátům dostanou do Sněmovny. Na obou výše zmíněných metodách je problematické, že se tím oslabuje hlas běžného voliče ve prospěch stranických sekretariátů. Jako vhodnější metoda se mi pro přerozdělení zbytkových mandátů jeví tzv. metoda největších zbytků, kde o nerozdělených mandátech rozhodují sami voliči, protože se zde dále pracuje s odevzdanými hlasy a zbylé mandáty se postupně udělí stranám s největšími zbytky po dělení,“ objasňuje.

Pokud někdo tvrdí, že se tu připravují koncentrační tábory, měl by to podložit nějakým ověřitelným zdrojem

Na facebooku Lukáš Černohorský prozradil, že se mu do poslaneckého mailu dostávají různé hromadně nepravdivé zprávy. Třeba o tom, že vakcína na covid má za cíl lidem ublížit, či dokonce že prý vláda připravuje koncentrační tábory, kam umístí ty, kteří se nedají očkovat. Může tomu někdo uvěřit? Má smysl toto vyvracet? „Také jsem si myslel, že není možné, aby tomu v dnešní informační době někdo uvěřil – přece jen díky internetu máme možnost si spoustu věcí ověřit. Bohužel opak je pravdou a setkávám se s tím i mimo on-line svět. Lidé jsou prostě znepokojeni tím, co se kolem nich děje, nevědí čemu už věřit a toho právě zneužívají určité skupiny lidí. Jejich cílem sice někdy může být pouhý žert, jak někoho napálit, často jde však o to zdiskreditovat nebo vyvolat nenávist ke konkrétním lidem, etnickým skupinám, společenským vrstvám, politickým stranám apod,“ myslí si, a proto má podle jeho názoru smysl vyvracet lživá tvrzení a ukazovat lidem, že než něco zasdílí nebo si na něco udělají názor, který budou dále šířit ve svém okolí, měli by si k tomu nejprve zjistit informace nebo se zamyslet nad tím, zda jsou k taková tvrzení něčím podložená. „Takže pokud někdo tvrdí, že se tu připravují koncentrační tábory, měl by to podložit nějakým ověřitelným zdrojem, jinak je to čistý výplod fantazie a té se přece meze nekladou,“ uvádí.

Zároveň však se podobným způsobem, tedy řetězovými maily, objevují hoaxy vůči Pirátům, které jsou zacílené na nejstarší generaci. Senioři se z nich dozví, že Piráti chtějí seniorům nad 70 let odebrat řidičské průkazy pro lepší bezpečnost na silnicích, seniorům nad 70 let odebrat volební právo pro neschopnost správné volby, seniorům nad 70 let doporučit uvolnit své byty mladým a odejít do domova důchodců, seniory, kteří jsou nemajetní a nikoho nemají ukládat do společných hrobů, aby stát ušetřil za pohřby. Jak tomuto mohou Piráti čelit? „Senioři jsou velmi disciplinovanou skupinou voličů, kteří ve velkém pravidelně chodí k volbám a nepříliš mění své volební preference, protože jsou často již skeptičtí ke změnám. Takže pokud si tuto skupinu jednou získáte na svoji stranu, tak o ni prostě nechcete přijít. A pokud je jim ze všech stran opakováno, že Piráti jsou ti zlí, kteří by se jich nejlépe zbavili, tak pokud se nenajde nikdo, kdo by jim to vyvrátil, tak se spíše Pirátům vyhnou,“ uvědomuje si pirátský poslanec.

„Co s tím? Nejvíce podle mě udělá lidský přístup, to znamená, že pokud lidé uvidí, že s nimi někdo chce debatovat a vyvracet lživé pomluvy logickými argumenty, tak věřím, že alespoň část z nich si získáme. Vidím to i během kampaní, kdy je možnost se s lidmi neformálně pobavit. Oni za vámi třeba někteří dojdou a začnou nadávat, ale když jim dáte rozumné argumenty, tak často změní postoj. Sice nás nevolí, ale aspoň si pak nemyslí, že jsme nějací šílenci,“ prozrazuje.

Globální oteplování není výmyslem iluminátů ani spiknutím neomarxistů

Oproti Pirátům se však objevují ataky od politických konkurentů. Například premiér Andrej Babiš řekl, že Piráti chtějí zničit český průmysl podporou zelených věcí. Může se to zdát jako přehnané tvrzení, ale na druhou stranu Piráti v programu opravdu mají podporu těchto opatření s cílem zabránit globálnímu oteplování. A nejen premiér, ale i jiní budou tyto obavy – které má část veřejnosti v naší hodně průmyslové zemi – před volbami vytahovat. „Současný premiér dosud nepochopil, jaký je rozdíl mezi řízením velkého konglomerátu firem a státem. Je zaměřen jen na čistě materiální zisk a řeč čísel. Do not mu také hraje silná průmyslová lobby, která tu za ty roky vytvořila povědomí, že důležitá je ekonomická prosperita a životní prostředí tomu musí ustoupit,“ popisuje.

„Bohužel naše planeta s námi sice už vydržela hodně, ale jak se říká – žádný strom neroste až do nebe. Globální oteplování není výmyslem iluminátů ani spiknutím neomarxistů, je to prostě dlouhodobý jev, který je podložen vědeckými fakty. Proto musíme jít cestou udržitelnosti i pro budoucí generace. Je třeba být zodpovědní a plánovat více dopředu, například už dlouho víme, že zásoby uhlí, ropy apod. v určitém časovém horizontu dojdou. Zatím ale nejsme schopni se přeorientovat na jiné zdroje. Proč se řeší konec uhelných elektráren až teď? Jak je možné, že dostavbu Dukovan řešíme těsně před koncem jejich životnosti?“ ptá se Pirát. „Veřejnost musíme ujistit o tom, že jsme si vědomi toho, jak je silný průmysl pro naši ekonomiku důležitý, ale musíme jej přizpůsobit současným podmínkám. Zajistit, aby prosperoval, ale neničil kvalitu života občanů. Vždyť přece životní úroveň se neměří jen penězi, ale i podle průměrné délky dožití a kvality zdraví jeho obyvatel,“ doplňuje.

Únorový průzkum společnosti Kantar přisoudil Pirátům závratných 34 procent, s největší podporou nikoliv nepřekvapivě u věkové kategorie 18–29 procent. S přibývajícím věkem to však klesá, u lidí nad 60 let dle tohoto průzkumu na pouhých 7 procent. Piráti chtějí přízeň seniorů získat pomocí ambasadorů, což by měli být lidé v seniorském věku podporující Piráty. Jak má jejich činnost konkrétně vypadat? Budou pořádat besedy? Chodit do domovů důchodců? Nebo dům od domu? „Tomuto projektu se především věnuje moje kolegyně Olga Richterová. Podle toho, co vím, na tom budeme spolupracovat přímo s aktivními seniory a společně budeme zakládat a organizovat tzv. Paluby (pirátské kluby pro seniory/mezigenerační kluby) ve městech a v obcích, které budou nabízet vzdělávací i volnočasové aktivity (nejen) pro seniory. Tyto kluby budou nabízet atraktivní program a díky nim se senioři dostanou do pirátského prostředí a třeba i k pirátským tématům. Aktivity Palub mohou být velmi rozmanité a záleží na každém kraji a místních lidech, co budou chtít realizovat,“ vysvětluje.

Aktivity mohou být dle něj politické i apolitické. „Od přednášek (jak rozpoznávat hoaxy), kurzů (základní práce s PC/internetem), workshopů (focení, editace Wikipedie), autorských čtení, projekcí po výlety a exkurze. K dispozici bude příručka k zakládání a organizaci Palub. Organizace Palub je čistě dobrovolnická, předpokládáme realizaci nejprve v několika krajích a pak jejich rozšíření. Věříme, že i díky této aktivitě se nám podaří vyvracet nejrůznější dezinformace včetně dezinformací o Pirátech a rozptylovat nejčastější předsudky o Pirátech,“ doufá Lukáš Černohorský.

A až se skutečně potopíme na úplné dno, tak nás nějaké – co si o tom pomyslí lidé – nad hladinu nevytáhne

Pirátský poslanec vystoupil v minulém týdnu v ČT v pořadu, který nesl název Podcenil stát pandemii? Podcenil ji tedy? „Ano, a nemyslíme si to jen my jako reptavá opozice, ale tvrdí to i nezávislý kontrolní orgán NKÚ, který prověřoval připravenost státu na období krize a vydal k tomu podrobnou zprávu. Ještě předtím než pandemie udeřila, jsme za Piráty upozorňovali na naprosté ignorování toho, že na jakoukoli krizi nejsme připraveni. Jednalo se třeba o rozprodej státních hmotných rezerv pro okamžitý příjem, kterým by si vláda vylepšila rozpočet. Upozorňovali jsme na nedostatek ochranných pomůcek ve skladech a tehdejší ministr Adam Vojtěch ještě na konci ledna 2020 všechny ujišťoval, že jich máme dostatek a hrozba virem covid-19 je nafouknutá bublina, neboť na běžnou chřipku umře daleko více lidí. Jakmile se v ČR začaly objevovat první případy nákazy, vypukla panika. A to nejen mezi lidmi, ale i u těch, kteří by s tím měli počítat a kteří by měli tuto zemi řídit,“ všímá si.

„Místo toho probíhaly chaotické nákupy předražených pomůcek z Číny v rámci několika nákupních týmů, draze jsme dopláceli za dopravu. Ochranné pomůcky se staly nedostatkovým zbožím a neměli je ani zdravotníci v první linii. A chaos pokračoval a pokračuje až dosud – připomenu například období před volbami, kdy se třeba v Moravskoslezském kraji rozdávaly vstupy do různých turistických atraktivit úplně náhodou v období září až říjen. Ihned po volbách se vše zavřelo a před Vánocemi zase otevřelo,“ podivuje se a pokračuje: „Testování ve firmách začalo ve větší míře až v letos v březnu – rok poté, co u nás začala pandemie. A to nemluvě o postupu s očkováním obyvatelstva, nákupu vakcín, kdy jsme třeba zjistili, že nám k nim chybí jehly. To nejsou drobná pochybení, nad kterými přivřeme oči, tady jde o dlouhodobá systémová pochybení, jde o to, že vláda neplánuje dopředu a vlastně nemá žádný plán. Jen hasí jeden problém za druhým a situace ve společnosti graduje, lidé už nechtějí slyšet, že mají vydržet, chtějí prostě, aby jim někdo řekl, kdy to skončí a jaký je aktuální plán, co proto musíme udělat,“ konstatuje Černohorský.

„Minulé jaro byla situace jiná, lidé se semkli a snažili se dělat maximum – vzpomeňme si, jak se všude šili roušky, jak byla mnohem větší ochota dodržovat nařízení. Dovolím si říct, že to zlepšení situace po první vlně tehdy nebylo vládou, ale tím, jak jsme se k tomu postavili jako společnost. Protože jsme měli nějakou naději, že to bude zase dobré, teď ji už většina ztratila,“ všímá si.

Počet úmrtí s covidem se v Česku už blíží neuvěřitelnému číslu 26 tisíc lidí. Dá se ale opravdu říci, že je za to zodpovědná vláda? Není to spíše přírodní katastrofa, se kterou se potýkají všude? A co opozice, mohla také reagovat v této pandemii lépe? „Krize včetně pandemií jsou součástí dějin lidstva a nelze jim úplně zabránit, můžeme se ale na ně lépe připravit. Můžeme krizi zvládat lépe a poučit se z vlastních chyb. Bohužel řízení boje proti covidu v podání české vlády mi připomíná osud Titaniku. Sice už víme, že jsme narazili na ledovec, postupně se do trupu lodi valí voda a potápíme se, ale místo toho, abychom se snažili zachránit co nejvíce lidí a využít záchranné čluny co nejvíce, hraje nám k tomu fajnová muzika. Čili místo toho, aby se zde činily konstruktivní kroky v boji s pandemií, vznikaly tu plány na návrat k běžnému životu na základě reálného vývoje, tak se vláda řídí veřejným míněním – tedy tím, jak budou před lidmi vypadat. Tak nám k tomu alespoň hrají pěknou muziku v podobě vládního PR,“ myslí si.

„A ano, lidé z první třídy se jistě zachrání. Ale co ti ostatní? A až se skutečně potopíme na úplné dno, tak nás nějaké – co si o tom pomyslí lidé – nad hladinu nevytáhne. Takže ano, naši zemi stále řídí vláda Andreje Babiše a ta je v první řadě zodpovědná za průběh pandemie, za ekonomické a lidské ztráty a především za všeobecnou frustraci obyvatel. Ať už na podzim do vlády nastoupí kdokoliv, bude to mít neskutečně těžké,“ uzavírá Lukáš Černohorský.

