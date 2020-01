Kubera? 100 cigaret, 15 kafí, whiskey, skoro nejedl! Teplice truchlí a vyprávějí. Ale došlo i na „Muslice“. Máme FOTO

REPORTÁŽ „Všem je to líto. Na druhou starnu se nelze divit, že to vzalo tak rychlý konec. Kouřil sto cigaret denně, vypil patnáct kafí a večer whiskey, přičemž skoro nejedl.“ To je jeden komentář z mnoha dalších, které Parlamentní listy nasbíraly mezi občany Teplic. Právě oni měli k právě zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi velmi blízko.



„Nejsem přímo odtud, ale z Kvítkova. Tam se všechno prodalo Arabům. Jestli v tom měl i pan Kubera prsty, nevím. Každý říká něco jiného a nikdy jsem s ním o tom nemluvila,“ řekla paní Věra, ale hned vzápětí doplnila: „Na mě ale působil jako hodný a vtipný člověk. Každá ztráta je bolestná.“ Je to jediný náznak kritiky, který jsme se od obyvatel Teplic a blízkého okolí dozvěděli. V pondělí totiž dlouholetý starosta a následně i primátor lázeňského města Jaroslav Kubera nečekaně zemřel. Postihla jej náhlá příhoda v jeho senátorké kanceláři v centru Teplic.

Svíčky, květiny, kondolence

Věra, žena ve středních letech, hovořila o obci, kde je velký počet stavebních parcel skoupen Araby. Ale to se týká třeba i Drahkova anebo Modlan, kde by mělo vyrůst padesát rodinných domků pro arabskou klientelu Teplic, takže se obci začalo mezi místními přezdívat „Muslice“. Před teplickou radnicí však zapálilo svíčku za Kuberu, jako paní Věra, nespočet lidí.

„Dozvěděl jsem se to včera v autě z rádia, když jsem projížděl Mlýnskou ulicí. Pak jsem přišel do krámu a přečetl jsem si to v novinách,“ sdělil Petr Vogel z nedaleké prodejny elektro. „Byl to normální člověk, který mluvil na potkání s každým stejně. S novináři, politiky, dělníky či studenty. K nám do krámu chodil nakupovat, takže jsme se vždy pozdravili.“

Většina z příchozích pak napsala své vzkazy do kondolenční knihy umístěné na stolku uvnitř úřadu, kam lidé pokládali i květiny. Důchodce a prý teplický patriot Vilém Purkrábek si k tomu přinesl i „tahák“. „Znal jsem se s ním od začátku jeho funkčního období. Byl kamarádský, lidé ho měli rádi, protože rád pomáhal druhým. Hovořili jsme spolu třeba v Šanově, když mluvil při volebních příležitostech v šanovské mušli (koncertní pavilon ve tvaru mušle). Byla s ním zábava, ale moc se přepínal,“ zavzpomínal s tím, že se o skonu Kubery dozvěděl z rádia Sever a bylo mu do pláče.

Přišel se sousedkou Marií Němečkovou a společně připomínali historku, kdy při jednom z cyklistických závodů přijel Kubera na elektrickém kole, přičemž slovenský závodník Peter Sagan, který jako první muž v historii vyhrál třikrát za sebou mistrovství světa v silničním závodě, jel za ním po zadním kole s řídítky nahoře. „Je to velká ztráta pro rodinu. Byl to ještě mladej kluk. Byl ročník 47, já jsem 46. Ostatně sedmého března se mi stalo to samé, ale přežila jsem. Také jsem měla infarkt. Devět hodin mě pak nechali ležet v teplické nemocnici. Prý to byla ucpaná tepna k srdci. Teplická nemocnice, hrozný.“

Na sídlišti Prosetice

Našemu primátorovi dík za vše, jak Teplice vypadají, k tomu i za dlouholetou podporu sportu dětí. Naučil jste mě věřit tomu, že i politik může být člověk. Já děkuji za Váš humor. Takové jsou věty vepsané Tepličany do kondolenční knihy. Byl krásný den, takže procházka se nabízela. Hurá na sídliště Prosetice. To si zažilo svých nechtěných pár minut slávy v roce 2017 kvůli snímku prvňáků ze zdejší základní školy. Fotka národnostně různorodé třídy vzbudila vlnu emocí a rasistických komentářů. Sídliště však vypadá jako každé jiné.

V domku zde bydlí téměř devadesátiletý Emil Šneberg, který se s otcem a bratry jako čtrnáctiletý účastnil Pražského povstání v roce 1945. (Povídání s ním přineseme později.) Do Teplic se přistěhoval před rokem kvůli až nekřesťansky drahým nájmům v Praze. „Jako zdejší primátor pro město udělal dost. Máme třeba odvoz tříděného odpadu zdarma. Moc mě jeho smrt mrzí. Jsme ale smrtelní lidé a nikdo neví, kdy ho to potká,“ podotkl.

„Pan Kubera byl rovný chlap. Pro Teplice udělal maximum možného. Bude nám chybět. Když jsem byl předloni na volební mítinku do Senátu, tak jsem si s ním popovídal. Takových politiků by naše republika potřebovala víc. Byl přístupný oponentům, ale stál si za svým názorem, a když už bylo moc dusno, dokázal situaci zlehčit nějakým vtipem. Dával lidi dohromady, což bude v naší politice chybět,“ potvrdil všeobecnou náklonnost k Jaroslavovi Kuberovi Miloš, jenž byl zrovna s manželkou na procházce.

Z Prosetic je to zpět do centra města jen několik kilometrů. Na budovách jsou nápisy jako Antifa, Stop fašismu, Bílá Evropa či Smrt anarchistům, EU, levici, ale i ty v arabštině. Žijí zde lidé různých názorů, různých národností. I několik žen v hidžábu se prošlo po ulici či v parku. „Všem je to líto. Na druhou stranu se nelze divit, že to vzalo tak rychlý konec. Kouřil sto cigaret denně, vypil patnáct kafí a večer whiskey, přičemž skoro nejedl. Takhle fungoval léta,“ sdělil mi jeden chlapík čekající na lavičce na autobus na Benešáku, jak se tady říká Benešově náměstí. Ostatně Beneše si Kubera zahrál ve filmu Toman. Na Benešáku stojí i turistické informační centrum a na jednom z oken je nálepka: „Kubera forever“.

