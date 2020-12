Lži, co vidíte v TV. Lidi to s*re, ale je to jinak. Albert a nákupák: Až jsme se tam báli

VIDEO, FOTO „To snad ne! Jste nepoučitelní. Dlouhé fronty, žádné roušky. Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém.“ I takové příkré věty mohli čeští občané během víkendu slyšet od vedoucích představitelů státu. Lidé se podle nich po „rozvolnění“ vládních zákazů utrhli ze řetězu a začali na všechno kašlat. ParlamentníListy.cz se vydaly do terénu ověřit, zda občané skutečně berou obchody útokem a dle slov některých politiků epidemickou situaci celé země kazí ostatním. Výsledek překvapí. Velmi.

Během neděle a pondělního dopoledne mediálním prostorem rezonovaly vyjádření a materiály, které měly dokazovat, jak občané pořádají nájezdy na obchody, restaurace a nákupní centra. Šlo o celonárodní „nájezd na obchody“ nebo ojedinělé případy? Naše redakce se pokusila vše zmapovat v několika nejfrekventovanějších obchodních centrech v hlavním městě.

Během pondělního odpoledne i večera jsme navštívili hned několik míst, kde se podle dlouhodobých statistik každodenně shromažďuje výrazné množství lidí. Výsledek? Pro mnohé překvapující. Prakticky nulové fronty, poloprázdné (někdy zcela prázdné) obchody, vylidněné kavárny. Lidé v rouškách, poctivě si všude dezinfikující ruce, držící rozestupy.

Aktuální situaci jsme během pondělí mapovali hned na několika místech. Podívali jsme se do tří obřích nákupních center. Metropole Zličín, Homepark (jehož součástí je komplex Ikea) či Galerie Butovice. Tato místa jsme navštívili v několika časových rozmezích mezi 15 hodinou odpoledne až 21 hodinou večer. Situace byla prakticky totožná.

Přestože první dojem všech zmíněných středisek nebyl nejlepší, protože parkoviště měla z větší části zaplněnou kapacitu, návštěvníci těchto míst se takřka vzorně rozprostřeli.

Ve všech třech uvedených nákupních centrech, kde se za normálního stavu den co den koncentrují masy lidí, byla během pondělí situace víceméně totožná. Klid, žádné fronty, žádné konflikty, žádné porušování vládních opatření.

Začněme u obchodního centra Metropole Zličín, kde v době před covidem každodenně byly téměř plné ulice, chodby, obchody i místa s občerstvením a kavárny. Nyní naopak. Po průchodu jedním z vchodů do centra byl první dojem jasný: Kde ti lidé jsou? Po krátké chvíli spatřena menší fronta před obchody s vánočními dekoracemi a doplňky do bytu. Následný průchod celým obchodním centrem nicméně zdaleka překonal první dojem, neboť fronta zhruba deseti lidí před obchodní kójí byla jednak zcela ojedinělá a za další se rychle rozhýbala.

Nejinak tomu bylo i v jednom z nejrozšířenějších řetězců s konfekčním oblečením. Po vstupu do prostoru obchodu stála delší fronta u poklady, po několika minutách ovšem zmizela. A dlužno dodat, že lidé poctivě až na pár výjimek drželi předepsané rozestupy.

V rámci obchodního komplexu Metropole Zličín jsme zavítali i do potravinového řetězce Albert. Očekávali jsme, že největší koncentrace nakupujících bude právě tam. Opět nic. Klid a zase klid. Pokladny byly otevřené snad jen dvě a zcela bez lidí.

Během zaznamenávání snímků a videí v obchodním centru si nás všiml jeden z členů ochranky. Žádný konflikt se ovšem nekonal, právě naopak. „Sekuriťák“ byl velmi sdílný a ochotně se podělil o dojmy z toho, co pravidelně v práci zažívá.

„Trávím tady hodně času, chodím po chodbách, mám za úkol dávat pozor, hlídat nošení roušek a další věci. Pak přijdu domů, pustím televizi a tam vidím úplně jiný svět, než jaký denně zažívám tady. Přijde mi, že někdo má snahu všechno popsat katastroficky, hororově a hlavně nepravdivě. Tady se lidi chovají slušně. Žádné návaly, žádné prskání po sobě bez roušek. Prostě normální fungování v rámci těch šílených opatření a situace. Nevím, kde se berou ty záběry a fotky šílených nekonečných front, co nám pouští televize. Uznávám, že všude to nemusí být stejný, ale vidím to spíš tak, že to jsou ojedinělý případy, který si pak někdo vezme a mává tím na národ jako rákoskou, že vy na to kašlete, vy se chováte nezodpovědně! To jsou lži. Já to ale v práci nevidím,“ řekl nám člen ochranky na Zličíně. Jeho identitu pochopitelně nebudeme dle přání sdělovat.

Další jeho vyprávění bylo neméně zajímavé. Nemuseli jsme ani pokládat otázky. Člen ochranky byl dojmů plný. „Víte, co mě poslední dobou praštilo do očí? Výrazy a nálady lidí. Procházím neustále tam a zpátky a všechny musím pozorovat, takže to vnímám hodně pozorně. Mění se chování a projevy těch lidí. Dřív sice spěchali, zuřivě nakupovali, ale byli tak nějak spokojení. Teď je to jinak. Z těch očí vidím zoufalost a nas*ranost zároveň. Mluví jinak, bývají výbušnější než dřív. Lidi to prostě štve. Ne štve, ale se*e, pardon. Všechno. Jednou zakážeme, jednou rozvolníme, pak zas zakážeme, rozvolníme a pořád dokola. Na jaře to bylo jiné. To všichni asi měli pochopení, ale teď ho spíš ztrácí. Mně to taky vadí. Národ musí žít, musí dýchat. Jestli to tak nebude, všechno bouchne a já bych se tomu nedivil. Běžte a zdokumentujte si to, musím jít,“ dodal jeden ze „sekuriťáků“ a vydal se svou cestou.

Katastrofickou situaci jsme nezažili ani v dalším velkém „nákupáku“. Homepark sousedící s Ikeou na Zličíně měl poloprázdné parkoviště a v obchodech bylo prázdno ještě větší.

Nepochybně největší prostor v rámci nákupního centra zaujímá hypermarket Tesco. Takové liduprázdno bylo nevídané. Hlavní uličky i průchody mezi regály zcela prázdné. Nikde nikdo. A pokladny? Ze zhruba dvacítky pokladem s obsluhou byly otevřené asi čtyři. A nakupující nikde. Samoobslužné poklady, kterých je v místě asi také zhruba dvacet? Obsazené v danou chvíli tři. Přitom všude velké svítící cedule „AKCE“, „VÝPRODEJ“, mléko pod cenou, víno pod cenou, hračky pod cenou. Fronty nikde, lidé nikde.

De facto stejné to bylo i v dalším obchodním centru Galerie Butovice. Všechny uvedené nákupní komplexy přitom v době „předcovidové“ byly ve stejných časech plné lidí, což jsme zažili na vlastní kůži. Kde jsou ty mediálně prezentované davy a bitky o zboží? Těžko říct. Minimálně během pondělního odpoledne a večera se redakce PL přesvědčila, že lidé žádné nákupní nájezdy nepodnikají.

