Mafián Babiš, řekl Kalousek. A pak vypluly zlé věci na něj

ANKETA Pohltil Andrej Babiš stát? Je mafián? Tvrdí to Miroslav Kalousek a ParlamentníListy.cz se zeptaly ve sněmovně, zda a do jaké míry tento názor ostatní politici sdílí. Možnost reakce si nenechal ujít Tomio Okamura, ani Karel Schwarzenberg.

reklama

Miroslav Kalousek se po čase obsáhleji rozpovídal a pro DVTV poskytl delší rozhovor. Řeč byla především o premiéru Andreji Babišovi a jeho vládě. Kalousek se dokonce místy i zastal současného kabinetu, že během koronavirové krize udělal chyby. „V této situace by chyby dělal každý,“ konstatoval politický mazák a druhým dechem dodal, že by vládě ani nevyčítal schodek rozpočtu 500 miliard, pokud by šlo o jednorázovou záležitost. Podle Kalouska je ale problém, že chce vláda bezhlavě utrácet i v dalších letech.

Exministr financí následně konstatoval, z čeho pramení jeho přesvědčení, že Andrej Babiš je mafián. Skupina kolem premiéra prý kompletně „pohltila stát“ a teď si sama nastavuje i vykládá pravidla hry a kdo to nevidí, je alibista.

Anketa Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 1508 lidí

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, jak toto Kalouskovo hodnocení vnímají.

„Pozvolna se naše republika stává politickou divizí Agrofertu,“ podpořil Kalouskovo tvrzení jeho letitý souputník, čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Podle šéfa KSČM a prvního místopředsedy sněmovny Vojtěcha Filipa tyto Kalouskovy výroky pomohou premiéru Babišovi. „Ač nemám žádný důvod hájit pana předsedu vlády, to musí on sám, tak je fakt, že výroky pana Miroslava Kalouska, který je nazýván profesorem demagogiky, spíše u veřejnosti zvýší podporu nikoli TOP 09, ale ANO 2011,“ konstatoval Filip.

„Když to říká Mirek Kalousek, tak to musí být pravda,“ reagoval pobaveně místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský.

Poněkud jiné vysvětlení než zakladatel TOP 09 má poslanec Jaroslav Foldyna. „Stát ‚pohltil‘ vítěz voleb a jeho koaliční partneři. Po příštích volbách stát opět ‚pohltí‘ vítěz voleb a jeho koaliční partneři. A tak to bude, alespoň doufám, pořád dokola. ‚Pohlcování státu‘ vítězem svobodných voleb je totiž podstatou demokracie,“ napsal redakci Foldyna.

„Pan Kalousek zapomněl, že dotace v prvé řadě nastavovaly jak jeho vlády, tak jeho milovaná Evropská unie. Pokud mu tady vyrostl žrout dotací, je to víc jeho problém než toho žrouta. My v SPD jsme vždy byli proti dotacím miliardářům. Ovšem dokud dotace z peněz nás všech brali partneři pana Kalouska, jako pan Schwarzenberg a další, tak to nevadilo. Korupční dotační systém tu nastavili právě politici typu pana Kalouska, ODS, ČSSD a jim podobní,“ je přesvědčen místopředseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

„Kdyby ve vedení státu nebyl Babiš, ale Bakala, to by bylo hned něco jiného,“ uvádí europoslankyně KSČM Kateřina Konečná. „To říká ten pravej. Vždyť Andrej Babiš je sen TOP 09 a ODS. Pořád mluvili o tom, jak do politiky mají vstupovat ti úspěšní a bohatí, tak ho tam mají. Aha – oni asi mysleli jiné ‚úspěšné‘. Takže chápu, že by Kalousek radši viděl ve vedení státu třeba Bakalu – štědrého sponzora TOP 09. I když s takovým člověkem by se mu pak těžko kázalo o morálních hodnotách, takže o něm raději mlčí,“ míní politička.

Fotogalerie: - Chvilky na Staromáku

„Vláda chce po sněmovně bianco šek na dalších 200 miliard, aniž by řekla, za co je utratí. Půlbilionový schodek rozpočtu si můžeme dovolit, ale já ho v této podobě nemohu podpořit. Nemyslím si, že by si Andrej Babiš nějakým způsobem uzurpoval moc, protože byl jenom kvůli němu přijat zákon, tzv. Lex Babiš. Ale je potřeba jasně definovat, za co je chce vláda utratit a také jsem neviděl žádné návrhy, kde chce stát šetřit na provozních výdajích ministerstev. Mám tím na mysli např. předražené akvizice MO, zrušení inkluze ve školství, platby politickým neziskovkám a omezení výplat sociálních dávek nepřizpůsobivým, kteří dlouhodobě nepracují přesto, že by pracovat mohli,“ zamýšlí se poslanec SPD Radovan Vích.

„Kdo neviděl předchozích 30 let alibismu pravicových komsomolců, by i jejich ideovému vůdci panu Kalouskovi uvěřil. Vždyť jejich politika peněz a klientelismu porodila fenomén Babiš. Každý oligarcha myslí nejdříve na sebe a až potom na druhé, to přece ví každý. A hlavně pokud se tito lidé bijí mezi sebou, jasně odhalují svou pravou podstatu i tu tolik opomíjenou podstatu kapitálu. Marx má totiž pravdu!“ řekl nám místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar.

Podle poslance Lubomíra Volného jde o něco úplně jiného. „Pan Babiš má v rukou takovou moc, o které pan Kalousek vždy snil. Souhlasím, že přílišná monopolizace vlivu má vždy své hrozby, nicméně varování zaznívající z úst pana Kalouska jsou pouhou závistí,“ uvádí Volný.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.