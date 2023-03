Máš 300 krav, co prdí? Plať. Česká kráva v ohrožení. Je zle

Dražší hovězí maso? Dá se to prý očekávat. Důvodem jsou nejen stále složitější dotační programy pro chovatele, ale především i uvažované omezení kvůli údajné ochraně planety před oteplováním. Brusel připravuje emisní povolenky kvůli tomu, že krávy „prdí“. Týkat se to má chovů s více jak 300 kusy dobytka. Čeští chovatelé se bojí vývoje dotačních programů, bez kterých nebudou schopni udržet chovy a Česká republika by ztratila soběstačnost. „Snad jde jen o politické výkřiky,“ konstatuje zástupce chovatelů skotu pro PL s tím, že zemědělci nemají v naší zemi prakticky žádný vliv na pultové ceny hovězího masa.

Čeští chovatelé skotu upozorňují na to, že bez adekvátních subvencí budou moci hovězí maso nadále produkovat jen stěží, protože už v současné době na tom téměř nevydělávají. Bez dotací by šlo o naprosto prodělečný podnik. Do toho přichází debaty o regulaci kvůli produkci emisí, které mají prý poškozovat klima.

Podle zprávy ČTK ze 17. března se na kontrole emisí u krav již shodli unijní ministři životního prostředí. „Povinnost dodržovat stanovené limity škodlivých plynů a látek vypouštěných do ovzduší by se nově měla vztahovat nejen na průmyslové podniky či chovatele prasat, ale i na velkochov hovězího dobytka. Shodli se na tom ministři životního prostředí zemí Evropské unie, kteří dojednali společný přístup k novele směrnice o průmyslových emisích. V Česku se pravidla nově dotknou několika set chovatelů,“ uvádí agentura.

Nový ministr životního prostředí Petr Hladík normu obhajuje. „Jde o vyvážený kompromis mezi ochranou životního prostředí, zapojením veřejnosti a dopady na průmysl, zaměstnanost a zemědělství. Z pohledu České republiky je to naprosto akceptovatelné, především z hlediska emisí čpavku,“ cituje Hladíka ČTK.

Na záměr zregulovat chov hovězího dobytka upozornil jak první začátkem března na svém twitterovém účtu poslanec Evropského parlamentu za hnutí ANO Martin Hlaváček, kterému se to rozhodně nelíbí. Podle svých slov udělá maximum, aby tento „bruselský nesmysl“ poslal europarlament na smetiště dějin.

„Krávy jsou teď pro bruselské úředníky nepřítelem číslo jedna, největším ohrožením planety a životního prostředí. Víte proč? Protože žerou, tráví a potom zcela bez ohledu na bruselské regulace vypouští větry, které oteplují planetu. Nedávno nám bruselští úředníci poslali návrh, který má nařizovat našim chovatelům něco jako povolenky na krávy. Kdo má více než 300 krav, bude muset požádat o licenci, měřit emise, vykazovat je a to dokonce i na pastvě. To fakt nechci. Dnes už existují technologie, které to řeší jinak a lépe a krávy nešikanují. Jako poslanec udělám naprosté maximum, abychom tomuto nesmyslu zabránili. Vytvořili jsme skupinu, která o šílenosti tohoto návrhu přesvědčuje stále více poslanců. V zemědělském výboru snad pošleme tento návrh na smetiště dějin,“ uvedl nedávno europoslanec Hlaváček.

Stav chovu masného skotu bude dost významně ovlivněn dotační politikou, která se nyní formuje. Masný skot je dlouhodobě na podporách významně závislý a rentabilita tohoto odvětví bez dotací je na úrovni zhruba 7 500 za krávu a rok ztráta. Je otázkou, jak se potom budou pohybovat výkupní ceny, protože ty za poslední rok od válečného konfliktu trochu vzrostly, ale samotné vstupy rostly enormně. Náš obor narazil na strop a teď budeme rádi, jestli se vůbec podaří stavy zvířat udržet na úrovni, jaké jsou, aby byla zajištěna soběstačnost naší republiky a bylo zajištěno kulturní udržování krajiny, na čemž má pastevní chov masného skotu významný podíl,“ řekl nám představitel chovatelů masného skotu.

„Těžko se dá odhadovat, jaké dopady by na nás mělo zavedení nějakých emisních povolenek. Považuji to za politické výkřiky v první fázi a je otázkou, jak to bude uplatňováno. Jestli na úrovni republiky, na úrovni okresů nebo celé Evropské unie, k jakému datu a čemu všemu se to bude přepočítávat. Zatím jsem nezaznamenal, že by někdo nějaké podrobnosti řekl. Vždycky když někdo vyjde s nějakými statistikami, které jsou založené na zkreslených údajích. To se potom prezentuje v médiích a vypadá to jako že někdo to dělá skvěle a druhý nikoli. U emisních povolenek to vnímám dost podobně. Pokud se stanoví nějaká úroveň, od které se to bude odvíjet, pak se může řešit, jaké cenové dopady to bude mít,“ uvažuje Malát.

Vlivů a prvků, které mají podíl na zdražování hovězího masa v obchodech, je podle jeho slov celá řada. „Zemědělec jako prvovýrobce většinou tahá za kratší konec. Jestli si někdo myslí, že zemědělci v České republice mají nějakou větší sílu ovlivnit prodejní cenu, tak to je velký omyl. Nemají možnost ovlivnit ani výkupní ceny, natož prodejní. Zvýšení cen, které se projevuje v obchodech, opravdu neovlivňují zemědělci. Chovatel je vždycky dotlačený do toho, že zvíře vyprodukuje do určité jateční hmotnosti a v tu chvíli se ho potřebuje zbavit, protože už pro něj nemá místo a prodává se to i za ceny, které nejsou vůbec ideální a rentabilní. Vývoj do budoucna ohledně cen se těžko predikuje. Faktorů je celá řada a nelze říct, kam to až půjde. Odhadl bych, že teď budou ceny plus mínus kopírovat inflaci. Dramatický skok snad nečekám, protože hovězí maso je samo o sobě dlouhodobě nejdražší a poptávka po něm je limitována. Tím jak mají spotřebitelé hlouběji do kapsy, není prostor pro dramatické zvyšování cen, tedy pokud se má spotřeba hovězího udržet na mizerných 8,5 kilogramech za rok na osobu,“ pokračuje.

„V naší zemi prakticky nefunguje propojení mezi zemědělci a zpracovateli. Naopak v zahraničí jsou masokombináty vlastněny či spoluvlastněny zemědělskými organizacemi, které mají vliv na řetězec dalšího zpracování a prodeje. V České republice to tak není, tady je několik velkých zpracovatelů a ti se moc se zemědělci nemažou. Řeknou nám, že to bude koupí za určitou cenu, anebo si to prostě doveze odjinud levněji. Tlak je obrovský a spotřebitelská sféra zatím není úplně naučená, aby preferovala české suroviny, čímž by se vyvinul tlak na zpracovatele a řetězce. Pokud chce zemědělec dostat v současné době lepší peníze, prodává si to sám tzv. ze dvora. Nechá si zvířata porazit nebo má svoji miniporážku či bourárnu a všechno si řeší sám. To je cesta ke kvalitě, lepšímu masu a ve finále i k lepším prodejním cenám, protože se odbourávají všechny části celého řetězce, kdy si na tom každý chce něco uzmout,“ dodává Kamil Malát z Českého svazu chovatelů masného skotu.

