Megabyznys na drahách v režii ostravských podnikatelů. Vagóny, stovky milionů, soudy a zase ta se strachem vyslovená jména politika KDU a Kalouskova nepřítele, na něhož jste zapomněli

V prvním z nich dostala výrazný prostor zmíněná společnost OOS, která informace, jež ParlamentníListy.cz obdržely, vyvracela ústy svého jednatele. ČD Cargo však slova našeho zdroje, jehož totožnost známe, potvrzuje.

Náš zdroj z oblasti drážní problematiky upozornil na to, že společnost přišla o štědré zakázky ze strany ČD Cargo. Což potvrdily obě strany. „Na výkon OOS však toto snížení zakázek ze strany ČD Cargo nemělo de facto žádný dopad,“ uvedl jednatel společnosti Peter Šuška. Výše uvedené hospodářské výsledky však hovoří jinak.

Nespolehlivost, pozdní dodávky a nestandardní jednání. To byl podle našeho zdroje, ale také podle ČD Cargo důvod toho, proč již OOS nepatří mezi top dodavatele oprav vagónů.

„Ostravské opravny a strojírny od konce roku 2018 v rozporu se smlouvami neopravovaly naše železniční vozy buď vůbec, nebo pozdě. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni uplatnit smluvní pokuty za neplnění v částce převyšující 80 milionů korun,“ uvedl ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo. V minulosti OOS pro ČD Cargo opravovalo v průměru kolem tisíce vozů ročně. Podle ředitele Michala Roha šlo o zakázky v řádu nižších stovek milionů korun ročně a postupně v průběhu let docházelo na základě transparentních výběrových řízení ke snižování podílu OOS na počtu oprav.

Tabulka, kterou nám zaslalo ČD Cargo:

„OOS nám v minulosti opravovala železniční vozy. Avšak nejenom OOS, ale i další s ní propojené společnosti s námi obchodovaly. Tyto společnosti zejména od konce roku 2018 flagrantně porušují významné smlouvy. Kromě OOS se jedná také o společnosti TSS Cargo a Financial Found. TSS Cargo nám protiprávně ukončuje nájemní smlouvy na vozy, pak si vozy nepřebírá a nakonec nám účtuje neopodstatněné faktury v řádu desítek milionů korun za údajné poškození pronajatých vozů,“ uvedl ředitel příslušného odboru ČD Cargo pro ParlamentníListy.cz.

„Zdaleka nejhorším je ale činnost Financial Found, která se dokonce usiluje obohatit o 1 141 našich železničních vozů. S touto společností jsme v minulosti uzavřeli smlouvu na zpětný leasing železničních vozů. Celý čas jsme řádně platili leasingové splátky, které jsme měli doplatit tento rok. Financial Found se však od smluv účelově a protiprávně snaží odstoupit, a získat tak vozy do svého vlastnictví, a to i přesto, že jsme jim zaplatili veškeré – i budoucí splátky včetně úroků,“ popisuje dále zkušenosti.

Firma OOS na black listu státní společnosti?

Možnost takového seznamu podle ČD Cargo umožňuje zákon o veřejných zakázkách. Jedná se o velice nespolehlivé dodavatele a OOS jsou prý jeho součástí. Nejen ony. „I přesto, že podle tohoto zákona ČD Cargo není povinno soutěžit, je to standardní nástroj, který má ČD Cargo také implementovaný ve svých procesech výběru dodavatele zakázky,“ upřesnil jménem ČD Cargo ředitel Roh.

Zatímco jednatel OOS Peter Šuška uvedl, že se s ČD Cargo soudí proto, že vymáhají dluhy, které jim ČD Cargo dluží za výkony a „které nám neuhradili v termínech splatnosti. Jedná se o desítky milionů korun. Dále budeme po vedení ČD Cargo vymáhat škody, které nám způsobilo svým protiprávním jednáním.“

Nedodal však, že existují i jiné důvody.

„Ano. OOS nám měla v průběhu roku 2019 prodat 150 nových železničních vozů, které ale v rozporu se smlouvou nedodávala, přičemž ty, co dodala, byly vadné. Porušení smlouvy dosáhlo takové intenzity, že jsme byli nuceni od ní odstoupit. Všechny vozy jsme OOS vrátili, doteď nám však OOS zadržuje veškeré peníze, které jsme jim zaplatili. U soudu se proto žalobou domáháme vrácení až 62 milionů korun. Další soudní spor vede ČD Cargo s firmou Financial Found, která je s OOS propojená. Jak jsme již uvedli, tento spor je zdaleka nejzávažnější, protože v tomto případě jde o pokus o zcizení 1 141 nákladních vagónů v ceně převyšující půl miliardy korun,“ upřesňuje Roh.

Nyní krátké ohlédnutí do historie.

„Na celém případu by nebylo asi nic divného, kdyby bylo zřejmé, komu Financial Found patří. Týdeník Ekonom dospěl k jednoznačnému závěru, že i za touto firmou stojí Šuškové. Sídlí v domě, který patří Ostravským opravnám a strojírnám. Ve stejném objektu má domov i firma Rail Invest, která od roku 2008 opravny stoprocentně ovládá. Obě společnosti byly dokonce založeny ve stejný den a akcie upsali stejní ostravští advokáti Vít Rybář a Karel Ležatka.

„Bohužel majitelem těchto akcií už nejsem,“ uvádí Ležatka. Jeho vlastnická role prý skončila zmíněným úpisem. Kdo anonymní akcie Rail Investu a Financial Foundu nyní drží, nechce říct, ačkoliv to prý ví. Potvrzuje pouze, že obě firmy patří do stejné podnikatelské skupiny. Nepřímo naznačuje, že majiteli nadále zůstávají bratři Šuškové, kteří vlastnictví před dvěma lety na jeho radu zastřeli kvůli různým tlakům, kterým byly vystaveni, zatímco před lety se s vlastnictvím tohoto fondu dělaly takzvaně drahoty.

Při pohledu do současného obchodního rejstříku mohou ParlamentníListy.cz potvrdit, že jak OOS, tak Financial Found a.s. sídlí na totožné adrese. Je jí ulice Na Valše 676/18 (respektive 21), Přívoz, 702 00 Ostrava. Společníkem OOS je poté Rail Invest a.s. Ta „pro změnu“ sídlí na adrese ulice Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava.

