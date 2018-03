Mravní kreatura, blbec, darebák. Jsem tím vším opravdu zhnusen a otřesen, vztekal se Halík. Víme, co napsal kardinálu Dukovi…

Maily jsou z prosince roku 2011. A točí se kolem kauzy, když tehdejší vicekancléř prezidenta Václava Klause Petr Hájek zpochybnil, že Tomáš Halík je kněz, neboť prý neexistuje právně relevantní záznam dokazující jeho kněžské svěcení. V té době také Halík kritizoval kardinála Duku za jeho dobré vztahy s prezidentem Klausem.

Kvůli těmto věcem došlo k setkání kardinála s Tomášem Halíkem, které si Halík v dopise z 13. prosince pochvaloval. „Přátelé, chtěl bych srdečně poděkovat všem, kdo jste modlitbou podporovali naše adventní setkání s arcibiskupem Dominikem – myslím, že Vaše modlitby (spolu s dobrým vínem, které jsme spolu včera vypili) přinesly velmi dobré plody, považuji to mnohahodinové, naprosto otevřené a bratrské setkání za skvělou možnost spoustu věcí si vyříkat, lépe se pochopit a nakonec obejmout. Uvědomil jsem si tam nejen sílu 40tiletého přátelství a společných zkušeností z tvrdých dob, ale také sílu kněžství a podstatný rozdíl mezi církví a politickou partají – přece jen lidé, spojení poutem jedné svátosti mezi sebou navzájem a s Kristem, zvyklí zpytovat svědomí a modlit se za sebe navzájem, za církev, za přátele i nepřátele etc. stojí na skále, kterou různé názory na Klause a EU a různí Hájci a novináři, dychtící po kontroversích, nemohou otřást, natož zničit,“ napsal Halík.

„Ti, kteří si mysleli, že církev čeká schisma ‚Duka contra Halík‘, budou zklamáni. Myslím, že si docela dobře rozumíme a respektujeme se i v tom, co vidíme trochu jinak. Díky za modlitby a hodně adventního pokoje! Váš Tomáš H.“ uzavřel Halík. V dalším dopise dokonce navrhoval, aby byl o schůzce informován tisk.

Pokaždé v adventu vylezou čerti

Toto pozitivní antischismatické nahlížení reality však monsignoru Halíkovi dlouho nevydrželo. O dva dny později, tedy 15. prosince, napsal zprávu Dukovi, Holubovi a dalším s názvem „Všechno je jinak“. V ní se Halík ostře ohradil proti vyjádření arcibiskupa Duky pro MF Dnes, které tlumočila jeho spolupracovnice sestra Dominika.

„Pokaždé v adventu vylezou čerti a odvádějí od toho hlavního tématu. To bychom neměli dělat. Máme se zaměřit na to, co ta doba má přinést, zbavit se rozbrojů. Lidé se naučili pořád po sobě střílet a už i zapomněli odpouštět a hledat to lepší, co je v tom druhém. Advent je v tomhle docela dobrá škola,“ tlumočila pro MF Dnes Dukovy názory jeho nejbližší spolupracovnice řádová sestra Dominika. Duka se podle ní zlobí na oba muže. Do věci se ale nechce zapojovat. „Nebudu po někom házet shnilými jablky, když to dělá on. Pak je těch shnilých jablek ještě víc. To je můj názor. Pan arcibiskup se spíš do toho nezapojuje, protože je to nedůstojné.“

„Žádná přestřelka není dobrá, žádná hádka není dobrá, protože jsme v adventu. Myslím, že by ti, kteří na sebe střílí, měli říci: ‚Příměří, odpusťme si, co jsme si.‘ To je jediné řešení,“ řekl Duka ve středu po prezentaci své nové knihy Tradice, která je výzvou.

Podvedený blbec čertík Halík: Co mně má ta mravní kreatura Hájek co odpouštět?

„Bohužel, všechno je zas zcela jinak. V pondělí jsem naivně uvěřil, že jsme si vše vyjasnili, několikrát jsem do médií v zájmu jednoty církve mluvil velmi pozitivně o arcibiskupovi, o našem 40letém přátelství, o kněžském bratrství etc. Připadám si teď jako podvedený blbec. Prosím, nepište o nějakém ‚přátelském setkání‘. Stalo se něco, co si přátelé nedělají. Dominik se dnes dopustil takové veřejné urážky mé osoby, takové křivdy a podrazu, že v něho ztrácím důvěru. Blábol o ‚adventních čertících‘ jsem považoval za úlet sestry Dominiky, zkreslený médii. Ale dnes jsem se dočetl neuvěřitelný výrok z úst arcibiskupa, ‚že Halík a Hájek by se měli usmířit, říci si, odpusťme si, co jsme si‘. Bože na nebi! Co mně má ta mravní kreatura Hájek co odpouštět? Opravdu je arcibiskup tak slepý, že mne klade na roveň tomu darebákovi? Co já jsem Hájkovi udělal? Člen hradní smečky, když nemá argumenty proti mé zcela legitimní kritice politika, se snaží mne svým typicky podlým způsobem poškodit hnusnými vědomými pomluvami a můj arcibiskup, místo aby se zastal svého kněze, nás de facto staví na roveň? Místo aby vyzval toho darebáka, aby odvolal své lži, rezignoval ze svého postu a dal se na pokání? Jestli jsem pro svého biskupa ‚adventní čertík‘, rovný člověku, jímž celý národ pohrdá, pak z toho musím vyvodit náležité důsledky,“ rozzlobil se Halík.

A pokračoval. „Ruším své přednášky na KTF, k nimž jsem se dal přemluvit, rezignuji na členství ve vikariátní radě a zvažuji další kroky. Možná bych přece měl toho Hájka žalovat a neměl bych přemlouvat k mlčení ty, kteří chtěli veřejnosti sdělit podstatné skutečnosti z minulosti chlapa, s nímž mne můj biskup klade na roveň. Já blázen! Jsem tím vším opravdu zhnusen a otřesen. Měl jsem k nepravostem mlčet a všechno bych si ušetřil, říkáte? Ne, ‚než s lumpy tancovat, to se chci radši prát‘, zpívá V+W. Hájkoviny ukázaly Hrad v plné nahotě – a už jen proto to asi stálo za to. Jestli to vyjádření pro ČTK mělo přispět k adventnímu pokoji, pak si měl pan arcibiskup rozmyslet, co říká a jak mně asi po tomto výroku bude. Strašně se mne to dotklo. Snad tomu můžete porozumět. Jak by se DD tvářil, kdyby ho někdo v médiích vyzval, aby požádal o odpuštění toho, kdo ho poslal do kriminálu? Odpustit mu může – jako já jistě Hájkovi, pokud mne o odpuštění požádá – ale o odpuštění může požádat jen ten, kdo druhému ublížil, ne ten, komu bylo ublíženo. (Anebo je tam snad jiskřička možnosti, že Dominik tu strašnou větu nepronesl a vybájili to novináři? Strašně by se mi ulevilo, ale moc tomu nevěřím. Vlastně nevím, komu v naší hierarchii ještě mohu věřit.) TH, pro arcibiskupství ‚adventní čertík, co hází shnilými jablky‘,“ zakončil svůj mail Halík.

V potlesku lidí jako Zeman, Klaus, Mynář, Okamura, Ringo Čech, čtenářská obec Parlamentních listů…

Vztahy mezi kardinálem a Halíkem se zhoršily i kvůli dobrým vztahům mezi prezidentem Milošem Zemanem a kardinálem či kvůli tomu, že Halík se chtěl účastnit programu homosexuální Prague Pride.

„Ano, v posledních letech se naše politické názory v mnohém silně liší, ale dokud mne nezačal kardinálův nešťastný mluvčí páter Badal ovčáčkovským způsobem napadat na svém twitteru, v televizi a rozhovorech na Parlamentních listech a neotevřel rozhovorům pana kardinála zeširoka tuto podivuhodnou tribunu, mohli jsme si bratrsky mnohé věci vyříkat tváří v tvář. Teď už je trochu pozdě, v potlesku lidí jako Zeman, Klaus, Mynář, Okamura, Bobošíková, Ringo Čech, čtenářská obec Parlamentních listů a mnozí další noví fanoušci našeho kardinála můj hlas jistě zaniká,“ řekl Tomáš Halík 24. února pro MF Dnes, jenž si prý uvědomil, že na něj Duka nemá čas. A to ve chvíli, kdy například viděl biskupa na snímku, jak kráčí na narozeninovou párty Vratislava Mynáře.

„Já přes všechny výhrady beru vážně slib respektu a loajality ke svému biskupovi ve věcech víry a církevní správy, avšak ve věcech tohoto světa, kde nám církev naštěstí dopřává svobodu různosti názorů, se už asi neshodneme. Nechme tedy růst různé rostliny vedle sebe, jak nám radí Písmo, on si nás nakonec přebere Bůh,“ dodal Halík.

