Nákup helikoptér za miliardy? Požadavky stanovené vojáky nesplnil žádný vrtulník, uvedl náměstek pro vyzbrojování

Co si myslíte vy osobně o návrhu, který se objevuje v „Koncepci rozvoje dopravního a vrtulníkového letectva s výhledem do roku 2025“, snížit množství vrtulníkových základen ze dvou na jednu? Je to podle vás v pořádku?

Tato koncepce byla zpracována na Generálním štábu AČR, svůj dotaz směřujte tam. Jen podotýkám, že už od roku 2014 máme jedinou vrtulníkovou základnu v Náměšti nad Oslavou.

Kolik má AČR aktuálně bojeschopných vrtulníků a je to podle vás dostatečné množství? Jsou tyto stroje nefunkční?

Opět se jedná o dotaz, který musíte směřovat Armádě ČR.

Z jakého důvodu vznikla potřeba nákupu nových vrtulníků? A probíral se nákup s vojáky, kteří se stroji létají? Kdo stanovil podmínky, které nové stroje mají splňovat?

Pořízení dvanácti nových vrtulníků je požadavkem armády. S poptávkou po vrtulnících přišli před několika lety vojáci a generální štáb požadavek nákupu a potřeby zdůvodnil a předložil ministerstvu. Cílem je nahradit ruské stroje, které nejsou kompatibilní s NATO a je zde riziko komplikovaných dodávek náhradních dílů. Nákup se samozřejmě s vojáky detailně probíral a probírá, právě oni jsou autorem specifikace, co mají nové vrtulníky splňovat.



Přehledná tabulka účastníků průzkumu

Jak je to aktuálně se stroji značky Bell Helicopter, které podle veřejně dostupných informací nesplňovaly jednu z podmínek „marketingového průzkumu“, ve kterém se nové stroje poptávaly (vyhřívané rotory proti námraze)? Z jakého důvodu jste tyto stroje nevyloučili přímo? Vy osobně jste řekl, že se nabídka musí přezkoumat. Došlo tedy k nějakému přezkoumání?

V současné době jsme stále v předakviziční fázi, probíhá úprava specifikace ze strany armády a poté se bude rozhodovat o způsobu vyhlášení zakázky. Požadavky stanovené vojáky ve fázi marketingového průzkumu nesplnil žádný vrtulník. Vyhodnocení dělal projektový tým spadající do podřízenosti náčelníka GŠ.

Byl jste vy osobně někdy ve Spojených státech amerických? Pokud ano, byl jste tam služebně, studijně, nebo čistě na dovolené?

V USA jsem samozřejmě byl. Jakožto zaměstnanec MZV jsem byl v letech 2009-2011 zástupcem velvyslance a poté chargé d'affaires ve Washingtonu. Pokud jde o cesty z pozice zaměstnance MO, navštívil jsem USA pracovně na základě služební cesty schválené ministrem obrany.

Setkal jste někdy osobně s bývalým americkým velvyslancem Schapirem?

Pouze pracovně jako člen širší delegace MO, nikdy samostatně.

Kdo vás na pozici náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic doporučil?

Na obsazení pozice náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic proběhlo standardní výběrové řízení podle zákona o státní službě.

Přednášel jste, nebo přednášíte někdy na vysoké škole CEVRO Institut?

Měl jsem v minulosti několik přednášek na VŠE i jiných školách. Zúčastnil jsem se jako host na pozvání prorektora Tomáše Pojara i jedné přednášky na CEVRO věnované bezpečnostní politice.

Takzvaného marketingového průzkumu, na jehož základě by se měly vybírat armádní vrtulníky, se účastnilo několik subjektů: Airbus Helicopters, Bell Helicopter, Lockheed Martin, Korean Airspace Industries a také Agusta Westland. ParlamentníListy.cz všechny oslovily a jejich vyjádření budeme postupně přinášet.

autor: Barbora Richterová