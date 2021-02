Ne, řekl Filip Babišovi. Protože taky slyšel ne. Prý je zle a vůbec nejde o nouzový stav

reklama

Opět je třeba prodlužovat nouzový stav, který končí 14. února. Vláda ústy ministra vnitra Hamáčka vzkázala, že jeho neprodloužení Poslaneckou sněmovnou by byla katastrofa a „recept na kolaps zdravotnictví“. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), která toleruje vládu a dodává jí v dolní komoře Parlamentu většinovou podporu, v minulosti přes „šprajcování“ v hlasování, které udržuje při životě vládní proticovidová opatření, zvedla ruku.

O vůli nepodpořit prodloužení nouzového stavu již komunisté informovali i prezidenta Zemana. I jemu Filip sdělil, že levicové straně vadí nesplněné sliby vlády učiněné v lednu: Návrat dětí do škol a otevření skiareálů či většího množství obchodů.

Jak uvedl sám Filip, konečné stanovisko vydá v pátek stranický výkonný výbor.

ParlamentníListy.cz se zajímaly, zda rudé NE nouzovému stavu má i další pozadí než jen to, co Vojtěch Filip hlásá do médií. Zdroje z okolí vedení komunistů i z prostředí byznysu totiž naznačují, že by mohly existovat další důvody. A to jak politické, tak byznysové.

Nejsme toaletní papír

Čím dál nepřátelštější postoj Filipa vůči vládě, který se kromě nechuti podpořit nouzový stav projevuje i trváním na škrtu 10 miliard z rozpočtu Ministerstva obrany, má být záležitostí vnitrostranické prestiže.

„Vojta se snaží zaujmout členskou základnu tím, že se vymezí proti Babišovi. Dlouhodobě čelí výtkám, že KSČM dělá vládě a hnutí ANO ‚toaletní‘ papír. Takže on teď může říct ‚my nejsme toaletní papír, my nejsme žáci a Babiš není profesor!“ sdělil ParlamentnímListům.cz zdroj obeznámený se situací ve vedení strany.

Komunisté kvůli covidové situaci odložili svůj volební sjezd, kde se měla o funkci předsedkyně strany ucházet například europoslankyně Kateřina Konečná. A v partaji ne každý vítá podporu, kterou strana dodává hnutí „miliardáře“ Babiše.

„Může za tím samozřejmě být něco víc, ale tohle je jasný záměr. Sice máme členskou základnu starší, takže by se měla bát covidu, ale ti dědové nakonec budou tleskat, jaký je Vojta bojovník, když se vzepřel tomu Babišovi a nepodpořil nouzový stav,“ dodal obeznámený muž.

Něco v tom ještě plave...

Podle jiného zdroje, obeznámeného s pražským byznysovým prostředím, je Filipova nechuť k asistování dalšímu prodloužení nouzového stavu a k podpoře Babišovy vlády jako takové způsobena ještě mnohem pragmatičtějším důvodem: Ztrátou vlivu na státní organizace a akciové společnosti spojené s dopravní infrastrukturou. V nich lídr KSČM nacházel pochopení pro své personální zájmy a nominace. Ale to už neplatí.

„České dráhy, ČD Cargo a Ředitelství silnic a dálnic, to je ta bolest. Za ministra dopravy Dana Ťoka uměl Filip ovlivňovat jak obsazení jejich vrcholných orgánů, tak záležitosti kolem liniových staveb. Pomáhal mu v tom Jaroslav Faltýnek, který tam také měl své zájmy,“ sdělil PL zdroj. Svého času dle jeho informací měla za Faltýnka a jeho partu na ŘSD kopat i Soňa Křítková, nyní Bergmannová, která byla dosazena do Národní sportovní agentury, aby údajně pro premiéra dohlížela na předsedu Hniličku.

Nicméně Ťok už je pryč, Faltýnek byl Babišem z dopravních záležitostí „vykázán do patřičných mezí“ a do hry vstoupil jiný hráč, kvůli kterému Filip, hovorově řečeno, „utřel“.

„Když na Ministerstvo průmyslu a obchodu nastoupil Karel Havlíček a do vedení ČD přišel Ivan Bednárik, přestala Filipovi kvést pšenka. Tohle všechno může být jasný důvod, proč vztah ANO a komunistů takhle ochladl,“ uzavřel zdroj redakce.

„Blb Petříček“ a celá vláda pryč

Politických otázek, ve kterých to jiskří mezi vládou ANO a ČSSD na jedné straně a podporujícími komunisty na straně druhé, se nadto začíná rojit víc a víc. Kromě toho, že z komunisty vyžádaného škrtu 10 miliard Ministerstvu obrany bylo již resortu Lubomíra Metnara 5 miliard vráceno, může být problémem i vztah k Rusku.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček tento týden ostře kritizoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) za to, že se vymezil proti zatčení ruského aktivisty Alexeje Navalného a proti potlačení opozičních protestů v Rusku.

„Často se mě ptáte, proč KSČM nepožaduje po vládě nákup ruské vakcíny Sputnik V? Chci vás ujistit, že my toto téma otevíráme při každém jednání s vládou, ale co můžete chtít po vládě, která má hlavu až po krk v bruselské zadnici a na zamini rusofoba (abych nepsal rovnou blba)? Od pana Babiše jsem několikrát slyšel – až to schválí EU... Ale řekněme si upřímně, proč by Rusko, které vakcínu má a ví, že my ji potřebujeme, dodávalo do EU, potažmo k nám, když jediné, co odsud slyší, je slovo sankce. Jako možné řešení proto vidím vyhodit Petříčka nebo možná raději rovnou celou vládu neschopných a nechat to dovládnout úřednickou vládu,“ napsal Ondráček na sociální síti Facebook.

Ondráček byl během lednového schvalování nouzového stavu nejtvrdším komunistickým kritikem jeho dalšího prodloužení. I nyní předkládá podmínky, za kterých by KSČM měla prodloužení odhlasovat. „Návrat dětí prvního stupně a posledních ročníků základních a středních škol do školních lavic, protože to už je prostě šílené, ty děti se prostě musí socializovat a vzdělávat. Myslím, že po tom volají nejen rodiče, ale i pedagogická veřejnost. A ty skiareály jsou téma, které zavedla především média a udělala z něj to nejdůležitější. My jsme ho měli až na druhém místě. A třetí podmínkou je přijetí potřebné legislativy k tomu, abychom mohli ukončit nouzový stav,“ sdělil ParlamentnímListům.cz.

Odmítl též spekulace, že jako poslanec z Trutnovska by cíleně lobbovat za horská střediska. „Samozřejmě komunikuji s lidmi, kteří provozují lyžařská střediska, už jsem v minulosti pro ně zajistil novelu Občanského zákoníku, kdy jsme řešili liniové stavby, takže jsem poslancem v regionu a samozřejmě slyším hlasy, které tu jsou. Ale to, že by mě někdo nějakým způsobem úkoloval, tomu rozhodně nevěřte,“ uvedl.

