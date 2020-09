Nebude mlčet! Asistent Foldyny potrestán soudem za varovná slova k imigrantům. Jen na PL se dočtete, co bude dál

reklama

Vinen. Takový verdikt se dočetl v doručeném trestním příkazu Michal Walter Kraft z dopisu od Okresního soudu Praha - západ. Důvod provinění? Napsal tři články, z nichž dva vyšly na našem serveru ParlamentníListy.cz, přečíst si je můžete ZDE a ZDE.

Podle soudu jimi podněcoval k nenávisti vůči skupině osob. V textech se Kraft věnoval migraci a zamýšlel se nad možnostmi řešení problematiky masové migrace z Afriky a Blízkého východu do Evropy. Faktem je, že některé možné scénáře, kterými prognózoval budoucí evropský vývoj, byly nebývale ostré. Kraft však jednoznačně stojí za tím, co napsal. Šlo kupříkladu o několik variant toho, jak se Evropa vypořádá s migrací z Afriky.

Kompletní znění trestního příkazu:

Podle něho existují čtyři varianty. Buď se přívalu migrantů Evropa podvolí, což by v prý konečném důsledku neznamenalo nic jiného, než genocidu původního evropského obyvatelstva. Druhým možným scénářem podle něho je jakýsi Marschallův plán pro Afriku, kdy by Evropa buď na tomto kontinentě za vlastní peníze vybudovala kompletní infrastrukturu, aby Afričané neměli důvod své země opouštět, anebo jim pouze zaplatit. Nic z toho by však nebylo udržitelné a opět by to Evropu stálo statisíce životů.

Nejpřijatelnějším plánem se mu proto jeví varianta nazvaná “střelba na hranicích”. “Poslední variantou je potápění člunů s migranty, případně střelba po migrantech pokoušejících se překročit evropské hranice a šíření informace, že jsme k uvedené strategii přistoupili,” psal kupříkladu. Dodejme však, že jde o malý útržek celého textu. Vše můžeme kompletně číst pod odkazy uvedenými výše.

Podle odůvodnění soudu se Michal Walter Kraft dopustil pokusu o vyvolání nenávisti vůči vyznavačům islámu a vůči všem přistěhovalcům bez zohlednění důvodu nebo legálnosti jejich migrace.”Přičemž v celém textu čtenářům cíleně předestírá a vnucuje katastrofické vize budoucnosti, která podle něj nastane, jestliže nebudou vůči všem muslimům a přistěhovalcům, kteří se snaží o migraci ze svých zemí původu do Evropy, použity silové prostředky,” píše mimo jiné soud. Dodává, že Kraft podle něho považuje všechny migranty za invazivní etnikum a prý je považuje za méněcenné a animální. Do jaké míry se závěry soudu shodují s vyzněním daných článků, ať posoudí čtenáři.

Z vyjádření Michala W. Krafta pro ParlamentníListy.cz plyne, že si na svých textech zcela trvá. S trestním příkazem se podle svých slov smířit nehodlá, protože odmítá přijmout, aby ho soud trestal za projevené názory a tedy využití ústavou zaručené svobody slova. “Odpor proti trestnímu už je podaný,” potvrdil nám. Tím bude trestní příkaz zrušen a ve věci nařízeno hlavní líčení.

“Soud mě odsoudil a mé provinění jsou opravdu těžká. Dopustil jsem se zakázaných slov a myšlenek. V některých ze svých textů jsem totiž vyslovil názor, že přesun Afriky a Blízkého východu do Evropy pravděpodobně přinese Evropanům jenom násilí a bídu a nedá se vyloučit, že i definitivní zkázu. Dále jsem uvedl, že organizované, hromadné, či dokonce násilné překračování státní hranice cizího státu se dá považovat za válečný akt, že v takovém případě jsou bezpečnostní složky daného státu povinné tomuto jednání zabránit, a že pro tento účel se mnohem více hodí použití střelných zbraní, než například automatu na zmrzlinu. Ano, všechny tyto věci si opravdu myslím. Uznávám ale, že je možné, že se mýlím,” uvádí.

Současnou situaci, kdy jsou soudně trestány názory, považuje za horší než byli schopni vybudovat nacisté a komunisté.

“Připouštím, že je možné, že Afričané a obyvatelé Blízkého východu odmítají pracovat pouze ve svých rodných zemích a v Evropě pracovat budou. Je také možné, že ve svých rodných zemích pracují, ale že plody jejich usilovné dřiny někam mizí působením jakýchsi zlomyslných nadpřirozených sil. Je možné, že se tito lidé chovají násilně jenom ve svých rodných zemích a v Evropě se tak chovat nebudou. Je také možné, že se tito lidé násilně nechovají ani ve svých zemích a násilí se tam dopouští jakési tajemné, pro nás neviditelné, bytosti z jiných galaxií. Je možné, že se tito lidé nekontrolovaně množí jen ve svých rodných zemích a v Evropě to dělat nebudou. Je možné, že se tito lidé nekontrolovaně nemnoží ani ve svých rodných zemích a jejich strmě vzrůstající počet je důsledkem jakési přírodní katastrofy, kterou lidská vůle nemůže ovlivnit. Je možné, že tito lidé jsou kromobyčejně vzdělaní, přizpůsobiví, tolerantní a pracovití, a Evropa pod jejich dělnýma rukama a výkonnými mozky bude vzkvétat natolik, že se vylepší životní podmínky původních Evropanů do té míry, že přestanou vymírat. Je také možné, že žádné státní hranice nejsou potřeba, a všichni, nebo vlastně jenom obyvatelé Afriky a Blízkého východu, mohou trajdat do Evropy, jak se jim zachce. Je možné, že pravým úkolem ozbrojených složek evropských zemí není ochrana hranic evropských zemí, ale pro pobavení obyvatel Afriky, Blízkého východu, Afghánistánu a dalších zemí třetího světa, hrát na loutnu, metat kozelce, sloužit jim jako fackovací panáci, nebo živé terče, či jim servírovat občerstvení,” pokračuje dále.

Ať už je podle jeho slov pravda jakákoli, měl by mít právo říkat, co si o problému myslí. “Soud ale řekl, že toto právo nemám. Tím ovšem naše justice říká, že shora uvedené teorie pokládá za pravdivé, a to dokonce natolik, že jde o dogmata, jejichž zpochybnění je potřeba trestat. Všechny shora uvedené teze sice odporují historickým zkušenostem lidstva, objektivním skutečnostem, dosavadnímu věděckému poznání i logickému myšlení, avšak naše justice po mně chce, abych těmto teoriím věřil, nebo se tak aspoň tvářil. Aby to bylo ještě jasnější: naše justice po mně žádá, abych se stal idiotem, nebo se jako idiot tvářil, anebo abych alespoň držel hubu. Je roztomilé, že úplně totéž po mně chtěli při pravidelných výsleších v druhé polovině 80. let estébáci. Tehdejší soudruzi se nikdy neodhodlali k tomu, poslat mě do kriminálu – zřejmě svůj boj proti ideonepříteli nebrali zas tak vážně. Současní soudruzi mě do kriminálu posílají. Jde tedy o soudruhy mnohem zapálenější, což se projevuje i tím, že ve svém odůvodnění rozsudku neváhají přisoudit mi slova, která jsem nikdy nenapsal.

“V moderní historii jsme zaznamenali několik politických systémů, které svobodnou soutěž názorů (demokracii) pokládaly za zlo. Nazývaly se různě: bolševický, fašistický, nacistický, lidově demokratický, socialistický. Liberální demokraté se od svých ideových předchůdců, tedy od nacistů a bolševiků, opravdu poučili (a to včetně zřizování vlastních pouličních bojůvek). Liberálně demokratické zákony sloužící k likvidaci politických protivníků si neříkají rasové (i když ani zde to už zcela neplatí), či protikulacké, ale zákony proti nenávisti. Jde o zdařilý marketingový tah – pouze skutečný zvrhlík by přece mohl obhajovat nenávist. Potíž je však v tom, že za podněcování nenávisti se dá považovat prakticky cokoli – například i prosté konstatování zjevné pravdy. „Protinenávistné“ zákony mají jediný účel: nahradit diskusi s názorovými oponenty institucionalizovaným násilím. Totalita jak z učebnice! Liberální demokraté, opět stejně jako nacisté a bolševici, při svém totalitním konání vychází z přesvědčení, že jsou to jenom oni a nikdo jiný, kdo má právo rozhodovat o tom, jaké názory jsou správné, a tudíž povolené,” uvádí v obsáhlém vyjádření pro ParlamentníListy.cz.

