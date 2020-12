Nejobávanější mafián Slovenska pro PL: Lučanského vražda? Já v tý věznici seděl! Chcete vědět, jak se chovají bachaři k prominentům? A co byl generál zač?

reklama

Tentokrát jsme se Mikuláše Černáka, čtrnáctinásobného vraha, zeptali na detaily Lučanského skonu. Zajímal nás zejména jeho názor na potenciální generálovu vraždu, stejně tak jsme chtěli vědět, co na tento dobrovolný odchod říká.

Reakci Mikuláše Černáka nabízíme bez redakčního krácení.

Je zcela zbytečné se zamýšlet nad úvahami a konspiracemi, že to nebyla sebevražda. Znám velmi dobře zařízení skoro všech věznic na Slovensku, a i v té prešovské, kde spáchal Lučanský sebevraždu, jsem strávil několik měsíců ve vazbě. Je to tam zabezpečené kamerovým i signalizačním systémem. Při každém otevření dveří do cel jsou evidovány záznamy, a ještě i referenti režimu – tedy bachaři – chodí u takovýchto prominentních vězňů po dvou při výdeji stravy, respektive při kontrolách odsouzených v celách a také oni jsou snímání kamerovým systémem.

Při takto zabezpečeném systému je nemožné, aby někdo ublížil vězněné osobě v cele a nezanechal o tom několik přímých důkazů. Lučanského jsem znal osobně, on měl vždy dvě tváře, a proto se mu podle mě podařilo zamaskovat i ten první pokus o sebevraždu, při kterém si poranil oko.

Jsem ve výkonu vazby a výkonu trestu již 23 let a zažil jsem situace, kde se o odsouzených s podobnými sklony vědělo a ani tak jim dozorci nebo psychologové a psychiatričtí odborníci nedokázali zabránit, aby to nedokončili. Zkrátka; pokud se jednou někdo rozhodne, že to udělá, najde si způsob. Dokonce byly i případy, kde bylo více lidí na cele, dotyčný počkal, až ostatní usnou a pak se oběsil.

Já osobně to považuji za zbabělý čin učiněný ze strachu před tím, čeho si byl sám vědom, že ho čeká před soudy. Kromě toho je to i bezohlednost vůči nejbližší rodině, které tím teď ublížil nejvíc. Já jsem Vám již v minulém rozhovoru napsal svůj názor na Lučanského, ve kterém jsem se podrobně vyjádřil, jaký byl on „odvážný bojovník proti mafii", když se všemi mými komplici udělal dohody, zajistil jim úplnou beztrestnost a mě jediného, který jsem už v té době byl sedm let uvězněn v ilavské cele, usvědčil spolu s těmi mafiány na doživotí.

Právě ve středu ho prozradila prokurátorka Sokirková, která dozorovala moje trestní věci a která v pořadu Tak takto?! na TA3 přiznala, že Lučanský byl ten, který si uměl získat důvěru mafiánů a dohodl se se všemi, aby společně usvědčili jednoho vězněného Černáka.

On podle mě nezvládl to, co popisuji výše, že se mu najednou zhroutil ten jeho roky budovaný image bojovníka proti mafii, jímž se mu dařilo až donedávna natipovat všechny, kteří mu k jeho kariérnímu růstu pomohli. Napsal jsem to i na mé FB stránce: „Toto nebyl čin hodný generála", kterým se on stal právě na základě svých dvou tváří. Jsem přesvědčený, že vyšetřováním, které nařídilo Ministerstvo spravedlnosti a generální prokurátor se prokáže, že nedošlo k žádnému cizímu zavinění jinou osobou a smrt si Lučanský způsobil sám oběšením v cele.

