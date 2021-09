Nůž na krk: Šlachta dal Babišovi podmínku, bez které nic nebude

reklama

Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 15% Ne 82% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 853 lidí

„Já bych se s vámi ráda vyfotila a poslala to manželovi,“ požádala s úsměvem hned na začátku akce v Českých Budějovicích Roberta Šlachtu mladá žena s dítětem. „Tak hlavně, abych pak nedostal na dr.ku,“ žertoval Šlachta. Žádost ženy rozesmála i okolí. „To se mi líbí od té paní. Prý aby ho (manžela) naštvala,“ smála se jedna z členek Přísahy.

„Četla jsem vaši knihu, moc se mi líbila,“ přišla se pozdravit starší paní. „Já budu pana Šlachtu volit. Líbí se mi jeho názory. Poslechl jsem si i jeho knihu Třicet let pod přísahou,“ uvedl pak Michal Rokůsek.

Bez prověření zakázek žádná podpora…

S Terezou Smolovou, která jak řekla, vystudovala politologii, Robert Šlachta rozebíral svůj postoj k řadě věcí. Mladá žena svěřila, že se rozhodovala, zda volit Piráty nebo Starosty a když šly tyto dvě strany do koalice, tak jí to její dilema vlastně vyřešilo.

S Robertem Šlachtou ale i tak vedla poměrně dlouhou diskusi. Ten jí vysvětloval například, že to není o tom, aby Přísaha s někým případně vstupovala do koalice, ale že je důležité, aby se všichni domlouvali na zákonech, které je třeba projednat a přijmout. Na otázku, zda je ochotný tolerovat vládu Andreje Babiše, který má podle mladé ženy „velký škraloup“, odpověděl:

Přísaha v Českých Budějovicích. Foto: David Hora

„Než bychom šli případně do vyjednávání o nějaké podpoře, je pro mě důležité prověřit zakázky, které byly během nouzového stavu. A myslíte, že by zrovna ANO, tyto věci prověřit chtělo? Ale bez toho já vůbec s nikým o jakékoliv podpoře jednat nebudu.“

Pro Parlamentnilisty.cz pak dodal, že novináři sice na začátku říkali, že téma korupce už je vyčichlé, ale že on to z vlastní zkušenosti vidí jinak. „Lidi za námi chodí, zajímá je to. Ano, někteří mávnou rukou, že se stejně všechno rozkrade. Ale na naší petici za důkladné prověření covidových státních zakázek máme už dvacet tisíc podpisů.

A víte, co je v dnešní době se podepsat, napsat své jméno? Každý se bojí, dívá se do země,“ krčil rameny Šlachta.

Adopce párů stejného pohlaví nebo eutanazie? Nechat na odbornících!

Došlo i na otázku, jaký je Šlachtův pohled na tradiční rodinu a případně na adopci páry stejného pohlaví.

„Ohledně případných adopcí bych dal nejdříve na odborníky, až potom by se k tomu měli vyjadřovat politici. Je pravda, že mi lidi kolikrát řeknou, že je třeba tradiční rodina, a to dítě tam dostává někdy opravdové ‚pecky“. A mohou žít spolu dva stejného pohlaví, a to dítě se tam má úplně skvěle. Je to prostě o přístupu k tomu dítěti. Opravdu bych toto nechal na odbornících,“ uvedl a pokračoval.

Robert Šlachta diskutoval s veřejností. Foto: David Hora

„Stejně tak s eutanázií. Já bych třeba v některých případech s eutanázií neměl možná až tak velký problém, když vidím utrpení některých těžce nemocných pacientů. Muselo by se ale dbát na to, aby to byla opravdu svobodná vůle toho člověka. Muselo by to být strašně hlídané. Víte, kolik je různých excesů, mohlo by se prostě stát, že by se někdo tímto způsobem chtěl dostat k majetku. A i tento problém bych rozhodně nechal na odbornících,“ vysvětloval Šlachta.

Psali jsme: Vylejte vakcíny. Je konec. Výbuch v Česku: Tolik vzteku dlouho nebylo Id*oti proti očkování. Vtip o Zemanovi. Kalousek v hospodě, lidé volali na pomoc EU Vrbětice: Průlom. Blíží se klíčový důkaz Richterová řeší vejce ve školách. A slepice, které je snášejí

Malá proočkovanost… chybí autorita!

Promluvil také o tom, že vládě vyčítá, že podle něj dobře nekomunikovala s lidmi ohledně očkování proti covidu. „Máme něco přes padesát procent naočkovaných. Lidé tomu už moc nevěří. Když bude nějakých těch patnáct procent odpíračů kolem toho Volného, dobrý…

Ale ten zbytek si myslím, že je to v tom, že se to podcenilo. Chybí autorita, která by to lidem vysvětlila, které by věřili. A teď už to nikdo nevrátí. Protože jak vám to chce vysvětlovat ten čtvrtý ministr zdravotnictví, který už tam jednou byl? Dyť mu nikdo nevěří, jak vám to chce vysvětlovat?“ ptal se Šlachta.

Bývalá mluvčí Trikolóry jedničkou jihočeské Přísahy

Pro Parlamentnilisty.cz promluvila na včerejší akci i Ivana Kerlesová, někdejší členka a mluvčí Trikolóry, nyní jednička na jihočeské kandidátce Přísahy. Prozradila, proč z Trikolóry vlastně před časem odešla.

„Já jsem odešla z Trikolóry poté, co jsem upozornila na věci, které se mi nelíbily. Do Trikolóry jsem vstupovala v době, kdy měla nějaký program. Říkala, že chce být součástí EU, ale zároveň je proti migrantům, říkala, že je to subjekt, který je zaměřený na vlastenectví, který se také zaměřuje na změnu vzdělávacího systému. No a postupně se Trikolóra začala vydávat trošku jinou cestou, ať už programově, tak i v rámci toho řízení. A mně se to nelíbilo,“ vysvětlila Kerlesová a dodala.

„Takže jsem napsala otevřený dopis, který jsem poslala předsednictvu s tím, že jsem ho vyzvala v čele s Václavem Klausem mladším, aby z toho vyvodili politickou zodpovědnost, odstoupili, vrátili se k programu, který byl původní a nechali další lidi prosazovat tyto principy. Nikdo z nich mi neodpověděl. Čekala jsem asi měsíc a pak jsem v tichosti vystoupila. A asi měsíc po mně pak vystoupil i Vašek Klaus.“

Přísaha v Českých Budějovicích. Foto: David Hora

Vysvětila také, jak se stalo, že je jedničkou na jihočeské kandidátce Přísahy.

„S Přísahou jsem začala spolupracovat hned poté, protože mě oslovili. Nechtěla jsem se do toho ale hned ‚vkládat‘ politicky. Měla jsem materiály, na kterých jsem pracovala, týkající se třeba jaderné elektrárny, dostavby Temelína nebo výchovně-vzdělávacího systému, to znamená budování vztahu k profesím u dětí už na základní škole a podobně. Poskytla jsem tyto věci k využití. Pak jsem se je zkoušela prosadit i sama, ale to byl najednou, když jsem nebyla politicky činná, problém. Takže jsem se nakonec do politiky zase vrátila, a protože Přísaha byla jediná, která se vyloženě transparentně postavila k věcem, které se snažím prosazovat, domluvili jsme se. Jihočeši mě pak zvolili jako jedničku.“

Soběstačnost v potravinách i ve výrobě elektrické energie

Kerlesová promluvila také o tématech, která jsou pro ni zásadní a kterým se věnuje. „Jde například o systém vzdělávání. Covidová doba poukázala na několik aspektů, které naši společnost doprovází. A to je například nedostatek lidí, kteří manuálně pracují, nedostatek lékařů a sestřiček a nesoběstačnost. Hranice, které byly na určitou dobu zavřené, nám ukázaly, že bychom se měli soustředit na to, abychom byli soběstační. Ať už třeba v produkci potravin, tak ve výrobě elektrické energie a podobně. Toto jsou opravdu velmi důležitá témata,“ uzavřela.



Psali jsme: Hejtman Kuba: Kraj dá lékařům 600 tisíc korun a příspěvek na bydlení po dobu pěti let ve výši 15 tisíc Senátor Drahoš: Komu (ne)záleží na českých učitelích Sehnalová (ČSSD): Odložení výstavby nové nemocnice, namísto zrušení, je pro mne kompromis Senátor Hilšer: Má-li naše demokracie nedostatky, musíme překonávat je a ne demokracii

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.