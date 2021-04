Očkování znova. 2022, 2023, řekl Babiš. A nám sdělili vážné věci

Proti covidu-19 bude nutné očkovat i v následujících letech, oznámil premiér Andrej Babiš. A významní lékaři k tomu mají co říct. Neurolog a zakladatel Polikliniky Národní Martin Jan Stránský ParlamentnímListům.cz sdělil, že z jednoho pohledu je to správně, nicméně ho děsí přehnaný způsob, jakým je na covid-19 reagováno. Lékař Vladimír Čížek souhlasí, pokud jde o osoby nad 65 let. Průkopník celostní medicíny Jan Hnízdil nicméně vytáhl těžký kalibr: Babiš prý zejména seniory značkuje jako dobytek na své farmě.

Nejspíš se budeme muset smířit s perspektivou, že očkování proti Covidu se v budoucnu stane pravidelnou záležitostí. Proto je třeba vytvořit očkovací strategii, aby vakcíny pro Česko chodily včas a v dostatečném množství. Ve svém pravidelném nedělním proslovu o tom v souvislosti s probíhajícím očkováním a zrychlením jeho tempa promluvil premiér Andrej Babiš. „Co je důležité, abychom se, bohužel, připravili na to, že očkovat se asi budeme pravidelně. To znamená, že Ministerstvo zdravotnictví už musí určit očkovací strategii na léta 2022 a 2023, abychom ji zase nedostali na poslední chvíli, jak to bylo minulý rok,“ upozornil předseda vlády na to, že vakcínu proti nemoci Covid-19 si budeme zřejmě nechávat aplikovat opakovaně. Příznivých ohlasů se však na své vyjádření nedočkal.

„Z jednoho pohledu nejde o nic nového. Dávno očkujeme děti ‚povinně‘, stejně tak se pravidelně mají očkovat rizikoví pacienti proti nemocím, jako je chřipka, zápal plic, hepatitida a tak dále. S covidem je to ale jiné. Jedná se o nový myšlenkový stav společnosti, trefně nazývaný ‚covidismus‘, přičemž nemoc, která k dnešku zabila tři setiny procenta světové populace, vedla – a vede – k deformovaným reakcím. Ty mají společné to, že disproporčně tvoří negativní ekonomické, psychologické a hlavně společenské dopady, které daleko přesáhnou ty zdravotní. To souvisí s nejhorší hrozbou, kterou covid přináší. A sice, že vlády – hlavně ta naše – v rámci ‚vládní strategie‘ čím dál víc uzurpují moc a překračují ústavní práva občanů, což tvoří velice nebezpečný precedens pro omezení svobody,“ říká pro ParlamentníListy.cz lékař Martin Jan Stránský.

Očkovací strategie je zapotřebí, ale vláda ji připravit nedokáže

Spoluzakladatel a ředitel Polikliniky na Národní rovněž považuje za potřebné vytvořit očkovací strategii. „Je třeba zařadit Covid do nemocí, proti kterým se bude pravidelně očkovat. S tím souvisí i smysluplná strategie. Jenže naše vláda, při současném působení, tohle v žádném případě nikdy nedokáže,“ domnívá se neurolog. Jestli bude nutné populaci opakovaně očkovat proti různým mutacím koronaviru, nelze s jistotou tvrdit,. „To nemůže nikdo předpovědět. Jasné je, že Covid s námi bude asi delší dobu, spíše jako ‚chřipka‘. Co nevíme je: doba imunity po očkování, sezonní efekt na Covid a schopnost Covidu mutovat, tedy jak často a do jakých variant. Za rok budeme mnohem chytřejší,“ ujišťuje Martin Jan Stránský.

„Takové konstatování je dnes plácnutí do vody, hodné dítěte v první třídě. Očkovací strategie měla být vytvořena již dávno, očkování bude pravděpodobně nutné opakovat každoročně, jako je tomu u chřipky, plán, jak to budeme dělat, ale není žádný. Nezvládáme ani očkování v letošním roce. Od premiéra lidé očekávají konkrétní sdělení, jak a kdy zajistí dodávku milionů vakcín a jak se to změní s novým a nezkušeným ministrem zdravotnictví. Vhodným ministrem zdravotnictví by podle mě byl Milan Kubek, který se jediný po celou dobu pandemie vyjadřuje naprosto jasně, objektivně a správně. Lidé chtějí vědět, proč vláda rozvolnila před Vánoci, proč nařídila jen měkký lockdown, který prodloužil naši agonii, proč vláda šetřila a nenakoupila vakcíny mimo dodávky do EU, a to jakkoliv a za každou cenu,“ říká pro ParlamentníListy.cz profesorka Eva Syková, bývalá ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd.

Prezident a vláda by měli domluvit výrobu Sputniku v Česku

Veškerými kroky a počínáním odpovědných v boji s koronavirem se však zatím prolíná pouze alibismus a populismus. „Soužití s koronavirem je možné pouze proočkováním, důsledně a podle jasného harmonogramu a bez výjimek a upřednostňování VIP osob. Co bych doporučovala udělat hned, je nakoupit vakcíny Sputnik V pro dobrovolníky a sledovat nežádoucí účinky a hladiny protilátek po tomto očkování. Na úrovni vlády a presidenta Zemana zkusit domluvit výrobu Sputniku V nebo i jiné vakcíny v České republice. Výsledkem by byl dostatek vakcín pro naše občany a ekonomický přínos. Naše zkušenosti se správnou výrobní praxí by navíc garantovaly stabilitu, čistotu a bezpečnost v České republice vyrobených vakcín Sputnik V. Ostatně Sputnik V už chce vyrábět i Německo,“ připomíná bývalá senátorka.

Vladimír Čížek, který nedávno obhajoval před Petičním výborem Poslanecké sněmovny petici lékařů proti represivním vládním opatřením, se na očkování podíval z hlediska bezpečnosti pro pacienty. „Nejsem vakcinolog, ale domnívám se, že jako člen Etické komise, pro níž je posuzování klinických studií z hlediska bezpečnosti ‚denních chlebem‘, se k tomu mohu vyjádřit. Za prvé vakcíny jsou zatím schváleny jen podmínečně, klinické studie nebyly ještě definitivně ukončeny. Za druhé je proto nutno vážit indikace k očkování – poměr risk/benefit by měl být na straně benefitu. Za třetí je známo, že osoby nad 65 let mají výrazně zvýšené riziko těžkého průběhu Covid-19 i úmrtí. Pro tyto osoby je očkování jednoznačně přínosné,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz lékař Vladimír Čížek.

Rizikoví mohli být chráněni vakcínami, co se vyplýtvaly na mladé

Jako protiklad bere věkovou kategorii do 40 let, v níž došlo za celý rok k 56 úmrtím „s Covidem či na Covid“. Celkem v tomto věku zemřelo v Česku 2250 lidí v roce 2020, přitom za rok 2019 bez pandemie zemřelo v téže věkové skupině 2350 lidí, tedy o sto více. „Smrtnost Covidu do 40 let je za rok 2020 jen 0,007. I přesto bylo do konce března 2021 v této věkové skupině podáno přes 160 tisíc očkovacích látek. Ty mohly přitom účinně chránit seniory a snížit počty hospitalizovaných a zemřelých. Tento postup je pro mne nepochopitelný,“ přiznává. „Jestli se potvrdí předpoklad odborníků, že se SARS-Cov-2 zařadí mezi běžné koronaviry a onemocnění Covid-19 mezi běžné respirační virózy, pak vzhledem k předpokládané četnosti mutací tohoto viru bude oprávněné i sezónní očkování za předpokladu, že se účinnost a bezpečnost vakcín definitivně potvrdí klinickými studiemi a že schválení vakcín bude definitivní, nikoli jen podmínečné, a že očkování zůstane dobrovolné,“ dodává Vladimír Čížek.

Předsedu vlády ani trochu nešetří jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny Jan Hnízdil. „Andrej Babiš se jmenoval hlavním vakcinologem. Vakcínu do nás chce naprat stůj co stůj. Do všech a co nejrychleji. Velí: ‚Očkujte je, na nevyzkoušenost vakcíny a nežádoucí účinky nehleďte‘. Nehledí ani na medicínské zásady, vždyť v době epidemie se nikdy neočkovalo, ani na zákony vlastní země. Testy, respirátory, vakcíny – to je obrovský kšeft. Tady musí jíž zájmy občanů stranou. Pod záminkou ochrany zdraví je zdraví soustavně decimováno,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jan Hnízdil. Také připomíná, že 18. března vydala vláda nařízení, podle něhož senioři a klienti ústavů, kteří nejsou očkovaní a jdou s dětmi na vycházku, musí mít respirátor FFP2, po návratu jim udělají test a na týden dají do izolace.

Seniory strčí do díry. A značkování dobytka na Babišově farmě

„Oni je strčí do díry! Už v lednu jsem se tázal šéfa právního odboru ministerstva zdravotnictví Mgr. Sýkory a ředitele právní kanceláře Lékařské komory JUDr. Macha, jestli je možné očkování vynucovat. Svorně mi odpověděli: ‚Očkování proti Covid je výlučně dobrovolné. Nikdo nesmí být k očkování nucen. Nikdo nemá právo zjišťovat, zda je člověk očkovaný či nikoliv. Takovou informaci nikomu nesmí poskytnut ani ošetřující lékař pacienta či klienta ústavu‘. Proti izolaci neočkovaných seniorů protestovala zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. A Parlamentní shromáždění Rady Evropy schválilo 27. ledna 2021 usnesení ‚Vakcíny proti Covid-19: etické, právní a praktické aspekty‘, které jasně deklaruje dobrovolnost očkování a zákaz diskriminace,“ zdůrazňuje Jan Hnízdil.

Ve zmíněném usnesení jsou členské státy a Evropská unie vyzývány, aby „zajistily, že občané budou informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že nikdo nebude politicky, společensky ani jinak nucen se nechat naočkovat, pokud tak nebude chtít učinit sám. A zajistily, že nikdo nebude diskriminován kvůli tomu, že se nenechal naočkovat z důvodu možných zdravotních rizik nebo proto, že se očkovat nechtěl“. „Všechno marné. Vláda navzdory stanovisku právníků nařizuje, provozovatelé ústavů se podřizují, senioři jdou do díry. Pokud by si někdo lámal hlavu, jestli ještě žijeme v právním státě, tak tady má odpověď. Očkovat proti Covidu se rozhodně nenechám, nemocí jsem si prošel, mám kvalitní imunitu. Připadal bych si jako při značkování dobytka na farmě Andreje Babiše,“ tvrdí odborník v oboru celostní medicíny.

