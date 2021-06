Ostuda na druhou. Srbové jako bratři, pomohli nám. Jenže vláda to nedotáhla. Zasáhne Babiš?

reklama

Do Prahy v pondělí dorazil armádní letoun z Bělehradu s více než 100 tisíci dávkami vakcíny Pfizer na palubě. Jedná se o dar srbského státu České republice, který na své nedávné návštěvě v Praze avizoval srbský prezident Aleksandar Vučić.

Letadlo na cestu z bělehradského letiště Nikoly Tesly osobně vyprovodila tamní premiérka Ana Brnabić s českým velvyslancem Tomášem Kuchtou. Přímo v areálu letiště se konala tisková konference za hojné účasti srbských médií, která o události četně informovala.

„Po úspěšné návštěvě prezidenta Vučiće v České republice v průběhu května dnes plníme svůj slib a posíláme do Česka pomoc v podobě 100 620 vakcín Pfizer,” řekla srbská premiérka na letišti.

Dodala, že její vláda darovala také 102 190 dávek vakcín Pfizer, Sputnik nebo AstraZeneca zemím v regionu. „Ještě budeme dodávat do Černé Hory, kantonu Sarajevo a Republice srbské. Máme velkou radost a jsme šťastní, že můžeme pomoci našim partnerům a přátelům v České republice. Přejeme všem v České republice jen to nejlepší a víme, že pokud budeme my v budoucnu potřebovat pomoc, pomůžete nám,” dodala premiérka Ana Brnabić.

Český velvyslanec v Bělehradě Tomáš Kuchta uvedl, že tento dar dokazuje, že Češi a Srbové jsou bratrské národy. „Dnešek je významný moment pro vzájemné vztahy České republiky a Srbska. Srbsko vždy bylo naším partnerem, vždycky nám bylo nablízku a to i v situacích, kdy jsme na tom nebyli dobře. Dnes máme další důkaz toho, že jsme bratrské národy. Vnímají to tak naši občané a doufám, že i občané Srbska. Na tuto velkorysost nikdy nezapomeneme,” dodal Kuchta.

Dar v neuvěřitelné výši 100 tisíc dávek vakcín Pfizer nabídl České republice srbský prezident Aleksandar Vučić na jednání s premiérem Babišem 19. května v Praze. Srbsko patří v rychlosti vakcinace obyvatel na první příčky v celé Evropě, o čemž ParlamentníListy.cz již několikrát informovaly. Bělehrad si včas zajistil dodávky vakcín od všech výrobců, tamní občané si od počátku mohou vybrat, jakou vakcínu chtějí přijmout a většinou není potřeba se na očkování ani předem registrovat.

„Naše vojenské letadlo v Bělehradě právě vyzvedlo 100 620 dávek vakcín Pfizer, které nám daruje Srbsko. Rekordně rychlá akce. Možná si vzpomenete, že Aleksandar Vučić tu byl 19. května. A my jsme za pouhých 12 dní dotáhli darovací proces, včetně povolení Pfizeru. Vakcíny půjdou do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a po povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, na čemž se také intenzivně pracuje, do O2 Universum. Nebýt mé skvělé a akční šéfky úřadu Tünde Bartha, nikdy by to nešlo tak rychle,” uvedl Andrej Babiš na svém twitterovém účtu.

Rozhovor PL se srbským prezidentem Vučićem ZDE: Srbský prezident pro PL: Nejsme blázni. Vyčítají nám Čínu, sami s ní obchodují. Zeman vstoupí do učebnic

V kontextu současného daru Srbska České republice, který vzhledem k odhadovaným cenám vakcín může být v desítkách milionů korun, působí jako největší paradox, že Česká republika stále neuznává očkování vlastních občanů provedené v Srbsku vakcínou Pfizer. Přitom se to týká mnoha českých občanů, ale též srbských občanů trvale žijících v České republice.

Na neudržitelnost situace je poukazováno stále více a za poslední týdny je tento problém námětem četných diskusí na sociálních sítích, a to především ze strany lidí, kterých se to týká.

ParlamentníListy.cz měly možnost osobně mluvit s dvanácti lidmi, kterých se toto omezení týká. Všichni mluvili velmi podobně a nejčastěji používali slova zklamání a ostuda. Jedním příkladem za všechny je názor významného pražského podnikatele srbského původu. Redakce ho osobně zná, nicméně respektuje jeho žádost o anonymizaci pro účely článku.

„Zažívám největší zklamání z českého státu za víc než dvacet let, kdy tady žiju. Mám zde trvalé bydliště, občanství, sídlo firmy, odvádím miliony na daních, miluji tuto zemi a považuji ji za svůj domov. Chápal jsem, když měla Česká republika kvůli špatné politice EU nedostatek vakcín a musela přednostně očkovat hlavně seniory a další ohrožené skupiny. Rozhodl jsem se proto s rodinou jet do Srbska a přijmout vakcínu tam. Všichni jsme zvolili Pfizer a po obou dávkách obdrželi oficiální certifikáty s QR kódem, díky čemuž je možné ověřit, že vakcinace je validní a nejde o žádný podvod. Jaký šok jsem zažil po zjištění, že v Česku to očkování neplatí a jsem brán jako bych žádnou vakcínu neměl. Kde je nějaký smysl a rozum?” podivuje se byznysmen.

Kdyby prý nevyužil práva na očkování v Srbsku a nakazil se covidem, ohrozil by podle svých slov minimálně na dva týdny fungování firmy a osud desítek zaměstnanců a v důsledku i jejich rodin. „Zachoval jsem se zodpovědně, jel se nechat naočkovat do Bělehradu a na oplátku jsem teď tady jako občan druhé kategorie, který nemá právo se účastnit veřejného a společenského života. Přitom jsem zdravý a imunizovaný. Chci věřit, že je to pouze omyl a opomenutí, které vláda brzy napraví. Vždycky jsem považoval Andreje Babiše za schopného manažera, jako podnikatel mám respekt vůči takto úspěšným lidem v byznysu a nerozumím tomu, že si to pan premiér nepohlídal. V situaci, kdy jsme od srbské vlády přijaly ten dar 100 tisíc vakcín to působí jako neuvěřitelný paradox,” dodává pro PL podnikatel.

Jak redakce zjistila, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už byl na problém upozorněn. Jednal s ním poslanec Jaroslav Foldyna. „Doufám, že to brzy napraví, jinak je to ostuda. Předpokládám, že je to nějaké opomenutí a stát to urychleně vyřeší. Srbové mají systém očkování důkladně propracovaný a funkční, dávají certifikáty s QR kódem i po první dávce a všechno jim skvěle funguje. Neexistuje žádný rozumný důvod, proč by se naše instituce nedokázaly dohodnout s těmi srbskými a tamní očkovací certifikáty zde oficiálně uznávat,” podivuje se poslanec.

Foldyna doplnil, že o celé věci již jednal se staronovým ministrem zdravotnictví. „Už jsem o tom mluvil s ministrem Adamem Vojtěchem a slíbil mi, že bude situaci řešit. Doufám, že to nebude dlouho trvat. Je to nespravedlivé jak vůči Srbsku, které nám teď takto obrovský dar poskytlo, ale i vůči našim občanům, kteří se do Srbska jezdili nechat očkovat v době, kdy u nás byl nedostatek vakcín a v konečném důsledku státu ušetřili peníze,” konstatuje Jaroslav Foldyna, který ve Sněmovně předsedá Meziparlamentní skupině ČR - Srbsko.

Záznam tiskové konference z bělehradského letiště:

