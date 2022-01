Pekarovou čeká Orbánův muž. „Drsnej, hodně drsnej.” A víme víc

Řekne předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová svůj názor na Viktora Orbána do očí i šéfovi maďarského parlamentu, který s Orbánem zakládal jeho Fidesz? Takové otazníky si nyní klade česká diplomacie. Brzy se totiž má konat summit šéfů parlamentů V4. Své k tomu prý může říci i prezident Zeman v chystané rozmluvě s premiérem. Redakce PL zjistila, co všechno předsedkyně TOP 09 svými výroky vyvolala.

„Spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí našich vazeb na všech úrovních,“ stojí v samém úvodu kapitoly koaliční smlouvy o zahraniční politice. Totožně mluví i nově schválené programové prohlášení vlády.

Přitom jen pár desítek hodin po jeho odsouhlasení Fialovou vládou se z pětikoalice ozval silný hlas, které podle informací PL spolupráci v rámci V4 může výrazně narušit, ne-li zbortit. Předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vyslovila přání, že Maďaři ve volbách Orbána vyženou stejně tak, jako se to podle ní povedlo Čechům v případě Babiše.

“Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům. Rozložení politických sil v Maďarsku se vzdáleně podobá tomu, které bylo dosud i u nás. Tamní opozice své neshody dala stranou a spojila síly proti populistické vládě, kterou už mnoho let řídí Viktor Orbán. Ten neváhá navazovat pochybné svazky se zeměmi jako je Rusko a Čína, a to na úkor svých spojenců, včetně nás,” napsala v sobotu na sociální sítě Pekarová Adamová.

Prakticky okamžitě tím vyvolala bouři a silnou vlnu nevole nejen u opozičních politiků, ale rovněž v části koalice, jejíž je součástí. Zjistily to ParlamentníListy.cz.

Nikdo prý šéfce sněmovny nebere její politické přesvědčení a názor na vládu v Maďarsku, ale padlo především upozornění, že coby třetí nejvyšší ústavní činitel v zemi už není pouhou stranickou političkou a musí si dávat “pozor na pusu”. “Míra její tu (ve sněmovně, pozn. red.) hlouposti překvapuje kde koho. S prominutím jsme od počátku očekávali, že nová předsedkyně sněmovny zrovna nepřekypuje intelektuálním potenciálem, ovšem že to bude až tak tragické, to šokovalo nejen mě, ale mnoho dalších. Jo a pozor, nemluvím teď pouze o opozici. Velmi podobný názor mají i mnozí kolegové z vládního tábora. Jenom během úterý mi to řeklo asi pět z nich,” sdělil nám nejmenovaný zástupce opozice. Jeho slova o tom, že výroky Pekarové nadzvedli i mnohé vládní zákonodárce, nám v kuloárech potvrdilo několik dalších lidí. Nevoli vzbudila především v řadách ODS.

“Chtělo by se říct, že takhle to dopadá, že něčí huba předběhne mozek, ale… no, raději nebudu pokračovat. Naprosto bylo pochopitelné, když určitým způsobem vystupovala z pozice šéfky TOP 09, do politiky této strany současný výrok o Orbánovi zcela zapadá a je legitimní, že má někdo jiný pohled na věc. Jenže teď už není obyčejnou předsedkyní politické ministrany, teď je předsedkyní Poslanecké sněmovny, třetí nejvyšší ústavní činitel v zemi a měla by si dávat pozor na pusu a desetkrát zvážit, co řekne. Zvláště když se to týká zahraniční politiky. Fascinuje mě, jak má paní Pekarová stále v oblibě připomínat Radkovi (Vondráčkovi, jejímu předchůdci, pozn. red.) to alkoholové veselí s kytarou ve sněmovním sále. Nebylo to moudré, ale šlo o jediné zakopnutí za celé čtyři roky. Najděte mi jediný jeho průšvih na poli diplomacie. Nic nenajdete. Nic. Zahraniční šéfové parlamentů ho respektovali, měl autoritu. Jakou autoritu bude mít tato dáma, jsem fakt zvědavý,” konstatuje zdroj ze sněmovny v rozmluvě s PL.

Zcela konkrétní problém pro Pekarovou na poli diplomacie prý může nastat již brzy. Jak naši redakci upozornil významný diplomat z Černínského paláce, zhruba za dvě měsíce má maďarské předsednictví v plánu organizovat summit šéfů parlamentů V4. Účastnit by se ho z titulu funkce měla i Markéta Pekarová Adamová.

“Jak chce v rámci Visegrádu spolupracovat? Někdy v březnu tam mají setkání šéfové parlamentů V4. Jak s ním teď chce jednat? Ten Kövér (László Kövér, šéf maďarského parlamentu, pozn. red.) je drsnej, hodně drsnej. Namaže si ji na chleba. Je to otec zakladatel Fideszu vedle Orbána. To mu tam řekne “jděte do hajzlu vy špíno”? Nechápu, jak může být někdo takhle blbej. Škoda mluvit, nechci být vulgární,” dodal diplomat pod příslibem zachování anonymity.

Předsedkyně sněmovny a TOP 09 není prvním zástupcem nové pětikoalice, která pomocí nevybíravé terminologie na Maďarsko zaútočila. Ještě dál před Vánoci zašel politický náměstek z resortu zahraničí Martin Dvořák (STAN), který mluvil dokonce o “špíně maďarského nedemokratického režimu” a před volbami o “svinstvu”. Nakolik se výroky obou politiků shodují s programem nové vlády a příslibem těsné spolupráce v rámci V4, se dosud premiér ani další čelní představitelé vlády nevyjádřili.

Prakticky jisté podle našich informací je, že se bude především o výroky Markéty Pekarové Adamové zajímat prezident republiky Miloš Zeman na své příští schůzce s předsedou vlády. “Spolupráce v rámci Visegrádské skupiny je pro prezidenta důležitá po celý jeho mandát. Ostatně se tak vyjádřil i v rámci garancí, které dostal od premiéra vzhledem k Lipavskému. Takže předpokládám, že se bude zajímat,” dozvěděli jsme se od zdroje blízkého hlavě státu.

Připomeňme, že Zeman s Fialou se dohodli, že se budou pravidelně jednou měsíčně scházet a debatovat o aktuálních politických otázkách.

